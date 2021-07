Prva žrtev novega pravila Uefe

Nogometaši Borca so se zapisali v zgodovino evropskih tekmovanj kot prvi, ki jim je novo pravilo Evropske nogometne zveze (Uefa) preprečilo napredovanje. Od te sezone naprej je odpravljeno pravilo o pomembnosti zadetkov v gosteh. Če ne bi bilo, bi prvak BiH po zmagi z 2:0 v rednem delu – prvo tekmo v gosteh je proti Cluju izgubil z 1:3 − napredoval v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Tako pa se je igral podaljšek, v katerem so Romuni zavili v črno Banjaluko.

V torek, ko so bili znani prvi udeleženci drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, smo dobili prvega osmoljenca novega pravila Uefe. To je prvak Bosne in Hercegovine Borac. Prvo tekmo je na gostovanju v Romuniji izgubil z 1:3, a nato, čeprav je bil Cluj večji del srečanja nevarnejši tekmec in zapravil kopico zrelih priložnosti, dobil domačo tekmo z 2:0. Če bi obveljalo staro pravilo o pomembnosti zadetkov v gosteh, bi tako prvak BiH napredoval v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov in si podaljšal evropsko sezono, tako pa iz te moke ni bilo kruha.

Nogometaši Cluja so prejšnji teden doma zmagali s 3:1. V Banjaluki so po 90 minutah zaostajali z 0:2, a vseeno niso izpadli, saj se je dvoboj zaradi odprave pravila o pomembnosti zadetkov v gosteh prevesil v podaljšek. Foto: Guliverimage

Ker ni več razlike v tem, ali je bil zadetek dosežen doma ali v gosteh, se je v Banjaluki po koncu rednega dela zaradi skupnega rezultata 3:3 igral podaljšek. Napredovanja se je nato pred polnimi tribunami stadiona v Banjaluki, kjer je dvoboj spremljalo deset tisoč gledalcev, veselil romunski CFR Cluj, ki je tik pred koncem podaljška, igrala se je 118. minuta, zadel v polno ter znižal na 1:2 in si s skupnim rezultatom 4:3 zagotovil napredovanje.

Maksimović: Še vedno trdim, da je novo pravilo pošteno

V 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov je napredoval romunski prvak CFR Cluj. Foto: Guliverimage ''Danes nam novo pravilo Uefe ni šlo na roko, a še vedno trdim, da je pošteno. Ponosen sem na fante, to je največja zmaga Borca, čeprav smo izpadli. Nismo imeli sreče pri žrebu,'' je po izpadu poudaril trener Borca Marko Maksimović, ki se je med pripravami mudil v Sloveniji, kjer je med drugim premagal slovenskega prvaka Muro (1:0 v Celju), želel pa je odigrati tudi tekmo z ljubljansko Olimpijo, ki pa je zaradi želje zeleno-belih, da bi zaigrali s pomlajeno zasedbo, neslavno propadla.

Borac je sicer tesno povezan z zmaji zaradi predsednika Milana Mandarića, nedavno pa je zmaje okrepil eden najboljših igralcev v zadnjih sezonah, tudi reprezentant BiH, Almedin Ziljkić. Na prvi tekmi kvalifikacij za ligo prvakov je še pomagal Borcu, ki je v Romuniji izgubil z 1:3, na povratni tekmi pa je za nekdanje soigralce že navijal iz Ljubljane.

Trener Cluja: Moralo bi biti 7:1 in 7:0 za nas

Trener Cluja Marius Sumudica je po dvoboju v Banjaluki dejal, da še ni vodil srečanja, v katerem bi njegovi varovanci zapravili tako veliko zrelih priložnosti. Naštel jih je kar devet, dvakrat pa so gostje zatresli okvir vrat Borca. Foto: Guliverimage Romuni so na obeh tekmah zapravili ogromno priložnosti, v Banjaluki so tudi dvakrat zatresli okvir vrat. ''V Cluju bi moralo biti 7:1 za nas, v Banjaluki pa bi morali že do prvega zadetka Borca voditi s 7:0,'' je po dvoboju na vprašanje novinarjev iz BiH, da bi Cluj, če ne bi bilo spremembe pravila Uefe, v Banjaluki izpadel, dejal trener romunskih prvakov Marius Sumudica. V zgodovino se bo zapisal kot trener prvega moštva, ki mu je šla sprememba pomembnega pravila Uefe toliko na roko, da je neposredno vplivala na njegovo napredovanje.

Borac bo po nesrečnem porazu iskal uteho v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer se bo pomeril proti severnoirskemu prvaku Linfieldu, ki ga je v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil litovski Žalgiris, CFR Cluj pa se bo v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov udaril s prvakom Gibraltarjem Lincoln Red Imps.