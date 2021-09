Večer, ko so se v Evropi podirali rekordi. Tudi tisti iz Ljudskega vrta.

Sebastien Haller je na gostovanju v Lizboni dosegel kar štiri zadetke, in to v krstnem nastopu v ligi prvakov.

V nogometni ligi prvakov smo v sredo videli kar nekaj rekordnih dosežkov. Zelo je odmeval bogat strelski večer Sebastiena Hallerja, napadalca Ajaxa in reprezentanta Slonokoščene obale, ki je v krstnem nastopu v ligi prvakov dosegel kar štiri zadetke in se na elitnem seznamu pridružil ducatu izbrancev, med katerimi je tudi slovenski virtuoz Josip Iličić. Nase je opozoril tudi mladi Anglež Jude Bellingham (Borussia Dortmund) in z zadetkom v Turčiji med drugim popravil angleški rekord, ki je veljal štiri leta, dosežen pa je bil na slovenskih tleh v Ljudskem vrtu.

Črna celina se lahko od srede pohvali s prvim junakom, ki je v ligi prvakov, najmočnejšem nogometnem klubskem tekmovanju na svetu, na eni tekmi dosegel štiri zadetke. To je na gostovanju Ajaxa v Lizboni uspelo Sebastienu Hallerju. 27-letni napadalec, ki je v preteklosti v mlajših kategorijah nosil francoski dres, od lani pa zastopa barve članske reprezentance Slonokoščene obale, je mrežo Sportinga zatresel kar štirikrat.

Prvi po legendarnem Nizozemcu

Reprezentant Slonokoščene obale je po dvoboju v dar prejel žogo, ki jo je pred tem kar štirikrat spravil za hrbet vratarja Sportinga. Foto: Reuters Nizozemski prvak je na krilih Hallerja ponižal zeleno-bele leve s 5:1, Haller pa je poskrbel za zgodovinski dosežek. Postal je šele drugi nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je v krstnem nastopu dosegel kar štiri zadetke. Pridružil se je legendarnemu Marcu van Bastnu, ki se je 25. novembra 1992 znesel nad obrambo švedskega Göteborga (4:0) in prispeval vse zadetke za rdeče-črne. Nizozemec je napolnil mrežo Švedov na San Siru, tako da je Haller postal prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je ob prvem nastopu v polno kar štirikrat zadel na gostovanju. Obenem se je pridružil elitni skupini nogometašev, ki so na eni tekmi lige prvakov zadeli (vsaj) štirikrat.

Po novem jo sestavlja 13 članov, v njej pa je v velik ponos slovenskega nogometa tudi Josip Iličić, ki je pred poldrugim letom blestel na gostovanju v Valencii in premagal netopirje (4:3).

V zgodovini lige prvakov je na eni tekmi vsaj štiri zadetke doseglo le 13 nogometašev. V izbrani druščini je po zaslugi lanskega junaka Atalante Josipa Iličića na gostovanju na Mestalli tudi Slovenija. Foto: Getty Images

V klubu "štiri" so v ligi prvakov poleg Hallerja in Iličića še Italijan Simone Inzaghi, Hrvat Dado Pršo, Nizozemec Ruud van Nistelrooy, Ukrajinec Andrij Ševčenko, Argentinec Lionel Messi, Francoz Bafetimbi Gomis, Nemec Mario Gomez, Poljak Robert Lewandowski, Šved Zlatan Ibrahimović, Portugalec Cristiano Ronaldo in Francoz Olivier Giroud, ki mu je to uspelo kot zadnjemu, ko je imel lani kot napadalec Chelseaja svoj strelski šov v Sevilli.

Bellingham izboljšal rekord Mbappeja, ki se je poškodoval

Tako si je angleški najstnik po zadetku privoščil navijače Bešiktaša. Foto: Reuters Mejnike pa je v uvodnem krogu nogometne lige prvakov premikal tudi 18-letni Jude Bellingham. Mladi Anglež, ki je letos s člansko reprezentanco naskakoval evropski naslov, a po za Otočane nesrečnem izvajanju 11-metrovk ostal brez velike zmage v finalu, se je vpisal med strelce na vročem gostovanju v Turčiji. Borussii Dortmund je pomagal do uvodne zmage v ligi prvakov. Nemški velikan je z 2:1 premagal Bešiktaš, poleg Bellinghama pa je mrežo turškega prvaka zatresel tudi norveški zvezdnik Erling Braut Haaland, in to prav po asistenci angleškega reprezentanta. Ko se je Bellingham vpisal med strelce, je poskrbel za dva rekorda.

Na dan srečanja v Istanbulu je imel 18 let in 78 dni. S tem je postal najmlajši strelec na dveh zaporednih tekmah lige prvakov in "ukradel" rekord francoskemu velezvezdniku Kylianu Mbappeju. Napadalec PSG, ki je na gostovanju v Bruggeju prvič v tej sezoni zaigral v napadu skupaj z Neymarjem in Lionelom Messijem, na razočaranje navijačev pariškega kluba osvojil le točko (1:1), hkrati pa poskrbel za dodatno slabo voljo v taboru bogatega francoskega kluba, saj je moral zaradi poškodbe gležnja predčasno z igrišča, ni več najmlajši strelec na dveh zaporednih tekmah v zgodovini lige prvakov. Ko mu je to uspelo marca 2017, je bil star 18 let in 85 dni.

Jude Bellingham in Erling Braut Haaland sta bila najzaslužnejša za zmago Borussie v Turčiji. Foto: Reuters

Bellingham je tako njegov "mladostni" rekord popravil za teden dni. V prejšnji sezoni se je vpisal med strelce na povratni četrtfinalni tekmi proti Manchester Cityju (2:4), po kateri so rumeno-črni iz Porurja sklenili evropsko pot.

Angleški rekord iz Ljudskega vrta veljal skoraj štiri leta

Trend Alexander-Arnold je jeseni 2017 zatresel mrežo Maribora pri dobrih 19 letih. Foto: Urban Urbanc/Sportida Je pa Bellingham poskrbel še za en rekord. Postal je najmlajši angleški strelec na gostovanju v ligi prvakov. Podrl je skoraj štiri leta star rekord, ki ga je 17. oktobra 2017 postavil branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold. Takrat je sodeloval pri visoki zmagi rdečih v Ljudskem vrtu nad Mariborom (7:0), star pa je bil 19 let in deset dni.

Bellingham je tako njegov rekordni dosežek popravil za skoraj leto dni, s tem pa tudi poskrbel, da je s seznama prizorišč angleškega rekorda izpadel Ljudski vrt, stadion v Mariboru, na katerem se bo danes pisala zgodovina, saj bo Mura prvič nastopila v konferenčni ligi in poskušala prekrižati načrte nizozemskemu Vitesseju. Dvoboj, ki ga bo z zanimanjem spremljala nogometna Slovenija, se bo začel ob 18.45.