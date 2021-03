Olimpija je spet najboljša, sreča jo je zagodla Celjanom #video

Letos še neporažena Olimpija je v zadnji tekmi 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagala Celje (1:0) in se povzpela na vrh lestvice. Tabor in Bravo sta se razšla brez zadetkov. Zadnjeuvrščena Gorica je ponagajala Mariboru (1:1), Mura je ugnala Aluminij (2:0), Domžale pa so v gosteh vzele mero Kopru (2:0) in potrdile status najuspešnejšega slovenskega kluba v letu 2021.

Nogometaši Olimpije so se vrnili na prvo mesto. Po tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi nad Celjem (1:0), s katero so tudi prekinili niz treh zaporednih remijev, so prehiteli Maribor. Pred vijolicami imajo dve točki prednosti, pred tretjeuvrščeno Muro pa štiri.

Zadetek Mihaila Perovića:

Proti branilcem naslova jim je zmago zagotovil Mihailo Perović, ki je podajo Timija Maxa Elšnika, kapetan Olimpije se je pred tem mojstrsko otresel tekmeca v celjskem dresu, pretopil v edini zadetek na tekmi. Celjani so bili zelo nevarni zlasti v drugem delu, najbližje izenačenju pa so bili v 72. minuti, ko je Ivan Božić po atraktivni podaji Mića Kuzmanovića s peto zatresel vratnico že premaganega Žige Freliha.

Pri zmajih je debitiral srbski zimski novinec Vujadin Savić, gostje pa so nadaljevali s skromnim izkupičkom pod vodstvom Jirija Jarošika, s katerim so osvojil le tri od možnih 18 točk. Njegov stanovski kolega Goran Stanković, ki je z zmaji že neporažen, jih je v enakem obdobju osvojil štirikrat več.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Poročilo s tekme v Ljubljani in priložnosti:

Na Krasu streljali s slepimi naboji

Uvodno nedeljsko dejanje med Taborom in Bravom je minilo brez zadetkov. Dvoboj sosedov z razpredelnice se je končal brez zadetkov, junaka srečanja pa sta postala vratarja Jan Koprivec in Igor Vekić, ki sta zadržala mreži nedotaknjeni in ustavila vse strele. Več dela je imel čuvaj mreže ljubljanskega kluba, najbolj se je izkazal ob strelih Aldairja, Erika Salkića in Christosa Rovasa.

Priložnost Erika Salkića:

Bravo je obračun klubov, ki igrata domače tekme na najmanjših igriščih, v bližini katerih poteka aktivna železniška proga, končal s točko, kar je zadovoljilo tabor Dejana Grabića, večjih razlogov za nezadovoljstvo pa ni imel tudi domači strateg Igor Božič. Njegovi varovanci so se proti Bravu zoperstavili bistveno boljše kot pred dobrim mesecem, ko so Ljubljančani v zaostali tekmi v Spodnji Šiški na krilih trikratnega strelca Milana Tučića zmagali s 3:1.

Poročilo s tekme v Sežani in priložnosti:

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Rapsodija Domžal se nadaljuje

Nogometaši Domžal so v letu 2021 nepremagljivi. V šestih tekmah so osvojili kar 14 točk in se vodilnemu Mariboru približali na šest točk. Izbranci Dejana Djuranovića so v derbiju za četrto mesto na Bonifiki nadigrali Koprčane (2:0), prednost pa si zagotovili že v prvem polčasu, ko so pritisnili na vrata Ivana Vargića z vseh strani.

Zadetek Senijada Ibričića:

V polno sta zadela Damjan Vuklišević in Senijad Ibričić, gostitelji pa so bili lahko še srečni, čeprav so tudi sami zapravili nekaj zrelih priložnosti, da po prvem delu zaostajajo le za dva zadetka. Italijanski strateg Rodolfo Vanoli je tako s kanarčki po dveh zaporednih zmagah vpisal poraz, Domžalčani pa so dokazali, da se nahajajo v odlični formi. V naslednjem krogu se lahko z zmago nad Muro približajo tretjemu mestu na vsega točko razlike.

