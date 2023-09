Slovenska nogometna reprezentanca nekoliko izboljšala uvrstitev

Med prvo deseterico ni sprememb. Vodilni trojici, Argentini, Franciji in Braziliji, sledijo Anglija, Belgija, Hrvaška, Nizozemska, Portugalska, Italija in Španija. Svoji mesti sta zamenjali zgolj Italija in Portugalska, ki je za osmo mesto prehitela zahodno sosedo Slovenije.

Med tekmeci Slovenije v skupini H v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 je najvišje še vedno Danska na 18. mestu. Finci so pridobili eno mesto in so 54., Severna Irska je izgubila deset mest in je 74., Kazahstan je pridobil štiri mesta in je 100., San Marino pa je na 207. mestu.

Lestvica Fife (21. september):



1. (1.) Argentina 1851,41

2. (2.) Francija 1840,76

3. (3.) Brazilija 1837,61

4. (4.) Anglija 1794,34

5. (5.) Belgija 1792,64

6. (6.) Hrvaška 1747,83

7. (7.) Nizozemska 1743,15

8. (9.) Portugalska 1728,58

9. (8.) Italija 1727,37

10. (10.) Španija 1710,72

...

18. (19.) Danska 1606,84

54. (55.) Finska 1418,43

59. (61.) Slovenija 1404,72

74. (64.) Severna Irska 1333,20

100. (104.) Kazahstan 1206,94

207. (207.) San Marino 750,27

Preberite še: