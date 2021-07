Na prvi tekmi sezone brez zadetkov

Nogometaši ljubljanskega Brava in Kalcerja iz Radomelj so se v prvem krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

Enaintrideseto sezono prve lige sta odprla Bravo in Radomlje. Prvi je že stalnica v slovenski eliti, zanj je to namreč tretja zaporedna sezona, pri Kalcerju pa upajo in verjamejo, da se ne bo ponovil scenarij s prvih dveh obiskov prvoligaških zelenic, ko so obakrat zasedli zadnje mesto.

Obračun najboljših prijateljev, kot je pred tekmo dejal trener Brava Dejan Grabić in meril na trenerja Radomelj Roka Hanžiča, se je končal brez golov, pri čemer pa so boljši vtis pustili povratniki v prvo ligo. Ti so imeli dvakrat več strelov, tudi osem kotov (domači nobenega) in še najlepšo priložnost tekme. A vse to ni bilo dovolj za kaj več kot točko.

V prvem polčasu so na Žaku na nekoliko širši zelenici kot v prejšnjih letih več pokazali gosti. Ti so imeli precej več strelov, toda večina je bila premalo natančnih.

Na prvi tekmi smo videli delitev točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Omeniti velja poskus Žana Nikolića v 13. minuti, ko je po napaki domače obrambe prišel do strela v osrčju kazenskega prostora, a iztržil le kot. Isti igralec je streljal tudi v 34. minuti, ko je žogo po strelu z 20 metrov na koncu ukrotil Igor Vekić.

Na drugi strani je Bravo, ki se je sicer pred tekmo otepal vloge favorita, v napadu pokazal premalo – še najbolj nevaren je bil Loren Maružin v 22. minuti, ko je s 14 metrov malce z leve žogo poslal mimo nasprotnega stičišča prečke in vratnice –, tudi v obrambi pa je naredil nekaj napak, ki so ostale nekaznovane.

Radomljani so odločneje začeli tudi drugi polčas, v 52. minuti je imel Luka Guček priložnost pred vrati, a na koncu z desne strani žogo poslal mimo vrat. V 56. minuti pa so vendarle spet zagrozili tudi domači, spet je streljal Maružin, znova pa je bil premalo natančen, tokrat z desne strani.

Tudi Mitja Križan v 59. minuti ni bil dovolj natančen s prostega strela, v 72. minuti pa je nekaj sto gledalcev videlo dotlej najlepšo priložnost na tekmi, ko je sam pred Vekića prišel Andrej Pogačar, toda vratar Brava je preprečil veselje gostom.

Pozneje sta imeli ekipi še nekaj polpriložnosti, a sta proti koncu bolj ali manj pazili na to, da ne naredita kakšne usodne napake. To se je tudi uresničilo, tako da sta se razšli z delitvijo plena.

Bravo bo v drugem krogu prihodnjo soboto gostil Aluminij, Radomlje pa bodo dan pozneje gostile Olimpijo.

Fotogalerija iz Ljubljane, foto: Grega Valančič/Sportida:

