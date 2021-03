Spodrsljaj Maribora pri Gorici, ki je razveselil Muro in Olimpijo #video

Nogometaši Gorice in Maribora so se v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Gorica : Maribor 1:1 (1:1) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Sagrković, Kasapović, Vojska.

Strelca: 0:1 Mlakar (11.), 1:1 Colley (24.). Gorica: Marjanović, Širok, T. Kavčič, Mevlja, M. Kavčič, Grudina (od 82. Hodžić), Nkama, Mavretič (od 90. Tomiček), Šehić (od 82. Kačinari), Begić (od 64. Velikonja), Colley (od 64. Vipotnik).

Maribor: Jug, Klinar, Martinović, Peričić (od 46. Uskoković), Kolmanič, Vrhovec (od 59. Cretu), Pihler, Repas (od 60. Kotnik), Kronaveter (od 59. Tavares), Mlakar, Matko (od 80. Santos). Rumena kartona: Colley; Vrhovec.

Rdeči karton: /.

Pred Gorico je bil danes zajeten zalogaj. V goste k zadnjeuvrščeni je prišel vodilni Maribor, ki je bil do danes na tekmah z Gorico neporažen na 13 zaporednih preizkušnjah oziroma od avgusta 2016. Pri tem so Štajerci vpisali 12 zmag in le en remi. Jubilejni stoti ligaški obračun med kluba pa bo ostal v lepšem spominu Goričanom, ki so pokazali eno boljših iger v sezoni in prišli do pomembne točke v boju za obstanek. Primorci za predzadnjim Aluminijem zaostajajo pet točk, Maribor pa ima na vrhu točko prednosti pred Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka obračun s Celjem.

Mlakar povedel po spornem položaju Klinarja ...

Mariborčani so tekmo dobro odprli, najprej so prišli v priložnost v četrti minuti, ko je Blaž Vrhovec žogo poslal čez gol iz kazenskega prostora, v enajsti minuti pa so povedli. Denis Klinar, ki je bil pred tem v prepovedanem položaju, česar sodniki niso opazili, je podal z desne strani, Vrhovec je v osrčju kazenskega prostora streljal, Darko Marjanović je žogo odbil, a le do Jana Mlakarja, ki jo je nato potisnil v mrežo za svoj sedmi gol sezone.

Zadetek Jana Mlakarja:

Bi moral biti zadetek Jana Mlakarja (Maribor) v Novi Gorici razveljavljen? Da. 148 +

Ne. 46 + Oddanih 194 glasov

V 24. minuti so domači izenačili, potem ko je Matija Širok poslal dolgo podajo v kazenski prostor, kjer se je najbolje znašel Lamin Colley in iz bližine ugnal Ažbeta Juga. V dokaj izenačeni predstavi do konca polčasa pravih priložnosti ni bilo, jo je pa malce pred odmorom skupil Špiro Peričić, ki si je zlomil nos, tako da ga je na začetku drugega dela zamenjal Luka Uskoković.

... smola Aljoše Matka ob prekrasnem voleju

V 52. minuti je Rok Kronaveter neuspešno zahteval najstrožjo kazen zaradi domnevnega prekrška, ko je Matija Kavčič ob podaji "objel" mariborskega nogometaša. Na drugi strani je pet minut pozneje Colley preslabo streljal za novo spremembo izida, v 66. minuti pa je nevaren strel Matije Kavčiča obranil Jug. Na drugi strani je tri minute zatem od daleč sprožil nekdanji član Gorice Andrej Kotnik, a bil malce premalo natančen.

Prečka Aljoše Matka:

V 72. minuti so znova zagrozili Štajerci, sprožil je Aljoša Matko z volejem s 14, 15 metrov, a na njegovo smolo zadel le prečko. V 77. je v kazenskem prostoru streljal še Mlakar, a nenatančno. V 88. minuti je Felipe Santos ogrozil Marjanovića, ki pa se je izkazal. Že v sodniškem dodatku je na drugi strani priložnost za zmago zapravil Etien Velikonja po obetavnem protinapadu.

Gorica bo v 26. krogu v četrtek gostovala v Celju, Maribor pa bo gostil Koper.

