Slovenski dragulj ogroža Zahovićev rekord

Slovenijo bo v tej sezoni v prestižnem evropskem tekmovanju, v katerem se rada cedita med in mleko, udeležence pa spremljajo bogate nagrade, zastopalo kar sedem legionarjev. Med njimi je z naskokom najmlajši Benjamin Šeško. Posavec spada med najbolj nadarjene evropske nogometaše svoje generacije. V Avstriji izstopa do te mere, da ga pri Salzburgu, serijskem prvaku slovenskih severnih sosedov, že dalj časa primerjajo z Erlingom Brautom Haalandom. Norvežan je pred leti blestel v napadu Salzburga, kot mladenič odločal številne dvoboje, v prejšnji sezoni pa je bil kot zvezdnik Borussie Dortmund izbran za najboljšega napadalca lige prvakov.

Rdeči biki najmlajši v ligi prvakov

V kvalifikacijah za SP 2022 je septembra nastopil na vseh treh tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida Šeško brani barve najmlajše ekipe izmed vseh udeležencev lige prvakov. Povprečna starost 28 rdečih bikov iz Salzburga znaša zgolj 22 let. Tako so nogometaši avstrijskega prvaka, ki slovi kot kovnica nogometnih talentov, mlajši tudi od nogometašev RB Leipziga, Club Bruggea in Borussie Dortmund, naslednjih treh najmlajših udeležencev tekmovanja. Salzburžani imajo v svojih vrstah tudi najmlajšega trenerja. Nemec Matthias Jaissle je star komaj 33 let in odlično pozna slovenskega reprezentanta. Spomladi ga je lahko občudoval v napadu Lieferinga, kjer je slovenski najstnik v drugi avstrijski ligi dosegel več kot 20 zadetkov, zdaj pa ga vodi še pri prvih favoritih za naslov avstrijskega prvaka.

Salzburg bi se rad dokazal tudi v Evropi. V kvalifikacijah je tudi po zaslugi imenitne predstave (zadetek in podaja) na gostovanju na Danskem izločil Bröndby, v skupini pa se bo za napredovanje potegoval v družbi Seville, Lilla in Wolfsburga. Nameril se bo torej na predstavnike iz petih najmočnejših lig v Evropi.

Dragulj slovenskega nogometa na uradnem ponedeljkovem treningu Salzburga v Sevilli Foto: Guliverimage

Danes bo v uvodnem dejanju gostoval pri prvem favoritu skupine. Predstavil se bo na vročem gostovanju v Andaluziji. Favoriti so gostitelji. Skupna vrednost nogometašev Seville je kar trikrat višja od tiste, na katero pri Salzburgu računa mladi strateg Jaissle (451 proti 152 milijonov evrov), tako da bi bilo vse drugo kot zmaga španskega velikana veliko presenečenje. Ker pa teh v ligi prvakov nikoli ne manjka, Salzburg pa je svojo moč v Evropi dokazoval že v prejšnjih sezonah, še zdaleč ni izključen scenarij, po katerem bi rdeči biki jug Španije zapuščali brez poraza.

Kdo bo deveti slovenski strelski junak?

Šešku se v tej sezoni ponuja priložnost, da postane deveti slovenski strelec v ligi prvakov. Do zdaj so vsaj en zadetek v tekmovanju, pred katerim udeležence na zelenici pozdravi veličastna himna, dosegli njegovi rojaki Zlatko Zahović, Ante Šimundža, Milenko Ačimović, Valter Birsa, Luka Zahović, Damjan Bohar, Kevin Kampl in Josip Iličić. Če se jim bo v jesenskem delu pridružil še Šeško, bo s tem popravil slovenski rekord, kar zadeva najmlajšega strelca v ligi prvakov.

Luka Zahović se je med strelce v ligi prvakov vpisal še pred 19. rojstnim dnevom. Foto: Vid Ponikvar

Za zdaj je rekorder Luka Zahović, ki je 14. septembra 2014 Maribor popeljal do izenačenja proti Sportingu iz Lizbone (1:1) pri rosnih 18 letih, desetih mesecih in dveh dneh. Če bi Šeško danes zatresel mrežo Seville, bi rekord nekdanjega napadalca Maribora popravil za kar sedem mesecev. Toliko časa ima še na voljo, da zatrese mrežo tekmeca in poskrbi za nov slovenski rekord.

Slovenski strelec v ligi prvakov Tekma Datum Zlatko Zahović (Porto) Porto : Rosenborg 3:0 - za 1:0 30. oktober 1996 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Olympiakos 2:2 - za 1:0 16. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Ajax : Porto 2:1 - za 1:1 30. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 2:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 3:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Olympiakos : Porto 2:1 - za 2:1 25. november 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 1:0 9. december 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 2:0 9. december 1998 Ante Šimundža (Maribor) Dinamo Kijev : Maribor 0:1 - za 0:1 14. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Olympiakos : Real Madrid 3:3 - za 3:2 15. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Molde : Olympiacos 3:2 - za 0:2 20. oktober 1999 Zlatko Zahović (Valencia) Valencia : Lyon 1:0 - za 1:0 27. september 2000 Milenko Ačimović (Lille) Lille : Manchester United 1:0 - za 1:0 2. november 2005 Valter Birsa (Auxerre) Ajax : Auxerre 2:1 - za 2:1 19. oktober 2010 Luka Zahović (Maribor) Maribor : Sporting Lizbona 1:1 - za 1:1 17. september 2014 Damjan Bohar (Maribor) Schalke : Maribor 1:1 - za 0:1 30. september 2014 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Bayer Leverkusen : Roma 4:4 - za 3:4 20. oktober 2015 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Tottenham : Bayer Leverkusen 0:1 - za 0:1 2. november 2016 Damjan Bohar (Maribor) Maribor : Spartak Moskva 1:1 - za 1:1 13. september 2017 Josip Iličić (Atalanta) Atalanta : Valencia 4:1 - za 2:0 19. februar 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 0:1 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 1:2 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 3:3 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 3:4 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Liverpool : Atalanta 0:2 - za 0:1 25. november 2020

Pred slabim letom je za zadnji slovenski zadetek v ligi prvakov poskrbel Josip Iličić. V polno je zadel na kultnem Anfieldu v Liverpoolu. Foto: Reuters

Šeško je v tej sezoni dosegal zadetke že v avstrijskem prvenstvu (v polno je zadel tudi konec prejšnjega tedna, takoj po vrnitvi z reprezentančne akcije v Splitu), avstrijskem pokalu in pa kvalifikacijah za ligo prvakov, zdaj pa ga čaka najtežji izziv v karieri. Spopadel se bo z obrambnimi formacijami španskega velikana Seville, prvega favorita za napredovanje med 16 najboljših, francoskega prvaka Lilla, ki za zdaj ne more biti zadovoljen z uvodom v sezono, kar zadeva predstave v domačem prvenstvu, in zelo vročega nemškega bundesligaša Wolfsburga, ki v tej sezoni na domačih tleh niza zgolj zmage. Dvoboj v Sevilli se bo začel ob 18.45.