Barcelona odšteva ure do zgodovinskega trenutka

Navijači Barcelone odštevajo ure do zgodovinskega trenutka, ko se bo prvič na vročem trenerskem stolčku katalonskega velikana predstavil Xavi Hernandez. 41-letni strateg obljublja marsikaj. Pričakuje napadalno, odprto in agresivno igro varovancev, ki bi Barceloni vrnila nekdanji sijaj in jo približala tako španskemu kot tudi evropskemu vrhu. Zaradi poškodb ne bo mogel računati na udarno zasedbo, saj bodo manjkali Ansu Fati, Sergio Agüero, Sergino Dest in Martin Braithwaite, vprašljiva sta nastopa Pedrija in Ousmaneja Dembeleja, najnovejša okrepitev, izkušeni Dani Alves, pa lahko prvič nastopi za Barcelono šele januarja. Tako bi lahko v napadu prvič od prve minute začel dvoboj 19-letni Maročan Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde).

Jan Oblak in Luis Suarez bosta v soboto na domači zelenici pričakala Osasuno. Foto: Reuters

Ogromne težave s poškodovanimi igralci ima tudi vodilni Real Sociedad (odigral je tekmo več od najbližjih zasledovalcev), ki bo v nedeljo zvečer v San Sebastianu gostil Valencio.

Madridski Real bo v nedeljo popoldan skušal upravičiti vlogo favorita v Granadi. V Andaluzijo se bo odpravil brez poškodovanega Valižana Garetha Bala.

Špansko prvenstvo, 13. krog: Petek, 19. november:

21.00 Levante - Athletic Bilbao Sobota, 20. november:

14.00 Celta Vigo - Villarreal

16.15 Sevilla - Alaves

18.30 Atletico Madrid (Jan Oblak) – Osasuna

21.00 Barcelona – Espanyol Nedelja, 21. november:

14.00 Getafe - Cadiz

16.15 Granada - Real Madrid

18.30 Elche - Betis

21.00 Real Sociedad - Valencia Ponedeljek, 22. november:

22.00 Rayo Vallecano - Mallorca