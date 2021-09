Že za 15-letnega Šeška je verjel, da bo igral v ligi prvakov #video

Pred tedni je zadel za uvrstitev Salzburga v ligo prvakov, v torek zvečer pa je na debiju v tem tekmovanju za klub iz Avstrije igral od prve minute. Benjamin Šeško, star le 18 let in dobre tri mesece. "Ja, to je bilo pričakovano. Ker je šel po neki lepi poti," razlaga njegov trener iz kadetske ekipe Domžal Aleš Mežnaršič. "Iz nogometne šole, ki predstavlja najvišji nivo v Sloveniji, je nato prestopil v Avstrijo v Red Bull Salzburg. Vemo, da tam dobro delajo z mladimi. Imajo dobre pogoje za njihov razvoj. Z igrami v njihovi mladinski ekipi oziroma ekipi, ki igra v njihovi drugi ligi, je napredoval, stopnjeval formo, postajal vse bolj in bolj zrel in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo začel igrati za prvo ekipo."

Podobno razmišlja Gregor Jordan. Ta ga je pred tremi leti treniral v Krškem in že takrat verjel, da bo še kot najstnik zaigral na evropski sceni. "Ja, če povem po resnici, ja. Ja. Vprašanje časa je, če bom še kdaj treniral takega igralca. Res, s toliko občutka, s toliko nogometa v sebi. Že takrat sem razmišljal in verjel, da bo enkrat nastopal na veliki sceni."

V ligi U15 jev sezoni 2017/2018 zabil kar 59 golov (na Rudarju na eni tekmi sedem). Tisto sezono se je liga skrčila s 16 na 14 klubov, eden je še izstopil. Tako je toliko golov dal na samo 23 tekmah. "Če bi igral to ligo kakšno leto prej, po starem sistemu, bi bil blizu stotice. Že takrat je bil fizično superioren, ampak to ni bila njegova edina kvaliteta. Kljub svoji višini je bil izjemno igriv, kreativen, nezaustavljiv, hiter," se spominja Jordan. Sezono pozneje je igral za kadete Domžal, dve tekmi tudi za mladince. Jasno jim je bilo, da več kot leto dni ne bo ostal pri njih. "Izreden talent. Igralec, ki si ga želi vsak klub, vsak trener. Je napadalec, ki si želi gola na vsaki tekmi, na vsakem treningu," razlaga Mežnaršič.

Na treninge je hodil z vlakom

"Bil je skromen, preprost fant. Mi smo rekli uličar. Na treninge je prihajal iz sosednjih Radeč z vlakom, skupaj s prijateljem. Bil je zelo samostojen. Starše sem redko srečal," ga opisuje Jordan, ki danes trenira 15-letnike v Novem mestu pri Krki. "Na treningih ni bi bil ekstra delaven. Je bil pa zelo igriv. Nogomet mu je bil kot hobi. Nobenih pritiskov ni imel. Nobenih višjih ambicij, zahtev s strani staršev in ostale okolice. Užival je v nogometu."

Ni bil obremenjen z dosežki, lahko je vzljubil šport. V Domžalah se je prvič soočil s profesionalizmom, udeleževal se je tudi mednarodnih turnirjev. Mežnaršič, ki je danes pomočnik Dejana Djuranovića v članski ekipi, pove: "Po eni strani je bil zelo samozavesten, kar je prav. Po drugi strani pa zelo skromen fant, prijeten karakter. Z njim je bilo vedno prijetno v družbi. Imel je je privzgojene delovne vrednote. Kot vsakega najstnika ga je bilo sicer treba včasih spodbuditi k delu. A je bil zelo pozitiven in z njim res nikoli ni bilo nobenih težav."

"Izenačil bo Haalandov dosežek" Foto: Reuters

V Sevilli je bil na debiju v ligi prvakov blizu svojemu prvemu golu. Naslednja priložnost bo konec meseca doma proti Lillu. "Ne želim delati prevelikega pritiska zanj, a mislim, da bo izenačil Haalandov dosežek iz prve sezone," število Benjaminovih golov v tej sezoni v ligi prvakov napoveduje Jordan. Erling Haaland, danes nogometaš Dortmunda, je jeseni 2019 na svojih prvih šestih tekmah v ligi prvakov, prav tako za Salzburg, zabil osem golov.

Šeška pogosto primerjajo s tri leta starejšim Haalandom. "Tudi pri meni je bil prvi vtis tak. A na koncu koncev se je treba držati tega, da je Beni Beni, Haaland pa Haaland. Naj gre Beni svojo pot, Haaland pa svojo. Oba sta vrhunska napadalca," razlaga Mežnaršič, ki števila njegovih golov ne napoveduje. "Za te napovedi sem bom zelen. Naj prihaja v čim več priložnosti, naj jih skuša izkoristiti na čim boljši način. Glavno je, da upošteva naloge, ki jih ima v ekipi. Ostalo bo pa prišlo samo od sebe."

Jordan čaka Šeškov reprezentančni dres

"Jaz sem neskončno ponosen, da sem bil del njegove zgodbe. Še vedno sva v stiku. Mu napišem sporočilo in po vsaki tekmi čestitam. Zdaj tudi čakam njegovo enajstico, dres z reprezentančne tekme," nam še v smehu pove Gregor Jordan. Medtem nam je Aleš Mežnaršič za konec pogovora izdal še, da Šeško obvlada tudi košarko. Da zna zabiti žogo skozi obroč. Če ne bi uspel kot nogometaš, bi se preizkusil kot košarkar.

Foto: Grega Valančič/Sportida