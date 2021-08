Kek brez velikih presenečenj, a dve neznanki še ostajata

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2022 proti Slovaški in Malti doma ter proti Hrvaški v gosteh. Na seznamu večjih presenečenj ni, odprti pa sta še dve mesti. Kot je pojasnil Kek, so za ti dve mesti v igri predvsem Domen Črnigoj, za katerega čakajo podatke o zdravstvenem stanju, Tomi Horvat, Nino Kouter in Haris Vučkić.

"Na seznamu so imena, ki so v zadnjem času več ali manj običajna. Seznam še nosi neka določena vprašanja predvsem zaradi nekaterih nerešenih statusov poškodb posameznih igralcev. Pričakovati je, da bomo dodali še dva imena. Čakajo nas tri tekme, tako da želimo izkoristiti vse igralce. Tu imam v mislih štiri imena, čakamo na izvid Črnigoja, v glavi pa imam tudi Horvata ter Koutra, po dolgem času je zaigral tudi Vučkić. Odločili se bomo tekom tega tedna," je svojo odločitev pojasnil slovenski selektor.

Slovenska reprezentanca bo v marsičem odločilnem septembrskem terminu igrala tri tekme, in sicer bo najprej v Stožicah gostovala Slovaška (1. september, 20.45), nato Malta (4. september, 18.00), sledi pa še 7. septembra ob 20.45 gostovanje v Splitu pri Hrvaški. "Čakajo nas tri tekme, dve domači in tu nimamo veliko za debatirati. En naš sam cilj so točke. Zavedamo se moči Slovakov, ki so na evropskem prvenstvu pokazali nekaj dobre igre, tudi njihov spisek je že znan. Tudi mi smo pokazali nekaj dobrih zadev, še vedno pa bode v oči tista tekma s Ciprom. Ves čas ponavljam, da je potrebna konstantnost. To te potem pripelje do možnosti, da razmišljaš o velikem tekmovanju. Poskušali bomo pametneje, tudi jaz, izkoristiti igralce, saj je vsak od njih v drugačnem položaju. Nekateri so igrali že polne tekme, nekateri so šele na začetku," je dejal Kek, ki je opozoril tudi ne nekatere težave slovenske izbrane vrste.

"Dejstvo je, da nam te tretje tekme predstavljajo problem. A za vse je enako. Če hočemo, da se o nas govori v pozitivnem smislu tudi naprej, moramo v tem ciklu priti do točk. Je pa naša skupina že dokazala, da osvajanje točk ne bo lahko. Naša koncentracija je usmerjena le proti prvi tekmi in mene ne zanima čisto nič drugega. Slovaki so izziv, igrali smo z njimi že večkrat. Imajo dobre igralce, a tudi na našem spisku so imena, ki so že večkrat dokazala, da lahko igrajo," je prepričan 59-letni selektor.

Seznam slovenske reprezentance:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Bravo);

Branilci: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Nejc Skubic (Konyaspor), Aljaž Struna (Montreal), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek);

Vezisti: Jasmin Kurtić (Paok), Miha Zajc (Fenerbahče), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Leo Štulac (Empoli), Sandi Lovrić (Lugano), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Žan Rogelj (Tirol);

Napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Sporting), Damjan Bohar (Osijek), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Jan Mlakar (Hajduk), Benjamin Šeško (Salzburg).