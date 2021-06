Matjaž Kek opozarja: Če ne bo urejenih statusov ...

Slovenska nogometna reprezentanca je v tem tednu, ko je napočil čas za junijske prijateljske tekme, zaigrala v nekoliko spremenjeni zasedbi. Nekaj prvokategornikov je odpovedalo sodelovanje zaradi zdravstvenih težav, nekateri so odpadli po poškodbah, ki so jih staknili na dvoboju v Skopju, selektor Matjaž Kek pa je dano stanje izkoristil za preizkus mladih igralcev, v katerih je prepoznal potencial slovenske reprezentance.

Fotogalerija s tekme v Kopru, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Že v torek sta v državnem dresu na gostovanju pri Severni Makedoniji (1:1) debitirala Jan Mlakar in Benjamin Šeško, tri dni pozneje pa proti Gibraltarju (6:0) v Kopru še Sven Šoštarič Karić in Žan Rogelj.

"Dosti stvari je bilo dobrih, nikakor pa evforičnih"

Josip Iličić se je s 13 zadetki na večni lestvici najboljših strelcev izenačil z Milenkom Ačimovićem. Več so jih dosegli le Zlatko Zahović (35), Milivoje Novaković (32), Sašo Udovič (16) in Ermin Šiljak (14). Foto: Grega Valančič/Sportida "Predstavili smo kar nekaj novih imen. Dosti stvari je bilo dobrih, nikakor pa evforičnih. Ves čas se zavedamo, da je potrebno še dosti dela, a nekje je treba začeti. Danes je bila to ena 'revija' pred približno normalnim avditorijem, gledalci. Zdaj gremo lahko mirno pogledati nedeljski finale Eura do 21 let, potem pa lahko uživamo, kolikor ima kdo dopusta, ob evropskem prvenstvu. September bo prišel zelo hitro. Če ne bo urejenih statusov, če se bodo neurejeni statusi posameznih igralcev vlekli tam v avgust, ko se pravzaprav šele začne pravi prestopni rok, potem bomo imeli na začetku septembra težave," opozarja Mariborčan na dejstvo, da bi lahko to poletje kar nekaj igralcev menjalo klube.

V tem pogledu izstopata zlasti Andraž Šporar in Josip Iličić, oba sta se proti Gibraltarju, eni najslabših reprezentanc, med strelce vpisala dvakrat, v poletnem prestopnem roku pa kroži kar nekaj govoric o tem, da bi lahko zapustila Lizbono (Ljubljančanu je potekla posoja pri Bragi in se vrača k Sportingu, ki pa naj nanj ne bi resneje računal, Kranjčan, ki pri Atalanti v spomladanskem delu ni igral veliko, pa se omenja kot želja Milana).

Andraž Šporar si je z dvema zadetkoma utrdil "strelsko" samozavest. Obakrat mu je podal Luka Zahović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi se sage o poletnih menjavah okolja vlekle dolgo, bi lahko trpela pripravljenost igralcev. To bi selektorju Keku pokvarilo načrte, saj potrebuje za zahtevno jesensko nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022, kjer se bo septembra pomeril s Slovaško in Malto (doma) in Hrvaško (v gosteh), čim močnejšo zasedbo.

Mladi pritiskajo na tiste, ki so že nekaj časa v reprezentanci

Matjaž Kek je bil podobno kot na tekmi v Skopju zadovoljen zlasti s tistim, kar je proti Gibraltarju videl v prvem polčasu. Foto: Grega Valančič/Sportida Je pa Mariborčan dal vedeti, da bi v primeru, če bi ostal brez katerih izmed igralcev, ki so v dozdajšnjem delu kvalifikacijskega ciklusa veljali za nenadomestljive, posegel po novih rešitvah. Izbiral bi tudi med igralci, ki so opozorili nase ta mesec in zaigrali v državnem dresu. "Ne bojim se postaviti v ekipo kakšnega od teh mladeničev, ki so bili zdaj z nami deset do 12 dni," sporoča slovenski selektor, ki je v petek dočakal najvišjo zmago, odkar vodi izbrano vrsto. Tako visoko, s šestimi zadetki razlike, ni še nikoli zmagal.

