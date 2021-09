"Ronaldo je nacionalni junak in mednarodna ikona"

Portugalec Cristiano Ronaldo je včeraj na kvalifikacijski tekmi za SP 2022 z dvema zadetkoma Portugalski zagotovil zmago nad Irsko z 2:1 in se na večni lestvici najboljših reprezentančnih strelcev s 110. in 111. golom sam povzpel povsem na vrh. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino ga je označil za nacionalnega junaka in mednarodno ikono.

Ronaldo je večer naredil zelo zanimiv. Najboljši reprezentančni strelec, pred tem si je prvo mesto s 109 goli delil z Egipčanom Alijem Daeijem, bi lahko postal že v 15. minuti tekme, a je zgrešil enajstmetrovko. Navijači so morali nato počakati skoraj do konca, saj je prvič zadel šele v 89. minuti. Z drugim golom v 180. nastopu za portugalsko izbrano vrsto pa je 36-letni nogometaš nato zrežiral popoln preobrat na tekmi in dosegel še reprezentančni 111. gol.

"Tako sem srečen. Ne le, ker sem podrl rekord, ampak zaradi posebnega trenutka, ki smo ga doživeli na tej tekmi. Do konca smo se borili in verjeli vase," je za irsko televizijo RTE po tekmi dejal portugalski superzvezdnik. Čestitke so deževale z vsega sveta, Portugalec pa je po tekmi na prvo mesto postavil zmago in prvo mesto reprezentance v svoji skupini v boju za SP.

Cristiano Ronaldo je včeraj zabil dvakrat. Foto: Guliverimage

Oglasil se je tudi predsednik Fife

"Niste sam nacionalni junak, ste tudi mednarodna ikona in zgled za nogometaše po vsem svetu. Vaše sposobnosti in stalno prizadevanje za napredek in izboljšanje si zaslužijo priznanje in občudovanje po vsej zemeljski obli. Parabens, Cristiano!" je dosežek v sporočilu za javnost komentiral predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino. Pripisal je, da je ta uspeh nagrada za izjemno kariero.

Za Ronalda je bil to še eden izmed številnih mejnikov, ki jih je postavil v bogati karieri. Nazadnje je petkratni nogometaš leta po izboru Mednarodne nogometne zveze postal najboljši strelec evropskega prvenstva. S 134 goli je tudi najboljši strelec lige prvakov. Kljub vsem uspehom in zrelim letom si Portugalec še vedno želi podirati rekorde. Vse to je dokaz neverjetne strasti, znanja in umetnosti na nogometni zelenici, je še prepričan Infantino.