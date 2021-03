Milanič ruši mejnike na Slovaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Slovaškem nič novega. Serijski prvak Slovan, ki je že pred sezono veljal za prvega favorita za osvojitev lovorike, se spogleduje z novo zvezdico. Pod vodstvom Darka Milaniča, ki je prevzel vodenje Slovana pred polovico leta, mu gre odlično. Na zadnjih 11 tekmah je od mogočih 33 osvojil kar 31 točk. Desetkrat je zmagal, enkrat remiziral, tekmeci pa iz kroga v krog zaostajajo z večjo razliko.

Teniška zmaga Slovana, piko na i postavil Ožbolt

Alen Ožbolt je v tej sezoni dosegel štiri zadetke. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo je Milaničeva četa naredila še korak naprej. Odigrala je uvodno tekmo v skupini za prvaka, v kateri nastopa šest najboljših slovaških klubov iz rednega dela prvenstva. Slovan je gostoval pri šestouvrščenem Trenčinu in prvič, odkar ga vodi Slovenec, zabil kar šest zadetkov. Na koncu je premagal tekmeca s teniškim rezultatom 6:2. Strelski festival je z dvema zadetkoma za vodstvo z 2:0 odprl Maročan Moha, zadnji, kar šesti žebelj v krsto tekmeca pa je prispeval Alen Ožbolt. Nekdanji mladi reprezentant Slovenije je s tem dosegel drugi zadetek v spomladanskem delu, skupno pa četrtega v tej sezoni. Kenan Bajrić, standardni obrambni steber Slovana, je odigral vso tekmo.

Sprva ni kazalo, da bo zmaga Slovana tako visoka. Še v 62. minuti je bil rezultat izenačen (2:2), nato pa so gostje "poleteli" in prizadejali Trenčinu hud poraz. "Če želiš zmagati s tako visokim rezultatom, moraš imeti res dobro ekipo," je po poročanju slovaškega Sportneta dejal Milanič.

Slovan je šest zadetkov na prvenstveni tekmi na Slovaškem nazadnje dosegel 11. maja 2019. Takrat je s 6:2 nadigral Žilino, kar tri zadetke pa je prispeval takratni strelski kralj na Slovaškem Andraž Šporar. Foto: Reuters

Slovan je zmagal četrtič zapored. Prejšnji teden je v velikem derbiju doma s 3:1 premagal DAC. Njegovi igralci so zelo razigrani, na zadnjih treh tekmah so dali kar 14 golov.

Slovan je s tem ohranil deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem DAC iz Dunajske Strede. Milaniču gre na Slovaškem vse kot po maslu, naslov prvaka je vse bližje. V nasprotju z njegovim nekdanjim delodajalcem Mariborom, ki bo v reprezentančni premor v Sloveniji (čeprav je odigral tekmo več od Olimpije) vstopil na drugem mestu Prve lige Telekom Slovenije.

Navijači Slovana so upali, da jih bo lahko okrepil izkušeni reprezentant Marek Hamšik, ki je vrsto let blestel pri Napoliju, nazadnje pa igral na Kitajskem. Legendarni Slovak se je vendarle odločil, da bo kariero nadaljeval na Švedskem pri Göteborgu. Tako bo Milanič svojo prvo slovaško krono lovil brez največjega zvezdnika slovaškega nogometa tega stoletja. Do konca sezone ga čaka v skupini za prvaka še devet tekem.