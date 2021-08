Vstopnice za Slovaško in Malto že na voljo

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo v torek na Brdu pri Kranju objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo 2022 proti Slovaški in Malti doma ter proti Hrvaški v gosteh. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), so vstopnice za prvi tekmi že na voljo.

🎟 Vstopnice za tekmi s Slovaško in Malto so od danes naprej na voljo v redni prodaji! #SrceBije 🇸🇮 #WCQ 🏆



👉 https://t.co/F5zRRhFCmL pic.twitter.com/FbIoN2Mgya — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 20, 2021

Slovensko člansko reprezentanco v začetku septembra čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022. V treh kvalifikacijskih tekmah bo najprej v Stožicah gostovala Slovaška (1. september, 20.45), nato Malta (4. september, 18.00), sledi pa še 7. septembra ob 20.45 gostovanje v Splitu pri Hrvaški.

Slovenija v skupini H trenutno zaseda peto mesto, a le s tremi točkami zaostanka za vodilnima reprezentancama Hrvaške in Rusije.

Za tekmi z Malto in Slovaško so od danes na voljo posamične vstopnice in paketi. Paket, ki je na voljo prek Eventima, za obe tekmi znaša 35 evrov za odrasle ter 17,5 evra za otroke do 14. leta starosti ter študente in dijake.

Posamične vstopnice pa stanejo po 20 evrov za odrasle ter po 10 evrov za za otroke do 14. leta starosti ter študente in dijake. Te so na voljo prek Eventima, Petrola in uradne prodajalne NZS.