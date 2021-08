Slovenija je izgubila tri mesta, Belgija ostaja prva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila novo lestvico, na kateri je Slovenija izgubila tri mesta in 66. Na čelu Fifine lestvice je ostala Belgija, Brazilija je na drugem mestu prehitela Francijo. Po osvojenih celinskih naslovih prvakov sta po dve mesti napredovali Italija, ki je peta, in Argentina na šestem mestu.

Evropski prvaki Italijani so v finalu eura na Wembleyju premagali Angleže in so na lestvici po novem tik za njimi. Argentina pa je na južnoameriškem prvenstvu, kjer je z Lionelom Messijem v ekipi prvič osvojila veliki turnir, v finalu ugnala Brazilijo. Ta je prehitela svetovno prvakinjo Francijo.

Kar deset mest pa je pridobila reprezentanca ZDA, ki je v začetku avgusta na domačih tleh sedmič osvojila zlati pokal, prvenstvo Srednje in Severne Amerike ter Karibov. Američani so v finalu premagali Mehiko, ki je na devetem mestu svetovne lestvice.

Med tekmicami Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 je najvišje Hrvaška na 18. mestu, izgubila je štiri mesta, Slovaška je 38., Rusija 41., Ciper je 99., Malta pa 177.

Japonska ostaja najboljša azijska ekipa na 24. mestu in za tri mesta zaostaja za Senegalom, najvišje uvrščenim moštvom Afrike. Na 119. mestu je Nova Zelandija, najboljša ekipa Oceanije.

* Lestvica Fife, 12. avgust:

1. ( 1.) Belgija 1822 točk

2. ( 3.) Brazilija 1798

3. ( 2.) Francija 1762

4. ( 4.) Anglija 1753

5. ( 7.) Italija 1745

6. ( 8.) Argentina 1714

7. ( 6.) Španija 1680

8. ( 5.) Portugalska 1662

9. (11.) Mehika 1658

10. (20.) ZDA 1648

...

18. (14) Hrvaška 1594

38. (36) Slovaška 1475

41. (38) Rusija 1462

66. (63) Slovenija 1371

99. (97) Ciper 1235

177. (175) Malta 952