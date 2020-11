Ljubljančan razkril drzen cilj z NK Maribor

Pri angleškem premierligašu Brighton & Hove Albion so v času reprezentančnega premora ponosno izpostavili dosežek Jana Mlakarja, 22-letnega slovenskega legionarja, ki se dokazuje v Mariboru kot posojen napadalec galebov. Ljubljančan je v soboto zatresel mrežo nekdanjega kluba iz Domžal in pomagal vijolicam do zmage (4:3), s katero so te prevzele vodstvo na lestvici Prve lige Telekom Slovenije. ''Želim doseči 20 zadetkov ter osvojiti dvojno krono v Sloveniji,'' je Otočanom zaupal cilj v tej sezoni.

Mladi slovenski napadalec Jan Mlakar se je pred kratkim znašel na naslovnicah zaradi afere Gliha, ki je močno odmevala v slovenski nogometni javnosti. Kot kapetan mlade izbrane vrste se je podpisal pod protestno pismo, s katerim so upi slovenskega nogometa opozorili na sporne metode vodenja in dela selektorja Primoža Glihe.

Nogometna zveza Slovenije se je odločila za zamenjavo, Gliho je nasledil Milenko Ačimović, ki pa na prvo reprezentančno akcijo ni vpoklical Mlakarja. Proti Nemčiji in Rusiji, s katerima se bo mlada slovenska izbrana vrsta pomerila ta teden, bo preizkusil nekatera druga imena. 22-letni Ljubljančan tako ostaja v Mariboru, kjer bo poskušal med reprezentančnim premorom pod vodstvom Maura Camoranesija zadržati formo do novega izziva, gostovanja pri Bravu v Ljubljani (21. novembra).

Zadetek Jana Mlakarja proti Domžalam:

Na zadnji, dramatični tekmi z Domžalami se je izkazal, ko je prispeval atraktiven zadetek. Mlakar je na začetku drugega polčasa proti nekdanjemu klubu, ki je v soboto praznoval 100. rojstni dan, po mojstrskem "polvoleju" dosegel zadetek za 2:1.

Pri 2:3 ga je zaskrbelo

V sezoni 2018/19 je z Mariborom osvojil naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida Po preobratu vijolic je zadišalo po "lažji" zmagi Maribora, a je nadaljevanje v praznem Ljudskem vrtu ponudilo pravcato dramo. Gostje so znova presenetili in povedli s 3:2. "Takrat me je iskreno povedano kar zaskrbelo," je Mlakar delil občutke z Otočani, ko je spregovoril za klubsko stran Brightona, kluba, ki je zanj lani segel globoko v žep ter Mariboru (in Fiorentini) plačal tri milijone evrov.

"Zaostajali smo z 2:3, najbolj nenavadno pa je bilo to, kar se nam dogaja na zadnjih tekmah, in sicer da iz vsakega strela proti našim vratom prejmemo zadetek. Vseeno smo držali skupaj in se na koncu veselili zmage. Če bi bili lahko na stadionu tudi navijači, bi bilo zagotovo noro proslavljanje," je Mlakar tako kot vsi njegovi stanovski kolegi v Sloveniji pogrešal občinstvo. Do nadaljnjega ga zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa na nogometnih srečanjih ne bo.

Do izpolnitve cilja mu manjka še 18 zadetkov

Jan Mlakar je v prejšnji sezoni "igral" kot posojen nogometaš Brightona za QPR in Wigan, a zbral manj nastopov, kot bi si želel. Foto: Reuters Mlakar je v soboto dosegel drugi zadetek za NK Maribor v tej sezoni. Do izpolnitve cilja, ki si ga je zadal, ko ga je angleški klub do konca sezone 2020/21 posodil vijolicam, mu jih manjka še 18.

"Moj cilj je, da bi dosegel 20 zadetkov in osvojil dvojno krono. Da bi z Mariborom postal prvak in osvojil pokal. Trudim se po najboljših močeh. Vem, da lahko v tem primeru dosežem veliko zadetkov," je samozavesten pred nadaljevanjem prvenstva. V prejšnji sezoni, ko se je privajal na angleški nogomet, je zaman čakal redno tekmovalno formo, ni bilo niti zadetkov. Kot posojen igralec je branil barve "drugoligašev" QPR in Wigan, a bolj kot ne grel klop za rezervne igralce.

"Zelo sem pogrešal igranje. Mi je bilo težko? Da in ne. Dobro zame je bilo, da je bila to moja prva celotna sezona v Angliji in sem bolje spoznal ligo," je poudaril in dodal, da je vseeno pričakoval, da bo dobil več priložnosti za nastop. Zato je še toliko bolj srečen v Sloveniji, kjer se je vrnil v Maribor, s katerim je že osvajal lovorike.

Uživa na igrišču

Jan Mlakar je bil v "zadnjem" obdobju selektorja Primože Gliha kapetan mlade izbrane vrste. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Tu sem srečen. Takoj po tem, ko sem prišel v Maribor, smo izpadli iz Evrope, tako da smo zdaj osredotočeni le na osvojitev domačih lovorik. Zamenjali smo trenerja, tako da se v klubu veliko dogaja, a na igrišču počasi pridobivamo želeno podobo. Uživam na zelenici, zlasti zadnjih nekaj tekem," je prepričan, da Maribor dviguje raven kakovosti.

To dokazujejo tudi rezultati, saj je nanizal dve zmagi. Najprej v Kidričevem (3:1 proti Aluminiju), zdaj še v soboto proti Domžalam (4:3), na tekmi, prepolni preobratov, po kateri so vijolice zaradi najboljše razlike v zadetkih celo prevzele vodstvo na lestvici. Mlakar si želi, da bi pri tem tudi ostalo, hkrati pa pričakuje, da bo nadaljevanje sezone oplemenitil z vidnejšimi predstavami mlade izbrane vrste na Euru do 21 let, ki bo prihodnjo pomlad v Sloveniji in na Madžarskem.