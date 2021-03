Nov udarec za Maribor: Hrvatu naravnali kost, varovanci razočarali Gajserja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špiro Peričić bo izpustil dvoboja Maribora proti Kopru in Muri.

Špiro Peričić bo izpustil dvoboja Maribora proti Kopru in Muri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Začasni trener Maribora Saša Gajser na naslednjih tekmah, vijolice čakata zahtevna izpita proti Kopru in Muri, ne bo mogel računati na Špira Peričića. Dalmatinec jo je na gostovanju v Novi Gorici, kjer je Maribor osvojil le točko (1:1), odnesel z zlomljenim nosom, zdaj pa ga čaka mirovanje. Obramba Maribora, ki že tako pogreša poškodovanega Nemanjo Mitrovića in suspendiranega Martina Milca, bo tako dodatno zdesetkana.

Za dodatno slabo voljo v vrstah Maribora po neodločenem rezultatu v Novi Gorici, s čimer so vijolice prekinile niz desetih zaporednih zmag proti vrtnicam, je poskrbela poškodba Špira Peričića. Dalmatinec je proti koncu prvega polčasa po dvoboju z Rokom Grudino z močnimi bolečinami ob krvavenju iz nosu obležal na tleh. Tekme ni nadaljeval, ampak bil prepreljan v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli poškodbo.

''Potrjena je bila prvotna napoved, da ima zlomljen nos. Kost je naravnana, sledi pa mirovanje in zagotovo prepoved igranja na naslednjih tekmah proti Kopru ter Muri. S treningi bo Peričić lahko nadaljeval po izdelavi in prejemu zaščitne maske, predvidoma med reprezentančnim premorom,'' so zapisali pri 15-kratnem državnem prvaku, ki ni mogel biti zadovoljen z izkupičkom v mestu vrtnic. Ne le, da je ostal brez načrtovane zmage nad zadnjeuvrščeno Gorico, ampak je za določen čas izgubil še pomembnega obrambnega igralca.

Kaj vse je pogrešal Gajser?

''Najpomembnejše vprašanje, ki ga bom moral analizirati s fanti, je, kaj se je zgodilo po našem zadetku. Do vodstva smo igrali dobro, imeli nadzor, potem pa smo počeli nekaj, kar se nismo dogovorili. Preveč je bilo podaj nazaj, ni bilo igre naprej, nasprotnik je zadihal in v nadaljevanju smo imeli težave. Morali bi pristopiti drugače, z več agresije v kazenskem prostoru. Glede na prikazano je točka okej, nisem pa s tem razpletom zadovoljen. Prej razočaran,'' je bil po remiju v Novi Gorici iskren Saša Gajser.

Kaj sta po tekmi povedala Saša Gajser in Florijan Debenjak?

Pri varovancih je po hitrem vodstvu, v 11. minuti je ''sporen'' zadetek dosegel Jan Mlakar, saj je bil pred tem v nedovoljenem položaju podajalec Denis Klinar, opazil apatičnost, premajhno zainteresiranost. ''Fantje so se preveč sprostili prevzemanja odgovornosti je bilo premalo,'' je dodal Gajser, ki ga že med tednom čaka nov zahteven izziv, v Ljudski vrt prihaja ranjeni Koper.

''Temeljito se bomo pripravili, je pa pričakovati, da bo tekma proti Kopru podobna kot proti Gorici. Naša naloga je jasna, moramo delovati boljše na igrišču in sem prepričan, da to zmoremo,'' ostaja Gajser, ki bi mu lahko športni direktor Marko Šuler ponudil službo prvega trenerja do konca sezone, optimist.