Nov trener Slovana izpostavil Darka Milaniča

Darko Milanič je v sezoni 2020/21 pomagal Slovanu do naslova slovaškega prvaka, a klub zapustil pred predzadnjim krogom prvenstva.

Darko Milanič je v sezoni 2020/21 pomagal Slovanu do naslova slovaškega prvaka, a klub zapustil pred predzadnjim krogom prvenstva. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Seznam dobitnikov klubskih lovorik po Evropi se marljivo polni. V soboto so tako novega (starega) prvaka dočakali tudi na Slovaškem. To je postal Slovan, ki ga je še nedavno vodil Darko Milanič, si priigral ogromno prednost pred tekmeci, a tudi nanizal nekaj neprepričljivih predstav, po katerih se je klubsko vodstvo odločilo za spremembo. Milaničev naslednik Vladimir Weiss je tako prvič vodil Slovan v nedeljo, visoko ugnal Zlate Moravce (4:0) in postal prvak, po dvoboju pa Primorcu namenil spoštljive besede.

Nogomet piše tudi takšne zgodbe. Darko Milanič se je spogledoval z dvojno slovaško krono. Veselil se je zadnjih tekem sezone, v katerih bi lahko s Slovanom proslavljal kar dve lovoriki, na koncu pa moral pospraviti kovčke in zapustiti Bratislavo še pred koncem prvenstva. Ko je prejšnji teden zapravil zaključno žogico in doma izgubil proti ekipi DAC, obenem pa se lahko še vedno pohvalil z lepo prednostjo, se je vodstvo kluba odločilo za menjavo trenerja. Napovedovala se je že nekaj časa, a je Izolan vseeno verjel, da bi lahko klub počakal z njo do konca sezone.

Nekdanjemu kapetanu slovenske reprezentance, ki se je v Bratislavi prvič spopadel s trenerskimi izzivi po tem, ko je pred dobrim letom zapustil vroči stolček NK Maribor, tako ni preostalo nič drugega, kot da je nekdanjim varovancem za naslov slovaškega prvaka zaploskal od daleč. Vseeno pa so ga lahko ganile besede naslednika Vladimirja Weissa starejšega, ki se je takoj po ''šampionski'' zmagi ekipe Zlate Moravce (4:0 v gosteh) spomnil slovenskega stratega, čestital igralcem in klubu, ter sporočil, kako ta zmaga pripada tudi njegovemu predhodniku Darku Milaniču, ki je z ekipo delal skoraj celotno sezono.

Vladimir Weiss je pred vrnitvijo v Bratislavo deloval kot selektor članske reprezentance Gruzije. Foto: Guliverimage

''Nimam veliko skupnega s tem naslovom. Skušal sem le pripraviti igralce na zadnji korak do naslova. Zdaj je čas za proslavo. Za naslov je zaslužen celoten klub, tudi Darko Milanič. Srečen sem za igralce, da so končno uživali v predstavi in zadetkih,'' je po visoki zmagi s 4:0, s katero si je Slovan tudi matematično zagotovil slovaški naslov, dejal novi trener kluba iz Bratislave.

V sredo do dvojne krone?

Slovan je tako v predzadnjem krogu skupine za prvaka s 4:0 ugnal klub, ki ga je v preteklosti za kratek čas vodil Milko Djurovski, njegov dres pa je nosil tudi Alen Ploj. Slovan je postal prvak tretjič zapored, v obdobju državne samostojnosti pa se lahko pohvali že z rekordnim 11. naslovom. Sezone 2020/21 pa še ni konec.

Na gostovanju v Zlatih Moravcih je najprej dvakrat v polno zadel 20-letni Slovak David Strelec, v nadaljevanju pa je bil dvakrat uspešen še stari znanec 1. SNL Ezekiel Henty. Nigerijec, ki je pred prihodom k Olimpiji nosil dres Gorice, je še vedno rekorder ljubljanskega kluba. Zmaji so ga konec leta 2015 prodali moskovski Lokomotivi za kar pet milijonov evrov, kar je še vedno najdražja prodaja v zgodovini kluba. Do danes je vrednost Afričana strmo padla, a bi si jo lahko z uspešnimi predstavami v dresu slovaškega velikana spet dvignil. Foto: Vid Ponikvar

Slovan, za katerega nastopata tudi slovenska legionarja Kenan Bajrić in Alen Ožbolt, po koncu sezone pa se bo iz Poljske vrnil mladi napadalec Žan Medved, lahko v sredo osvoji tudi pokal. V finalu se bo na domači zelenici udaril z Žilino, tako da bi si lahko zagotovil kar dvojno krono. Pred zadnjim krogom prvenstva ima sicer neulovljivih šest točk prednosti pred ekipo DAC.

