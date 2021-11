Iličićev trener poslal Ronalda k vragu

Josip Iličić je dosegel prvi zadetek v ligi prvakov v tej sezoni. Foto: Guliverimage Tako blizu, a tako daleč. Atalanta se je v ligi prvakov v nekaj tednih spogledovala z dvema zmagama nad Manchester Unitedom, na koncu pa se morala zadovoljiti le s točko. Na Old Traffordu je po prvem polčasu vodila z 2:0, a na koncu ostala praznih rok (2:3). Zmago je rdečim vragom v sodnikovem podaljšku zagotovil Cristiano Ronaldo. Na domačih tleh je Atalanti znova kazalo bolje.

Z zadetkom Josipa Iličića, to je bil že 26. slovenski zadetek v ligi prvakov, je povedla že v 12. minuti, a je nato 36-letni Portugalec izenačil. V izdihljajih prvega polčasa. Ko je Kolumbijec Duvan Zapata v nadaljevanju spet popeljal boginjo v vodstvo (2:1), Otočanom pa je začelo primanjkovati časa za izenačenje, so navijači Atalante že skoraj proslavljali zmago. No, nato pa jim je v drugi minuti sodnikovega podaljška po mojstrskem strelu z roba kazenskega prostora zagodel Ronaldo!

Gasperini: Ronaldo? Noro dober igralec.

Trener Atalante je po dvoboju nasmejal portugalskega zvezdnika. Foto: Reuters CR7 je tako v tej evropski sezoni na štirih tekmah dosegel že pet zadetkov, United pa rešil novega spodrsljaja, po katerem bi se največjih kritik zagotovo naposlušal trener Ole Gunnar Solksjaer. Portugalec v tej sezoni rešuje njegovo kožo v podobnem slogu, kot se je Norvežan vtisnil v srce navijačem Uniteda. Leta 1999 jo je z nepozabnim zadetkom v sodnikovem podaljšku v finalu lige prvakov zagodel Bayernu, v tej sezoni pa v izdihljajih srečanj blesti Ronaldo. Proti Villarrealu in Atalanti je tako v gledališču sanj zagotovil domačo zmago, v Bergamu pa še dragoceno točko, s katero ostaja United prvi favorit za napredovanje v osmino finala.

''Kaj sem povedal Ronaldu po koncu tekme? Poslal sem ga k vragu,'' se je nasmejal Iličićev trener Gian Piero Gasperini. ''Je noro dober igralec, nikoli ne odneha, nekateri pravijo, da predstavlja težavo, a bi sam imel takoj opravka s takšnimi težavami. Redko kdaj zgreši tarčo. V polovici primerov doseže zadetek,'' je pohvalil junaka Manchester Uniteda, ki ga je v zadnjih sezonah podrobneje spoznaval in srečeval v Italiji v dresu Juventusa.

Ronaldo je pri 36 letih postal najstarejši strelec dveh zadetkov na eni tekmi lige prvakov. Foto: Reuters

Po dvoboju je bil razumljivo mešanih občutkov. ''80 odstotkov je prisotno sreče zaradi dobre predstave, 20 odstotkov pa obžalovanja, da smo prejeli zadetka v sodnikovem podaljšku. Smo pa še vedno v igri za napredovanje in smo še vedno odvisni od samega sebe,'' se zaveda, da si lahko Atalanta z zmagama proti Young Boys in Villarreal zagotovi neposredno napredovanje ne glede na preostale rezultate v skupini, kar je lepa spodbuda za nadaljevanje sezone.

Ronaldo: Nikoli se ne predamo

Ronaldo je znova "rešil" kožo trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju. Foto: Reuters Kaj pa je povedal po dramatičnem srečanju na stadionu Gewiss dvakratni strelec? ''Nikoli se ne predamo, verjamemo vase do konca. Dosegli smo dober rezultat. Srečen sem, da sem lahko pomagal ekipi do ene točke. Na začetku je bilo težko, vedeli smo, da nas bo Atalanta pritisnila. Ima odličnega trenerja, ko sem igral za Juventus, nam je bilo vedno neugodno proti Atalanti. Na koncu smo imeli nekaj sreče, a takšen je pač nogomet'' je za BT Sport povedal Ronaldo, strelski rekorder lige prvakov, in dodal, da lahko kot ekipa še napredujejo. Po njegovem se morajo najprej navaditi drug na drugega, nato pa bi se lahko izboljšali še rezultati. Navijači pričakujejo, da se bodo v prihodnje dvignili zlasti v angleškem prvenstvu, kjer so si pred kratkim privoščili sramoten domač poraz z Liverpoolom (0:5).

To si želi tudi trener Solskjaer, ki je spregovoril o pomembnosti CR7 za njegovo moštvo.

CR7 je prvi nogometaš Manchester Uniteda po aprilu 2003, ki je zadel na štirih zaporednih evropskih tekmah. Pred njim je to kot zadnjemu rdečemu vragu uspelo Nizozemcu Ruudu van Nistelrooyju. Foto: Reuters

''V ekipi ima vsak svojo vlogo in odgovornost. Ronaldo je naš vodja. On nam omogoča takšne trenutke. Prepričan sem, da ni Chicago Bulls nikoli motilo, da je imel v svojih vrstah Michaela Jordana. Cristiano bo vse boljši in boljši,'' je prepričan Norvežan, ki ga je navdušila tehnično brezhibna izvedba zahtevnega udarca za 2:2, s katerim je Ronaldo prekrižal načrte Atalanti, United pa skočil na prvo mesto lestvice.