Vekić in Koprivec ubranila vse, kar se je ubraniti dalo #video

V Sežani sta se srečala soseda s prvenstvene lestvice, pri čemer je domači Tabor brez kaznovanega Mihaela Briškega poskusil zmanjšati razliko do Brava, ki je pred tem krogom znašala štiri točke. Čeprav sta ekipi imeli nekaj priložnosti, pa se mreži nista zatresli.

Uvod v Sežani ni bil posebej razburljiv, izjema je bilo nekaj strelov od daleč domačih, a brez posebne nevarnosti. Po podobnem scenariju, brez posebnih priložnosti, je potekalo tudi nadaljevanje polčasa, malce bolj vroče je bilo v 37. minuti, ko je po podaji Andraža Kirma pred vrata Antonio Azinović izbil žogo pred Milanom Tučićem. Dve minuti pozneje je do strela z leve strani na drugi strani prišel Aldair Djalo, Igor Vekić pa je bil na mestu. Tik pred koncem je poskusil še Azinović, a za malo zgrešil cilj.

Priložnost Azinovića ob koncu prvega polčasa:

V 59. minuti so v uvodu drugega dela tekme odločnejši domači izpeljali hitro akcijo, ki jo je zaključil Erik Salkić malce z desne strani, Vekić pa je dobro posredoval. Bravo je v drugem polčasu prvič zagrozil v 64. minuti, ko je z glavo poskusil Mustafa Nukić, a žogo poslal malce čez gol. Isti igralec se je znašel v ugodnem položaju tudi v 67. minuti, ko je stekel proti vratom domačih, a si je slabo oziroma premočno podaljšal žogo, tako da je ta končala pri Janu Koprivcu.

V 72. minuti je Tom Alen Tolić poskusil premagati Vekića s strelom z roba kazenskega prostora, ampak je žogo poslal po sredini, tako da Bravov vratar ni imel veliko težav. Tudi njegov kolega pri Taboru Koprivec je v 77. minuti zlahka ustavil poskus Tučića, je bil pa nevarnejši strel iz bližine Hristosa Rovasa v 83. minuti, toda Vekić je bil na mestu. Nukić pa je pri Bravu v 88. minuti poskusil tudi z lepim volejem iz obrata z roba kazenskega prostora, še enkrat več pa mu je veselje preprečil sežanski čuvaj mreže.

Tabor bo v 26. krogu v četrtek gostil Olimpijo, Bravo pa dan prej Aluminij.

Konec dvoboja v Sežani. Tabor in Bravo sta se razšla brez zadetkov. Primorci so bili nevarnejši, večkrat so ustrelili na gol (13:7, od tega 6:3 v strelih v okvir vrat), a so Ljubljančani zadržali mrežo nedotaknjeno.

88. minuta: Izkušeni nogometaš Brava Mustafa Nukić je ogrel dlani Jana Koprivca s polvolejem z razdalje.

83. minuta: Rezervist Tom Alen Tolić se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, nato pa je žogi spremenil smer Grk Christos Rovas, a je bil Igor Vekić dovolj priseben, da je ubranil strel in preprečil vodstvo domačinov.

Priložnost Christosa Rovasa:

64. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati Tabora. Prosti strel je izvedel Sandi Ogrinec, poslal predložek globoko v kazenski prostor gostiteljev, tam pa je bil najvišji Mustafa Nukić, a je z glavo poslal žogo čez vrata. Ostaja 0:0.

58. minuta: najlepša priložnost na tekmi. Marko Ristić je lepo prodrl po levi strani, poslal nevaren predložek po tleh, tam pa je Erik Salkić z desne strani kazenskega prostora nastreljal vratarja Brava Igorja Vekića. V nadaljevanju akcije je do žoge prišel Fahd Ndzengue, a zgrešil cilj.

Priložnost Erika Salkića:

54. minuta: V Sežani še vedno ni zadetkov, niti nevarnejših strelov, je pa že kar nekaj rumenih kartonov. Sodnik Alen Borošak je pokazal že štiri rumene kartone, od tega so kar tri prejeli gostje. Pri domačinih je rumeni karton prejel Kevin Doukoure, pri gostih pa Sandi Ogrinec, Mark Španring in Mustafa Nukić.

Začetek drugega polčasa, trenerja Igor Božič in Dejan Grabić nista spreminjala postav.

Konec prvega polčasa. Tabor in Bravo sta odšla na premor brez zadetkov. V strelih na gol je bil nevarnejši Tabor (6:2), ki je tudi poslal dva strela v okvir vrat (2:0), gostje pa še niso resneje ogrozili nekdanjega reprezentanta Jana Koprivca.

45. minuta: v zadnjih sekundah prvega polčasa je prišel do priložnosti še Antonio Azinović. Hrvat v vrstah gostiteljev je poslal žogo nad prečko, tako da ostaja pri začetnem rezultatu.

Priložnost Antonia Azinovića:

39. minuta: zdaj je imel mladi vratar Brava Igor Vekić veliko dela. Portugalec Aldair Djalo je prelisičil obrambo gostov, močno udaril proti vratom Ljubljančanov, a se je vratar mlade izbrane vrste izkazal s posredovanjem. Ostaja 0:0.

Priložnost Aldairja:

15. minuta: v Sežani še čakamo na resnejšo priložnost. Za zdaj še ni bilo strela v okvir vrat, ampak le štirje, ki so zgrešili. Po dva na vsaki strani (2:2). Kot zadnji je bil tako po strelu z razdalje nenatančen Dominik Mihaljević (Tabor).

Začetek dvoboja na stadionu Rajko Štolfa, kjer so Sežančani v zadnji domači prvenstveni tekmi izgubili proti Mariboru kar z 0:4.

Trener Tabora Igor Božič se je odločil za začetno postavo:

Gostje iz Ljubljane bodo pod vodstvom Dejana Grabića nastopili z enajsterico:

Nedeljski spored bosta v Sežani odprla Tabor in Bravo. Kluba, ki sta se še nedavno potegovala za točke drug proti drugemu v drugi ligi, vstopata v obračun z različnima izhodiščema. Češnjice so v zadnjem krogu v Celju zadale prvakom boleč poraz in dočakale prvo letošnjo zmago. To je bila tudi prva zmaga rdeče-črnih v gosteh v tej sezoni, prvega kompleta treh točk pa se je razveselil tudi trener Igor Božič. Če so si Kraševci na zadnji tekmi dali duška ob proslavljanju zmage, je Bravo na drugi strani doživel prvi letošnji poraz. Po dolgem času, vmes je bil neporažen kar 11 tekem zapored in se vključil celo v boj za Evropo, je mladi ljubljanski klub naletel na boljšega tekmeca. Priznal je premoč Muri (0:1), zdaj pa se odpravlja še na gostovanje na Kras, kjer ga čaka obračun klubov, ki razpolagata z najmanjšima igriščema v prvi ligi, druži pa ju tudi neposredna bližina železniške proge in stadiona. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Hrvata Mihaela Briškega, medtem ko pri Bravu ni kaznovanih igralcev.

Trener Dejan Grabić se veseli dvoboja, zlasti zaradi tega, ker z Bravom v Sežani še ni zmagal. "Naredili bomo vse, da bo tokrat drugače. Ni evforije ob zmagah in tudi ob porazih energija ne zaniha," je mladi strateg, ki vodi Šiškarje že štiri leta, prepričan, da poraz proti Muri ne bo ohromel igre varovancev ob naslednjih izpitih. Ljubljančani so letos že premagali Tabor. Blestel je povratnik Milan Tučić, ki je dosegel kar tri zadetke!