Domžale dokazale, zakaj so najboljši slovenski klub v letu 2021 #video

Koper je na Bonifiki pričakal osem tekem neporaženo ekipo Domžal, kljub temu pa si je sam kljub odsotnosti kaznovanega Denisa Cerovca želel nadaljevati v zmagovitem slogu. A že v prvem, priložnosti polnem polčasu so Domžalčani prišli do zajetne prednosti dveh golov, ki je zdržala do konca. Domžale ostajajo četrte, štiri točke za tretjeuvrščeno Muro, Koper pa peti, ki ima še tri točke manj.

Tekma na Bonifiki je od začetka ponudila precej dinamično predstavo s priložnostmi na obeh straneh. Najprej sta pri domačih v tretji in četrti minuti poskusila Žan Žužek in Stefan Stevanović, obakrat je bil na mestu Ajdin Mulalić, tako kot tudi v osmi minuti po poskusu Maksa Barišića.

Gosti so v sedmi minuti najprej poskusili prek Senijada Ibričića, čigar strela je Ivan Vargić obranil, malce zatem pa je Arnel Jakupović meril mimo vrat. Nova nevarnost v koprskem kazenskem prostoru je sledila v 14. minuti, ko je po kotu prišel do strela iz bližine Gregor Sikošek, na golovi črti pa je žogo izbil Marko Pejić.

Tri minute zatem pa so gosti povedli. Pred zadetkom so izbranci dejana Djuranovića upravičeno zahtevali najstrožjo kazen po igranju z roko Timoteja Dodleka, a je niso dobili, toda v nadaljevanju akcije je Mattias Käit podal pred vrata z desne strani, z glavo pa je zadel Damjan Vuklišević.

Zadetek Damjana Vukliševića:

V 25. minuti je imel Koper novo veliko priložnost, ko je v kazenskem prostoru streljal Nardin Mulahusejnović, spet se je izkazal Mulalić. V 33. minuti pa so gosti podvojili prednost, ko je Ibričić na levi strani iz igre vrgel Žužka, stekel v kazenski prostor in z diagonalnim strelom ugnal Vargića.

Priložnosti pa so se ob zmedeni koprski obrambi še vrstile, v 35. minuti je Jakupović meril malce previsoko s strelom od daleč, Tamar Svetlin je v 37. prišel preblizu Vargića, ki je takoj zatem sprva nespretno izbijal žogo, nato pa jo vendarle spravil čez prečko, sledil pa je nov strel Vukliševića, ki pa je iz bližine zadel enega domačih igralcev.

Takoj po začetku drugega polčasa je Svetlin spet preizkusil Vargića, ki je zatem dobro posredoval še po strelu Käita z glavo. Le nekaj trenutkov zatem je zagrozil tudi Koper, nevaren je bil zlasti volej Dodleka, vendar se je spet izkazal Mulalić.

Zenu Husmani pri Domžalah in Claudio Spinelli pri Kopru sta bila naslednja z rahlo zgrešenima streloma, pozneje pa se je dogajanje, kar zadeva nevarne akcije, malce umirilo. Je pa v 82. minuti Jakupović s strelom malce z desne zadel zunanji del mreže na koprskih vratih, v 84. pa je na drugi strani cilj zgrešil še Pejić. Že v sodniškem dodatku je bil s strelom od daleč nenatančen še Nikola Krajinović.

Koper bo v 26. krogu v četrtek gostoval v Mariboru, Domžale pa bodo dan prej gostile Muro.

Konec srečanja na Bonifiki. Domžale se vračajo domov z novimi tremi točkami. Večino dela so opravile v prvem polčasu, ko so dosegle oba zadetka, v nadaljevanju pa ubranile prednost. Na vrata Kopra so usmerile kar 22 strelov, od tega 11 v okvir vrat. Z zmago v derbiju za četrto mesto so ušle kanarčkom za tri točke, zaostanek za Mariborom pa znižale zgolj na šest točk, kar zagotavlja še kako zanimivo nadaljevanje sezone.

82. minuta: kot da bi se Koprčani, ki si v drugem polčasu sploh še niso pripravili večje priložnosti, že vdali v usodo, Domžalčani zlahka kontrolirajo potek srečanja, hkrati pa še niso rekli zadnje v napadu. Tako je Arnel Jakupović streljal z roba kazenskega prostora, a zatresel le zunanji del mreže, saj je žoga švignila mimo desne vratnice.

49. minuta: zdaj se je izkazal tudi vratar Domžal Ajdin Mulalić, ko je strel današnjega slavljenca Maksa Barišiča, ki je dopolnil 26 let, po izvrstnem posredovanju izbil v kot.

46. minuta: Domžale so nadaljevale dvoboj natančno tako, kot so končale prvi del. Tamar Svetlin je že po 30 sekundah namučil Ivana Vargića, nato pa se je hrvaški vratar izkazal še z obrambo po strelu Mattiasa Kaita z glavo. Ostaja 2:0 za goste.

Začetek drugega polčasa na Bonifiki. Pri Kopru je namesto napadalca Nardina Mulahusejnovića vstopil v igro bočni branilec Goran Jozinović, pri Domžalah pa je napadalca Daria Kolobarića zamenjal stanovski kolega Matej Podlogar.

Konec prvega polčasa v Kopru, ki je povsem pripadel Domžalam. Čeprav so imeli svoje priložnosti tudi Koprčani, so bili gostje tako nevarni, da so lahko gostitelji še srečni, da po prvem delu zaostajajo le za dva zadetka. Razmerje v strelih na gol je 13:4, od tega 8:4 v okvir vrat.

36. minuta: priložnosti razigranih Domžal se kar nizajo. Koprska vrata so napadli še Arnel Jakupović, Tamar Svetlin in ponovno Damjan Vuklišević, a ostaja pri vodstvu z 2:0.

Goooool! 0:2! 34. minuta. Kapetan Domžal Senijad Ibričić je izkoristil napako nekdanjega soigralca Žana Žužka, se sam zapodil proti kazenskemu prostoru Kopra, nato pa z mojstrskim strelom prisilil k predaji Ivana Vargića. Nekdanji reprezentant BiH je tako podvojil prednost gostov, dosegel četrti zadetek v tej sezoni, Domžalam pa se nasmiha ''samostojno'' četrto mesto na lestvici.

Zadetek Senijada Ibričića:

24. minuta: Koper je bil zelo blizu izenačenju. Maks Barišič je imenitno zaposlil Nardina Mulahusejnovića, najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije pa je nevarno streljal proti domžalski vratom, a se je z izjemno obrambo izkazal Ajdin Mulalić. Ostaja pri vodstvu gostov.

Priložnost Nardina Mulahusejnovića:

Gooool! 0:1! 16. minuta. Damjan Vuklišević je po strelu z glavo popeljal Domžale v vodstvo in dinamični začetek srečanja, na katerem je kar mrgolelo priložnosti, zaznamoval z zadetkom za vodstvo rumene družine, ki danes nastopa v beli igralni opremi. Podajo je prispeval Estonec Mattias Kait, 25-letni branilec pa je dosegel četrti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Damjana Vukliševića:

V predhodni akciji Domžal je Arnel Jakupović udaril proti koprskim vratom, žoga pa je zadela v roko današnjega slavljenca Maksa Barišiča. Piščalka sodnika Nejca Kajtazovića je ostala nema, protesti Domžalčanov niso zalegli, le nekaj sekund pozneje pa jih je Vuklišević po zadetku vendarle spravil v dobro voljo.

13. minuta: Domžale so bile blizu vodstvu, a je Koprčane po posredovanju na golovi črti rešil Marko Pejić. Hrvat je odbil strel Gregorja Sikoška, ki je streljal z neposredne bližine.

7. minuta: kapetan Domžal Senijad Ibričić je s prostega strela namučil vratarja Kopra Ivana Vargića. Ostaja 0:0. Pred tem je imel Koper dve priložnosti, a je vratar Ajdin Mulalić v uvodnih minutah ubranil strela nekdanjemu soigralcu Žanu Žužku in pa Stefanu Stevanoviću.

Ob 19.30 se je v Kopru začela še zadnja sobotna tekma 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V neposrednem obračunu za četrto mesto se merita Koper in Domžale.

Koprčani bodo tretjo zaporedno zmago pod vodstvom Rodolfa Vanolija lovili s tole začetno enajsterico, v kateri ni poškodovanega Dareta Vršiča:

Postava Kopra. #KOPDOM#plts pic.twitter.com/ZFAfLMpchO — Prva liga Telekom Slovenije (@PrvaLigaSi) March 6, 2021

Letos še neporažene Domžale bodo po odločitvi Dejana Djuranovića nastopile v naslednji zasedbi: