Šeško vstopil s klopi in zabil dva izjemna gola v treh minutah

Prvenec Benjamina Šeška v nemški bundesligi! In dobri dve minuti zatem še drugi gol. Dvajsetletnik je tekmo tretjega kroga začel na rezervni klopi, vstopil v 75. minuti in deset minut zatem zadel za 2:0. In ko se je igra nadaljevala, je zadel še drugič. Leipzig je tako s 3:0 premagal ekipo, ki je v prvih dveh krogih dala osem golov.

Borbeni Benjamin Foto: Reuters Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je na prvih dveh tekmah odigral vsega deset minut. Na tretji, ko je RB Leipzig gostoval v Berlinu pri vodilnem Unionu, je bil znova na klopi za rezerviste. Tekmo je začel drugi Slovenec v dresu Leipziga Kevin Kampl. Na začetku drugega polčasa je Nizozemec Xavi Simons zadel za vodstvo Leipziga z 1:0. Nekaj minut zatem je Union ostal z igralcem manj, saj je po grobem prekršku neposreden rdeči karton dobil Kevin Volland.

Čestitke Šešku Foto: Reuters Tekmo v Berlinu je odločil Šeško. Vstopil je v 75. minuti, deset minut pozneje pa mu je za njegov prvi gol v nemški bundesligi po protinapadu podal Simons. Pred samim strelom je mladenič še preigral dva obrambna igralca. Ko se je slavje poleglo, je Leipzig takoj krenil v nov napad in po dvojni podaji z Danijem Olmom je Šeško zadel še drugič (3:0). Dva res fantastična gola! "Dobrodošel v bundesligi, Benji," so zapisali na družabnih omrežjih Leipziga. To je bil tudi končni izid tekme. Leipzig se je s šestimi točkami tako izenačil z Unionom tik pod vrhom prvenstvene lestvice. Več točk (vseh devet možnih) imajo nogometaši Bayerja in Bayerna.

Bayern se je igral z ognjem, Bayer ostala stoodstoten

Bayer spet slavi. Foto: Guliverimage Nogometaši Bayerja iz Leverkusna tudi po tretji tekmi nove sezone bundeslige ostajajo pri stoodstotnem izkupičku. S 5:1 so odpihnili Darmstadt. Z enakim izkupičkom se lahko pohvali tudi Bayern, ki je z 2:1 po preobratu ugnal Mönchengladbach. Prva poraza sta zabeležila Freiburg in Wolfsburg.

Medtem ko je Bayer suvereno opravil z Darmstadtom, pa je imel veliko več dela Bayern, ki je vse tri točke rešil šele v zaključku tekme. Bolje je srečanje odprla Borussia Mönchengladbach, saj je za vodstvo z 1:0 v 30. minuti zadel Ko Itakura. Na drugi strani je na 1:1 v 58. minuti poravnal Leroy Sane, za zmago Bayerna pa je nato v 87. minuti pot do gola našel še Mathys Tel, ki je tako postal junak Münchenčanov.

Mathys Tel je zadel za 2:1 in zmago Bayerna. Foto: Reuters

Borussia Dortmund, ki je spomladi tako nesrečno v zadnjih minutah prejšnjega prvenstva ostala brez naslova nemškega prvaka, je novo sezono začela z zmago proti Kölnu in remijem z Bochumom. V tretjem krogu pa proti novincu v ligi Heidenheimu vodila z 2:0, a na koncu osvojila le točko (2:2). Za Heidenheim je točka proti Borussii Dortmund sploh prva točka med nemško elito.

Nemško prvenstvo, 3. krog:

Petek, 1. september:

Sobota, 2. september:

Nedelja, 3. september:

Lestvica: