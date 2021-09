Sanjska vrnitev Ronalda, Old Trafford na nogah!

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je poskrbel za vrhunec 4. kroga angleškega prvenstva. Po 12 letih je zaigral v dresu Manchester Uniteda in se izkazal že v prvem nastopu. Rdeče vrage je v vodstvo popeljal kar dvakrat! Prvak Manchester City je v derbiju odpravil Leicester City. Tottenham, ki se bo to jesen v skupinskem delu konferenčne lige dvakrat pomeril z Muro, je doživel prvi poraz v tej sezoni.

To je bila sobota, polna čustev in nostalgije. V Manchestru je na zelenico Old Trafforda po 12 letih v rdečem dresu zakorakal portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Trener Ole Gunnar Solksjaer ga je uvrstil v začetno enajsterico, 36-letni ljubljenec navijačev rdečih vragov pa se mu je za zaupanje zahvalil z zadetkom še pred koncem prvega polčasa. V polno je zadel v sodnikovem podaljšku prvega dela, ko je zatresel mrežo Newcastla z neposredne bližine. Pred tem je njegov soigralec Mason Greenwood s strelom namučil vratarja Newcastla, ta pa je žogo odbil le do še kako motiviranega Portugalca.

Zanimivo je, da je bil to edini zadetek, dosežen v prvem polčasu na tekmah, ki so se začele ob 16. uri. Takšnih je bilo kar šest. Srake so v 56. minute izenačile na 1:1, a je bilo veselje gostov kratkotrajno, saj je CR7 le šest minut pozneje znova poskrbel za delirij navijačev. Freddieja Woodmana je premagal še enkrat, s tem pa poskrbel za sanjsko vrnitev na Old Trafford. Njegov rojak Bruno Fernandes je z imenitnim zadetkom, neubranljivim udarcem z okrog 20 metrov, poskrbel za povišanje vodstva, končnih 4:1 pa je izdihljajih srečanja postavil rezervist Jesse Lingard. Rdeči vragi so se po visoki zmagi nad Newcastlom prebili na vrh razpredelnice.

V uvodnem dejanju 3. kroga angleškega prvenstva je Crystal Palace prekrižal načrte vodilnemu Tottenhamu. Po treh zmagah na prvih treh tekmah so tokrat varovanci Nuna Espirita Santa doživeli hladen tuš, saj so pri mestnih tekmecih izgubili s kar 3:0. Ko so v 58. minuti ostali z igralcem manj, je bil rezultat še 0:0, nato pa so gostitelji v zadnjih 15 minutah izkoristili številčno prednost in dosegli kar tri zadetke.

Veselje Bernarda Silve in soigralcev po zadetku na gostovanju pri Leicester Cityju. Foto: Reuters

Da je soboto na Otoku še bolj minila v znamenju Portugalcev, je poskrbel Bernardo Silva in z zadetkom odločil derbi kroga med Leicester Cityjem in Manchester Cityjem. Branilci naslova so z novo zmago na lestvici poskočili na drugo mesto. Zaostajajo le za mestnim tekmecem Unitedom.

Arsenal se prebuja. V derbiju začelja je vzel mero Norwichu in dočakal sploh prve točke v tej sezoni. Prvi zadetek za topničarje sploh v tej prvenstveni sezoni je dosegel Pierre-Emerick Aubameyang. Liverpool in Chelsea bosta točkovni izkupiček poizkušala izboljšati proti Leedsu oziroma Aston Villi.

Angleško prvenstvo, 4. krog Sobota, 11. september:

Crystal Palace : Tottenham 3:0 (0:0)

Zaha 75./11-m, Edouard 84., 90.+3. R.K.: Tanganga 58./Tottenham Manchester United : Newcastle United 4:1 (1:0)

Ronaldo 45.+2, 62., Fernandes 80., Lingaard 90.+2; Manquillo 56. Leicester City : Manchester City 0:1 (0:0)

Silva 62. Arsenal : Norwich City 1:0 (0:0)

Aubameyang 66. Watford : Wolverhampton 0:2 (0:0)

Sierralta 74./ag., Hwang 83.



Brentford : Brighton 0:1 (0:0)

Trossard 90.



Southampton : West Ham United 0:0

R.K.: Antonio 90.+5/West Ham 18.30 Chelsea - Aston Villa Nedelja, 12. september:

17.30 Leeds United - Liverpool Ponedeljek, 13. september:

21.00 Everton - Burnley