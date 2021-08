Matjažu Keku se je uresničila velika želja

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo danes ob 12. uri predstavil seznam kandidatov za septembrske tekme kvalifikacij za SP 2022 proti Slovaški, Malti in Hrvaški. Mariborčan je že večkrat poudaril, da pred tako pomembnimi izzivi nerad eksperimentira, zato bo veliko presenečenje, če se na seznamu ne bodo pojavila pričakovana imena, na katera je letos že računal. Številni so poleti zamenjali klube, vedno manj pa je tistih, ki še ne vedo, kje bodo nadaljevali sezono. Kot na primer Andraž Šporar.

"Fantom želim dober dopust, da se dobro odpočijejo in uredijo svoje statuse," je po zadnjem srečanju slovenske izbrane vrste, ki je v začetku junija v sproščenem ozračju na Bonifiki napolnila mrežo skromnemu Gibraltarju (6:0), sporočil Matjaž Kek. Slovenskega selektorja je takrat upravičeno skrbelo. Najslabši scenarij, ki bi se mu lahko pripetil, bi bil ta, da bi se njegovim izbrancem zapletalo pri načrtovani menjavi klubov in bi bili njihovi statusi neurejeni do zadnjega tedna poletnega prestopnega roka.

Na njegovo srečo je večina legionarjev zamenjala klubsko okolje že krepko pred tem, tako da je že spoznala nove delodajalce in tudi ujela redno tekmovalno formo, kar bi lahko pripomoglo k temu, da bodo na začetek priprav na septembrske kvalifikacijske tekme za SP 2022 prišli dobro pripravljeni. Ni tudi večjih težav s poškodbami.

V enem tednu od evforije do žalosti

Slovenija je kvalifikacije za SP 2022 odprla v Ljubljani z zgodovinsko, prvo zmago nad Hrvaško. Čez dobra dva tedna sledi "povratno" srečanje v Splitu. Foto: Grega Valančič / Sportida To bo Keku v marsičem olajšalo zadeve, saj bo lahko bistveno lažje pripravil taktiko za tri še kako pomembne dvoboje, na katerih bo poskušal osvojiti več točk kot v spomladanskem terminu. Takrat je začel imenitno, v Stožicah po strelskem prvencu Sandija Lovrića z 1:0 zadal boleč udarec neprepričljivim svetovnim podprvakom Hrvatom, nato po hudem boju, v katerem je blestel Josip Iličić, ostal brez točk proti Rusiji v Sočiju (1:2), zgoščen urnik, ki je postal zaščitni znak novodobnih kvalifikacijskih ciklusov za največja tekmovanja, pa sklenil tako, kot si na sončni strani Alp ni želel nihče.

Evforija, ki je po zgodovinski zmagi nad Hrvaško ni manjkalo, je hitro pošla. Neuspeh na Cipru (0:1), kjer je Slovenija prikazala skromno predstavo, poraza pa ni mogel preprečiti niti "vsemogočni" Jan Oblak, je Kekove izbrance na lestvici pahnil na predzadnje mesto.

Kvalifikacije za SP 2022, skupina H: Lestvica:

1. Hrvaška 3 tekme - 6 točk

2. Rusija 3 - 6

3. Slovaška 3 - 5

4. Ciper 3 - 4

5. Slovenija 3 - 3

6. Malta 3 - 1

Vrnitev Verbiča po osmih mesecih

Benjamin Verbič nima več težav z zdravjem. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ker pa je kvalifikacijska skupina zelo izenačena, do konca pa bo vsaka izbrana vrsta odigrala še sedem tekem (Slovenijo čakajo še štiri doma in tri v gosteh), ni še nič izgubljenega. Slovenija lahko z dobrim septembrskim nizom ujame stik z vrhom, točke proti Slovaški (1. septembra), Malti (4. septembra) in Hrvaški (7. septembra) pa bo lovila s preverjeno zasedbo. V njej izstopata kapetan Oblak, eden najboljših vratarjev na svetu, ki ostaja zvest madridskemu Atleticu, ter glavni kreator Iličić, ki mu gre v začetku sezone odlično pri Atalanti, prav lahko se zgodi, da bo ostal v Bergamu, kjer bi znova okušal tudi čar lige prvakov.

Poleg nogometašev, ki so se pojavili na zadnjem seznamu, ko je Slovenija v prijateljskih tekmah nadigrala Gibraltar (6:0) in srečno remizirala v Skopju s Severno Makedonijo (1:1), pa bi lahko Kekov vpoklic prejeli še nekateri, ki so imeli pred nekaj meseci takšne in drugačne težave. Zlasti zdravstvene. Na primer Benjamin Verbič, novopečeni očka, ki je prejšnji teden za kijevski Dinamo v ukrajinskem prvenstvu zaigral prvič po osmih mesecih.