Po prvem polčasu, Slovenija ga je kljub zapravljeni 11-metrovki kapetana Iličića dobila kar s 4:0, je dišalo celo po rekordni zmagi vseh časov. Ker pa sta v nadaljevanju padla "le" še dva gola, ostaja pri tem, da je Slovenija najvišje nadigrala tekmeca leta 1999, ko je na državni kulturni praznik 8. februarja odpravila Oman kar s 7:0. "Malce se je izgubil ritem skozi menjave, a je bilo dovolj kvalitetnih potez skozi tekmo. Prvi polčas mi je bil izredno všeč, veliko posameznikov z dobrimi predstavami. Namen tekme ni bil, da moramo na koncu sezone staviti na najboljše, kar imamo. Predstavili smo dovolj novih igralcev. Mislim, da je to največji dobitek te reprezentance. Vesel sem, da mladi očitno pritiskajo na tiste, ki so že nekaj časa v reprezentanci. Upam, da bodo tako nadaljevali," je zadovoljen, da se je razširil krog kandidatov za posamezne igralne položaje, kar bi lahko reprezentanci v nadaljevanju kvalifikacij je koristilo.

Pravi odnos kapetana Josipa Iličića

Gledalci na Bonifiki so lahko prišli na svoj račun. Foto: Grega Valančič/Sportida Zahvalil se je upraviteljem igrišč v Dekanih in Kopru, kjer je slovenska nogometna reprezentanca pred tekmo z Gibraltarjem opravila nekaj vrhunskih treningov, pohvalil trikratnega podajalca Luko Zahovića, ki ga je namensko postavil malce izza najbolj izpostavljenega napadalca Šporarja, glede navdihnjenega kapetana Josipa Iličića, ki je pri Atalanti že pozabil, kako je igrati dvoboj od prvega do zadnjega sodnikovega piska, pa je pojasnil: "Nekdo mora voditi tekmo. Rad imam neko avtoriteto, hierarhijo. Tako v slačilnici, hotelu, kot tudi na igrišču. Po koncu sezone, ki je bila zanj izredno težka, mu privoščiš, da odigra eno tako tekmo brez pritiska. Glede minutaž pa je tako. Včasih igraš 95, včasih dve minuti. S tem nimam problema. Upam, da ga tudi igralci nimajo, ker bodo drugače z menoj imeli probleme. Za reprezentanco je treba igrati ali 95 ali pa minuto. Superzvezdnik gor ali dol, odnos je važen. Ta odnos kapetana je bil danes pravi," je čestital izkušenemu Gorenjcu za predstavo, v kateri ni manjkalo mojstrskih vložkih, podprtih tako z zadetki kot tudi preigravanji in podajami.

Prvi zadetek v državnem dresu je poleg Jana Mlakarja dosegel tudi Jon Gorenc Stanković. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektorja je tudi spravil v dobro voljo prvi zadetek za reprezentanco Jana Mlakarja, kar je zelo pomembno za razvoj in samozavest mladega igralca, kot tudi strelski prvenec Jona Gorenca Stankovića, ki ga je dosegel s prekinitve.

Osnovno merilo ostaja tekma v Skopju

Sven Šoštarič Karić je debitiral za člansko reprezentanco in šel po stopinjah očeta Amirja. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska reprezentanca se je tako od naporne sezone 2020/21 poslovila s prepričljivo zmago nad neenakovrednim tekmecem. Zmago je primerjal s tisto, doseženo pred 12 leti, ko so njegovi varovanci v kvalifikacijah za SP 2010 v Mariboru poleti zlahka napolnili mrežo San Marinu (5:0), nato pa jo v nadaljevanju zagodli Poljski, Slovaški in nazadnje še favorizirani Rusiji!

"Tista tekma proti San Marinu nas je zelo potisnila naprej zaradi zavedanja, da smo pravi. Če pa si v narekovajih budala in hočeš iz tega narediti neko evforijo, potem pa nimaš nobenih možnosti, da bi na dolgi rok uspel v nogometu. Vsaka zmaga ti mora dati energijo, zadovoljstvo, ostaja pa neko osnovno merilo tekma s Severno Makedonijo. Tam ni lahko igrati, tam v zadnjem času ekipe ne zmagujejo z lahkoto. Tisti prvi polčas mi je dal dosti dobrih informacij, hkrati pa takoj po tem dobiš zaušnico. Tako velja za nas Slovence. Če si nekje evforičen in odstopaš od dogovorjenega, odstopaš od nekih nogometnih principov, ki jih zahtevamo, potem zgledaš slabo," je opozoril na manj prepričljivo nadaljevanje dvoboja v Skopju.

Slovensko reprezentanco čaka naslednji izziv v začetku septembra, ko bo v Stožicah za točke gostovala Slovaška. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj bo skušal čez poletje narediti vse, da bi igra reprezentance septembra bolj spominjala na tisto iz prvega, ne pa drugega polčasa v Skopju, hkrati pa bo držal pesti, da si njegovi varovanci, zlasti tisti, na katere najbolj računa, hitro uredijo statuse v klubih, tako da bi v nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022 vstopili sproščeni in dobro pripravljeni. To je tudi njegova največja želja za vroče mesece, ki sledijo.