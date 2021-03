Črnogorec po mojstrovini kapetana osrečil Olimpijo #video

Olimpija : Celje 1:0 (1:0) Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Herženjak, Špur.

Strelec: 1:0 Perović (37.). Olimpija: Frelih, Delamea Mlinar, Savić, Korun, Andrejašič (od 89. Maksimenko), Valenčič (od 75. Ćorić), Kapun (od 75. Ostrc), Boakye, Ivanović (od 89. Kurež), Elšnik, Perović (od 75. Vombergar).

Celje: Jurhar, Martis, Ćalušić, Zaletel, Kadušić, Benedičič (od 73. Dangubić), Vrbanec, Rorič, Kuzmanović, Kerin (od 61. Božić), Sokler. Rumeni kartoni: Delamea Mlinar, Boakye, Frelih; Martis, Benedičič, Sokler, Božić.

Rdeči karton: /.

Olimpija, ki je tokrat pogrešala kaznovanega Michaela Pavlovića, je Celje pričakala neporažena spomladi, a v nizu treh neodločenih izidov. Državni prvaki, pri katerih je zaradi kartonov manjkal Jakob Novak, pa so prišli v Stožice s slabšo popotnico, saj so spomladi enkrat zmagali in štirikrat izgubili.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

Kljub temu so izbranci Jirija Jarošika predvsem v drugem polčasu pokazali dobro igro, a ne dovolj konkretno za kaj več od minimalnega poraza. Ljubljančani so v drugem polčasu na trenutke "viseli", a tudi z borbeno predstavo prišli do 13. zmage v sezoni in znova do vrha lestvice, na kateri imajo dve točki več od Maribora. Celje ostaja osmo.

Perović popeljal Olimpijo v vodstvo

Prvi nevarnejši strel na tekmi je v 13. minuti pri domačih sprožil Timi Max Elšnik, ki pa je bil premalo natančen. Tudi v nadaljevanju ob bolj ali manj enakovredni igri, sicer z ljubljansko pobudo, ne eni ne drugi ekipi ni uspelo priti do resnih priložnosti, v 36. minuti pa je Jan Andrejašič poskusil s 15 metrov malce z leve strani, a žogo poslal dober meter mimo bližnje vratnice.

Zadetek Mihaila Perovića:

V 37. minuti pa so domači povedli, ko so sprožili sploh prvi strel v okvir vrat na tekmi. Elšnik je opravil večino dela na desni strani, v kazenskem prostoru iz igre vrgel še enega celjskega branilca, podal pred gol, kjer je žogo pod prečko poslal Mihailo Perović.

Malce zatem je na drugi strani Žan Benedičič poskusil srečo s strelom od daleč, a je iztržil le kot, po katerem pa niso bilo več nevarnosti. V 40. minuti je streljal še ester Sokler, a z diagonalnim strelom z desne strani žogo poslal mimo vrat.

Vratnica rešila Ljubljančane

Drugi polčas so odločneje začeli Celjani, ki pa niso zares ogrožali Žige Freliha, so pa v 72. minuti zadeli vratnico po lepi akciji prek Ivana Božića. Celjani so poskušali priti do zadetka, iskali poti skozi ljubljansko obrambo, a na drugi strani v 77. minuti pustili domačim hitro akcijo, ko je Ante Ćorić lepo našel Đorđeja Ivanovića, čigar strel pa je obranil Metod Jurhar.

Vratnica Ivana Božića:

Kljub temu "opozorilu" so Celjani še naprej iskali vsaj točko, a je zeleno-belim uspelo zadržati vse nalete, ki se praviloma niso končali s streli.

Olimpija bo v 26. krogu v četrtek gostovala v Sežani, Celje pa bo gostilo Gorico.

Dogajanje v Ljubljani v živo: