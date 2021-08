Hrvaški selektor za Slovenijo prečrtal nekaj zvezdnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je že določil 25 kandidatov za septembrske tekme kvalifikacij za SP 2022, na katerih se bodo svetovni podprvaki poleg Rusije in Slovaške pomerili tudi s Slovenijo. Hrvaška bo Kekovo četo gostila 7. septembra v Splitu, med kandidati pa, za razliko od spomladanske tekme v Ljubljani, na kateri je Slovenija vzela mero zvezdniškim sosedom (1:0), ne bo nekaterih znanih imen.

Pričakovano se na seznamu ni znašel Ante Rebić. Napadalec Milana na letošnjem evropskem prvenstvu se ni preveč izkazal, nato pa prek družbenih omrežij obračunal še s kritiki in vodstvom reprezentance. Dalmatinec je po stresnem Euru, na katerem so Hrvati v osmini finala izpadli proti Španiji po dramatičnem dvoboju v Köbenhavnu, ki se je prevesil v podaljšek (3:5), tako izgubil mesto v izbrani vrsti.

Ante Rebić je v osmini finala Eura izpadel po podaljšku proti Španiji. Foto: Reuters

V napadu, za razliko od Eura, ne bo napadalca zagrebškega Dinama Bruna Petkovića in tudi ne upa Wolfsburga Josipa Brekala, se bosta pa skušala selektorju Zlatku Daliću ob še vedno zahtevni konkurenci – ob Ivanu Perišiću, Andreju Kramariću, Mislavu Oršiću in Anteju Budimirju – dokazati ljubljenec splitskega Hajduka Marko Livaja oziroma nekdanji napadalec Rijeke Antonio Mirko Čolak, ki blesti v dresu švedskega prvaka Malma.

Želel igrati za Nemčijo, nato se je pokesal

Borna Sosa blesti v dresu Stuttgarta. Foto: Guliverimage V reprezentanco se vrača mladi levi bočni branilec Stuttgarta Borna Sosa, ki je pred začetkom Eura dvignil ogromno prahu z željo, da bi nadaljeval reprezentančno kariero v Elfu. Želja se mu zaradi nespoštovanja pravil Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ni uresničila, tako da se je nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama, ki so ga z očitki pomanjkanja domoljubja zasuli jezni navijači, javno pokesal. Sledila je kazen, saj z mlado reprezentanco ni zaigral v izločilnem delu evropskega prvenstva do 21 let. Novo sezono je začel odlično, na uvodni tekmi nemškega prvenstva je v dresu Stuttgarta vpisal kar tri asistence.

Hrvaška bo septembra odigrala tri tekme. Najprej bo 1. septembra gostovala v Rusiji (Moskva), tri dni pozneje se bo pomerila v gosteh s Slovaško (Bratislava), 7. septembra pa bo na splitskem Poljudu gostila Slovenijo in se ji skušala maščevati za poraz v Ljubljani, ko je pred praznimi tribunami v Stožicah dragocene tri točke Sloveniji priigral Sandi Lovrić. Na dvoboju v Splitu bo prepovedan vstop organiziranim slovenskim navijačem.

Veselje Sandija Lovrića po zadetku v mreži Hrvaške. Foto: Grega Valančič / Sportida

Slovenija je po 3. krogu v kvalifikacijski skupini H na predzadnjem mestu. Osvojila je tri točke. V vodstvu je Hrvaška, ki je po porazu v Ljubljani težje od pričakovanega na Reki ugnala Ciper in Malto.