Matjaž Kek po porazu na Cipru (31. marca) ni skrival razočaranja, po dvoboju pa se je javno posul s pepelom. Foto: Guliverimage/AP

Zanimivo bo zlasti v napadu, saj so številni slovenski napadalci poleti zamenjali klube ali pa so tik pred tem. Selektor Kek se zaveda, da bodo morali za tako želene zmage v kvalifikacijah začeti zadevati tudi napadalci. Za zdaj je Slovenija v tem ciklusu dosegla le dva zadetka, za katera sta poskrbela Lovrić in Iličić. To je premalo.

Za bolj brezskrbno poletje, v katerem so lahko slovenski nogometaši na Euru na delu spremljali tri tekmece iz skupine (Hrvaška je izpadla v osmini finala, Rusija in Slovaška že prej), so manjkali zlasti zadetki v Nikoziji. Bo slovenski napad bolj učinkovit že 1. septembra proti Slovaški, ki je letošnje nastope na Euru končala z visokim porazom v Španiji (0:5)? Kek bo kandidate, ki bodo poskušali spraviti žogo za hrbet slovaškega vratarja, razkril ob 12. uri.

Poletje, polno selitev slovenskih legionarjev Haris Vučkić si bo poskušal povrniti tekmovalno formo v dresu Rijeke. Foto: Reuters Poleti je ogromno Kekovih izbrancev zamenjalo klube. Jasmin Kurtić je po desetletju, ki ga je prebil na Apeninskem polotoku, izbral ponudbo iz Grčije in se pridružil solunskemu Paoku, s katerim bo v četrtek lovil skupinski del konferenčne lige na Reki, tam pa mu bo poleg Adama Gnezde Čerina načrte poskušal prekrižati tudi Haris Vučkić, lani najboljši slovenski strelec v državnem dresu, ki se v Zaragozi ni naigral, zdaj pa se po novem dokazuje pri Rijeki. Z njo se bo prihodnji konec tedna mudil v Splitu. Na Poljudu, kultnem stadionu v največjem dalmatinskem mestu, kjer bo 7. septembra gostovala Slovenija, se bo pomeril s Hajdukom, pri katerem igra pomembno vlogo njegov reprezentančni soigralec Jan Mlakar. Na Hrvaškem pa ni več Petra Stojanovića, ki se je iz Dinama preselil v Toskano k Empoliju, kjer je že debitiral v serie A. Miha Mevlja se je poleti iz Rusije preselil v Turčijo. Foto: Guliverimage Tam ni več Mihe Zajca, ki se je iz Italije vrnil v Turčijo, kjer ga je pri Fenerbahčeju v nasprotju s preteklostjo pričakalo mesto v začetni enajsterici. Jaka Bijol se je iz Nemčije vrnil v Rusijo, kjer mu gre pri moskovskem CSKA izvrstno, v tej sezoni se je tudi že vpisal med strelce, Rusijo pa je zapustil Miha Mevlja in se pri turškem Alanyasporu hitro zasidral v začetni postavi. V turškem prvenstvu nastopa tudi David Tijanić, ki je poljsko prvo ligo (Rakow) zamenjal za turški Göztepe. V Turčijo se je iz Murske Sobote preselil Nino Kouter, ki je bil spomladi eden redkih Kekovih izbrance iz slovenskega kluba. Muro je zamenjal za Maniso, blizu pa igra tudi Kenan Bajrić, ki se je na željo Darka Milaniča iz Bratislave preselil na Ciper k Pafosu. Za zdaj mu gre imenitno, v uvodnem nastopu je pomagal pri odmevni zmagi s kar 4:0 nad ciprskim velikanom Apoelom iz Nikozije. Ne gre prezreti niti vrnitve komaj 18-letnega Benjamina Šeška v Salzburg. V prejšnji sezoni je blestel v drugi avstrijski ligi pri Lieferingu, v tej pa se je vpisal med strelce že za rdeče vrage v avstrijski bundesligi in pa pokalu, ta teden pa bi se lahko s Salzburgom prebil še v elitno ligo prvakov. Andraž Šporar bi lahko v kratkem pripravil kovček in se odpravil k novemu delodajalcu, Josip Iličić pa bo, kot kaže, ostal zvest Atalanti. Foto: Grega Valančič/Sportida V zadnjem tednu prestopnega roka bi lahko dočakali še selitev Andraža Šporarja. Vse več je govoric, da ga bo portugalski prvak Sporting iz Lizbone posodil angleškemu "drugoligašu" Middlesbroughu.