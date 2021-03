Kako je Mura skoraj ujela Maribor in Olimpijo? #video

Mura : Aluminij 2:0 (1:0) Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodniki: Balažič, Perger, Šumer.

Strelca: 1:0 Kouter (30.), 2:0 Bobičanec (76.). Mura: Obradović, Šturm, Lovrić, Gorenc (od 60. Maruško), Karničnik, Kouter, Ouro (od 85. Kozar), Pucko (od 85. K. Cipot), Klepač (od 70. Bobičanec), Žižek, Maroša (od 70. Kous).

Aluminij: Janžekovič, Azemović (od 81. Jauk), Petek, Jakšić, Krefl, Pantalon, Bolha (od 67. Kim), Čermak (od 81. Marinšek), Mujan (od 37. T. Pečnik), Krajnc, Flakus Bosilj. Rumeni kartoni: Gorenc, Ouro; Janžekovič, Pantalon.

Rdeči karton: /.

Čeprav so imeli Kidričani, ki so še vedno pogrešali Harisa Kadrića, na prejšnjih treh tekmah v Murski Soboti precej uspeha (dve zmagi in remi), so tokrat ostali praznih rok. Mura je s preudarno igro prišla do druge zaporedne zmage in se vsaj začasno le na točko približala vodilnima Mariboru in Olimpiji. Kidričani so doživeli 12. poraz in ostajajo predzadnji.

Kouter za 1:0 ...

Kidričani so bili v prvi polovici prvega polčasa tisti, ki so več napadali, med drugim sta v uvodnih minutah v obetavna položaja prišla Alen Krajnc, ki mu žoge ni uspelo preusmeriti v mrežo, in Nemanja Jakšić, ki je poskusil z glavo. Obakrat Matko Obradović ni imel posebnih težav. V 15. minuti je nov strel z glavo sprožil še David Flakus Bosilj, a je bil nenatančen.

Zadetek Nina Koutra:

Pozneje so Sobočani počasi začeli prevzemati pobudo, v 20. minuti je moral prvič posredovati Luka Janžekovič, ki je preprečil avtogol. Deset minut pozneje pa so črno-beli povedli, potem ko je Klemen Pucko podal z leve strani pred vrata, kjer je Nino Kouter žogo brez težav spravil v mrežo za svoj šesti gol sezone.

V 42. minuti je imel priložnost s prostega strela z 20 metrov še Mihael Klepač, a je žogo poslal precej čez prečo. Tik pred koncem polčasa so gosti neuspešno zahtevali še najstrožjo kazen.

... Bobičanec za 2:0

V drugem polčasu je v 50. minuti najprej zagrozil Klepač, ko je sprožil s približno 20 metrov, Janžekovič pa je dobro posredoval. Po obdobju brez priložnosti je bilo malce bolj vroče znova v 65. minuti, a so domači kljub ugodnem položaju ostali brez pravega zaključnega strela.

V 68. minuti pa je zagrozil tudi Aluminij, v osrčju kazenskega prostora je streljal Flakus Bosilj, izkazal pa se je Obradović. Minuto pozneje je Dohyun Kim zatresel le zunanji del mreže. Kidričani so nato še nekajkrat nenevarno poskusili, v 76. minuti pa so domači podvojili prednost.

Zadetek Luke Bobičanca:

Luka Bobičanec se je takrat odločil za strel z dobrih 20 metrov, žoga se je pred vratarjem Aluminija odbila in ga presenetila ter končala v mreži. V 84. minuti je bil znova blizu zadetka Bobičanec, a je zadel prečko.

V sodniškem dodatku je prišel do strela z desetih metrov še Kai Cipot, a je žogo poslal čez gol, Bobičanec pa je s prostega strela žogo usmeril v Janžekovičevo naročje.

Mura bo v 26. krogu v sredo gostovala v Domžalah, Aluminij pa v Ljubljani pri Bravu.

Dogajanje v Murski Soboti v živo: