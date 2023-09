Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala na pripravah za naslednji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Izbranci Matjaža Keka bodo igrali proti Severni Irski in San Marinu. V kadru je sprememba to, da je namesto poškodovanega Mihe Zajca vpoklican trenutno prvi strelec slovenske lige iz Celja Aljoša Matko.

Sicer pa so v slovenskem taboru enakega mnenja kot javnost, ki pričakuje s teh preizkušenj zelo potrebnih šest točk. Po štirih krogih je v skupini H precej izenačeno. Na vrhu sta s po devetimi točkami Finska in Kazahstan, Danska in Slovenija jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk.

Če ima Slovenija s San Marinom stoodstotni izkupiček s šestih medsebojnih tekem, pa je s Severno Irsko razmerje slabše. Slovenska vrsta je proti njej dobila le prvo medsebojno tekmo leta 2008, pozneje pa trikrat izgubila z 0:1 in enkrat igrala 0:0. A kot so na zboru reprezentance dejali Kekovi vabljenci, se mora tudi to spremeniti.

"Ne smemo podcenjevati nikogar"

"Reprezentančni fokus je na naslednjih dveh tekmah, Severni Irci so dobra ekipa, ampak igramo doma in tri točke morajo ostati doma," je dejal eden izmed kandidatov v napadu Žan Vipotnik, ki pa bo prednost prepustil prvemu napadalcu ekipe Benjaminu Šešku. Ta je dobro formo potrdil konec tedna, ko je v nemškem prvenstvu dosegel dva gola za Leipzig v gosteh proti Unionu Berlinu za zmago s 3:0.

Se pa Vipotnik zaveda, da podcenjevanja na teh dveh tekmah ne sme biti. "Ne smemo podcenjevati nikogar, cilj je šest točk, da ostanemo v igri in si priborimo čim boljše izhodišče za zadnja dva zbora."

Steber obrambe italijanskega Udineseja Jaka Bijol meni, da je treba teh šest točk osvojiti "z dobro igro, s tako, kot smo jo že pokazali".

Kurtić: Poškodba ni pozabljena

Eden od bolj izkušenih v slovenski vrsti je vezist Jasmin Kurtić, ki se vrača po poškodbi in tudi menjavi kluba, saj po novem igra v Romuniji za Universitateo Craiovo. "Poškodba ni pozabljena, ampak sem se vrnil, igram tekme, zdaj smo tukaj, treba je še več delati in gledati na druge cilje."

Za naslednja tekmeca pa je povedal, da lahko vsaka ekipa dela težave, če sami ne bodo pravi, borbeni, agresivni. "Mislim, da sta obe tekmi zelo težki, v glavah moramo biti pripravljeni. Upamo, da se bo razpletlo po naših željah," je dodal in se ozrl tudi na slabo razmerje tekem s Severno Irsko.

"S tem se ne smemo obremenjevati, moramo gledati nase, da si pomagamo, da damo vse od sebe, ne glede na to, koga imamo na drugi strani. Maksimalno spoštovanje in brez strahu," je sklenil Kurtić.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 61., Severna Irska 64., San Marino pa je zadnji, 208. Kekovi nogometaši bodo s Severno Irsko igrali v četrtek v Stožicah ob 20.45, nato pa v nedeljo v San Marinu prav tako ob 20.45.