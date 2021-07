Mura stresla okvir vrat, a ostalo je pri remiju brez zadetkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mura : Ludogorec 0:0 (0:0)

V prvem polčasu v Murski Soboti se ni dogajalo prav veliko. Edino res pravo priložnost je zapravil napadalec Mure Mihael Klepač, a je njegov poizkus vratar Ludogorca Kristijan Kahlina odbil v kot. Bolgari so bili sicer krepko več pri žogi, vendar v okvir vrat Matka Obradovića v prvih 45 minutah niso sprožili niti enkrat. Edini, ki je moral po prihodu na zelenico bolj paziti, je bil domači branilec Žan Karničnik, ki je rumeni karton prejel že v uvodnih minutah tekme.

V drugi del tekme je bolje vstopila Mura, ki je zapravila še eno lepo priložnost. Po strelu Luke Bobičanca se je ponovno izkazal vratar gostov Kahlina. Obe ekipi sta si nato pripravili še nekaj priložnosti, najlepšo pa je zapravil domači kapetan Žiga Kous, ki je v 84. minuti stresel okvir bolgarskih vrat. Na semaforju je do konca srečanja ostalo 0:0, tako da se bo vse skupaj odločilo na povratnem srečanju v Bolgariji.

V akciji kar nekaj slovenskih legionarjev

Filip Valenčič se je s HJK Helsinki zoperstavil Malmöju. Finci so na Švedskem izgubili z 2:1, podajo za edini zadetek gostov pa je prispeval slovenski legionar. Valenčič je bil zamenjan tik pred koncem srečanja.

Že včeraj je Miha Blažič za Ferencvaroš odigral vseh 90 minut tekme proti Žalgirisu in se veselil zmage z 2:0. Tudi Dejan Petrović se je z Rapidom veselil zmage nad praško Sparto (2:1), Slovenec je igral do 73. minute tekme. Lovro Bizjak pa je s Šerifom v Armeniji prišel do minimalne zmage z 1:0.

Na igrišču pa nismo videli Petra Stojanovića, ki ga je zagrebški Dinamo posodil Empoliju.