Velika sprememba v nogometu: pravilo gola v gosteh je preteklost

Pravilo o prednosti doseženega gola v gosteh je bilo v evropskih klubskih tekmovanjih v veljavi vse od leta 1965. Veljalo je v dvobojih na izločanje, kjer ekipi igrata tekmi doma in v gosteh. V primeru, da sta ekipi na dveh tekmah dosegli enako število golov, je bila v prednosti tista, ki je v gosteh dosegla več zadetkov.

Ukinitev pravila bo veljala za vsa klubska tekmovanja pod okriljem Uefe v moški, ženski in mladinski konkurenci, začelo pa bo veljati že v kvalifikacijah teh tekmovanj, je sporočila Uefa.

Odločali bodo podaljški in kazenski streli

Komisija za klubska tekmovanja pri Uefi je že konec maja izdala priporočilo, da se v evropskih klubskih tekmovanjih ukine to pravilo, zdaj je predlog obravnaval in potrdil še izvršni odbor.

Po doslej veljavnem pravilu so v evropskih klubskih tekmah podaljške in morebitne enajstmetrovke izvajali le, če je bil skupni izid dveh tekem neodločen in sta moštvi dosegli enaka izida, vsakič v korist ene od ekip, ali pa, če sta bila dosežena dva enaka neodločena izida.

Zdaj bodo podaljški (2 x 15 minut) in nato po potrebi še streli z bele točke odločali na vsakem dvoboju, kjer bo seštevek zadetkov oziroma skupni izid po obeh tekmah neodločen.

Prednosti domačega terena vse manjša

Krovna zveza je v pojasnilu, zakaj se je odločila za spremembo, zapisala, da so analize pokazale zmanjševanje prednosti domačega terena v primerjavi z gostovanji. Delež zmag doma in v gosteh se je od sredine sedemdesetih, ko je v odstotkih znašal 61 - 19, spremenil v precej bolj izenačeno razmerje 47 - 30 v aktualnem obdobju, prav tako pa se je zbližalo razmerje povprečno doseženih zadetkov na tekmah doma in v gosteh (od razmerja 2,02 - 0,95 do 1,58 - 1,15).

Kot razloge za čedalje manjši pomen prednosti domačega terena so pri Uefi izpostavili boljšo kakovost igrišč in njihovo standardizacijo, boljšo infrastrukturo, večjo varnost na objektih, spremembe formatov tekmovanj, boljšo tehniko televizijskih prenosov, v zadnjem času pa je velik tudi pomen nadzornih sistemov, kakršna je videosodniška pomoč oziroma Var.

"Zdaj prihaja do tega, da ima pravilo celo nasproten učinek"

"Pravilo gola v gosteh je bilo na evropskih tekmovanjih prisotno vse od začetka. A v zadnjih letih so bile pogoste razprave o tej temi. Čeprav ni bilo povsem enotne ocene, so se številni igralci, trenerji in ostali udeleženci tekmovanj spraševali o njegovi poštenosti in predlagali, da pravilo ukinemo," je za spletno stran Uefe dejal njen predsednik Aleksander Čeferin.

"Zdaj prihaja do tega, da ima pravilo celo nasproten učinek, saj se domača moštva bojijo napadati, ker ne želijo dobiti gola, ki bi tekmecem prinesel veliko, morda odločilno prednost. Če upoštevamo vse kriterije in razloge, se je izvršni odbor pravilno odločil, da gol v gosteh ne bo imel večje vrednosti kot tisti, dosežen doma," je še dodal Čeferin.