Poročilo s tekme v Kopru in priložnosti:

Kaj sta po tekmi povedala Saša Gajser in Florijan Debenjak?

Konec črnega niza vrtnic na jubileju z Mariborom

Dvoboj v Novi Gorici je minil v znamenju jubileja, saj sta se Gorica in Maribor, skupaj premoreta kar 19 državnih naslovov, pomerila že 100. v prvi ligi. Čeprav sta se srečala zadnjeuvrščeni in vodilni klub na lestvici, na dvoboju ni bilo zmagovalca (1:1). Z rezultatom so bili lahko bolj zadovoljni gostitelji, saj so prekinili črni niz desetih zaporednih porazov proti vijolicam, Maribor pa je izpustil priložnost, da bi prednost pred Olimpijo do nedelje povišal na +3.

Sporen zadetek Jana Mlakarja:

Bi moral biti zadetek Jana Mlakarja (Maribor) v Novi Gorici razveljavljen? Da. 670 +

Ne. 139 + Oddanih 809 glasov

Jesenski prvaki po tekmi niso bili preveč zadovoljen z izkupičkom, kar je priznal tudi trener Saša Gajser in dodal, kako je več pričakoval od izbrancev. Goste je že v 11. minuti povedel v vodstvo Jan Mlakar, a je pri tem močno zadišalo po nedovoljenem položaju ''podajalca'' Denisa Klinarja, le 13 minut pozneje pa se je v gneči pred vrati Ažbeta Juga najbolje znašel Lamin Diallo in dosegel krstni zadetek v 1. SNL.

Rezultat se v nadaljevanju ni več spreminjal, čeprav je bilo na obeh straneh kar nekaj zrelih priložnosti. Mariborčane je od novega vodstva delilo le nekaj centimetrov, ko je Aljoša Matko po atraktivnem voleju stresel prečko, Diallo je dosegel še en gol, a ga je sodnik zaradi nedovoljenega položaja, bilo je zelo blizu, razveljavil, v zadnjih sekundah pa je priložnost za zmago vrtnic, ki bi še kako odmevala, zapravil izkušeni Etien Velikonja. Mura se je tako Mariboru približala na -2, Olimpija pa ima v nedeljo priložnost, da z zmago nad Celjem uide največjemu tekmecu za dve točki.

Prečka Aljoše Matka po atraktivnem voleju:

Poročilo s tekme v Novi Gorici in priložnosti:

Kouter in Bobičanec zatresla mrežo Aluminija

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila v Murski Soboti, kjer se je Mura maščevala Aluminiju za jesenski poraz v Fazaneriji. Tokrat je bila boljša od tekmecev iz Kidričevega in zmagala z 2:0. V prvem polčasu je mrežo kapetana Aluminija Luke Janžekovića zatresel slovenski reprezentant Nino Kouter, dosegel šesti gol v tej sezoni, v drugem delu pa je v polno zadel še rezervist Luka Bobičanec. To je bil že njegov sedmi zadetek, tako da je Hrvat zadržal status najboljšega klubskega strelca.

Zadetek Luke Bobičanca:

Bobičanec je zatresel še okvir vrat, Aluminij pa je resda večkrat streljal proti golu (11:9), a ni uspel premagati razigranega Matka Obradovića, ki je za obrambo dvoboja poskrbel na začetku drugega dela, ko je preprečil izenačenje z izjemno obrambo strela Davida Flakusa Bosilja.

Poročilo s tekme v Murski Soboti in priložnosti:

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 6. marec:

Mura : Aluminij 2:0 (1:0)

Kouter 33., Bobičanec 77.



Gorica : Maribor 1:1 (1:1)

Diallo 24.; Mlakar 11.



Koper : Domžale 0:2 (0:2)

Vuklišević 17., Ibričić 33. Nedelja, 7. marec:

Tabor : Bravo 0:0



Olimpija : Celje 1:0 (1:0)

Perović 37.