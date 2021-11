Atletico vodil 3:1, Oblak nato dva gola dobil v sodnikovem dodatku

Atletico Madrid je v derbiju 13. kroga španskega prvenstva proti Valencii vodil s 3:1, nakar je v sodnikovem dodatnu drugega polčasa Jan oblak dobil dva gola za končni izid 3:3. Podoben razplet tudi na obračunu Celte in Barcelone. Katalonci so blesteli v prvem polčasu in ga dobili s 3:0, v drugem delu pa so gostitelji vrnili udarec in z drugim zadetkom Iaga Aspasa v zadnjih sekundah srečanja izenačili na 3:3.

Atletico Madrid je v Valencii povedel prek Luisa Suareza v 35. minuti. V drugem polčasu je slovenskega vratarja Jana Oblaka najprej premagal soigralec Stefan Savić z neposrečenim posredovanjem. Že osem minut kasneje je Atletico znova povedel, potem ko je Antoine Griezmann na sredini ukradel žogo, nato z njo dolgo tekel in z roba kazenskega prostora sijajno zadel v zgornji desni kot vratarja Jasperja Cillessena.

Štiri minute pozneje je po nekaj sreče v kazenskem prostoru iz neposredne bližine zadel še Šime Vrsaljko in videti je bilo, da bodo varovanci Diega Simeoneja še sedmič v sezoni slavili. A domači so imeli drugačne načrte. Nekaj upanja je v drugi minuti sodnikovega dodatka vlil Hugo Duro, isti igralec pa je štiri minute pozneje po kotu in udarcu z glavo še drugič na tekmi matiral Oblaka za končnih 3:3.

Barcelona zapravila vodstvo s 3:0

Veselje Celte Foto: Reuters Barcelona je na zadnji tekmi pod vodstvom začasnega trenerja Sergija Barjuana zaigrala kot prerojena. V prvem polčasu je na gostovanju v Vigu nadigrala Celto, dobila prvi del s 3:0, v polno pa so zadeli Ansu Fati, Sergio Busquets in Memphis Depay. Ko se je zdelo, da je zmagovalec srečanja že odločen, in bodo Katalonci v reprezentančni premor, v katerem bodo spoznavali delo novega trenerja Xavija Hernandeza, vstopili s prepotrebno zmago, pa je sledil neverjeten preobrat.

Črne slutnje za tabor gostov je nakazala že poškodba Fatija. Mladi zvezdnik si je poškodoval stegensko mišico in moral predčasno z igrišča. Podobna usoda je malce pozneje doletela tudi branilca Erica Garcio, Celta pa se je v napadu prebudila in začela dosegati zadetke. V 75. minuti je znižala na 2:3, nato iskala pot do izenačenja, a je obramba Barcelona zadržala vse napade. Vse do šeste minute sodnikovega podaljška, ko je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom v levi spodnji kot vrat Marc-Andreja ter Stegna izenačil Iago Aspas. 34-letni napadalec Celte, strelec dveh zadetkov proti Barceloni, je tako poskrbel za veliki preobrat in nov šok za zadolženega katalonskega velikana, ki je ostal brez zmage v Galiciji.

Poškodbi Ansuja Fatija in Erica Garcie predstavljata nove težave za Barcelono:

LATEST NEWS | Ansu Fati has a left hamstring injury. Further tests pending to determine the scope of the injury.



Eric Garcia has right calf discomfort. Further tests pending to determine the cause of the discomfort. pic.twitter.com/fiX7aEfp5v — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Real z zmago Barceloni beži za 10 točk

Foto: Reuters Real Madrid je večnemu tekmecu iz prestolnice Katalonije po sobotni večerni zmagi nad mestnim sosedom Rayo Vallecanom ušel že na 10 točk prednosti. Beli baletniki so po prvem polčasu vodili že z 2:0, v polno sta zadela Nemec Toni Kroos in Francoz Karim Benzema, najboljši strelec la lige, ki je v tej sezoni dosegel že 10 zadetkov, v nadaljevanju pa so gostje znižali zaostanek prek kolumbijskega zvezdnika Radamela Falcaa, ki je v dresu prvoligaša iz Madrida dosegel že pet zadetkov.

Špansko prvenstvo, 13. krog: Petek, 5. november:

Athletic Bilbao : Cadiz 0:1 (0:1)

Sanchez 6. Sobota, 6. november:

Espanyol : Granada 2:0 (2:0)

Pedrosa 30., de Tomas 42.



Celta Vigo : Barcelona 3:3 (0:3)

Aspas 52., 90.+6, Nolito 74.; Fati 5., Busquets 18., Depay 34.



Alaves : Levante 2:1 (0:1)

Joselu 77./11-m, 90.+1; Frutos 13.



Real Madrid : Rayo Vallecano 2:1 (2:0)

Kroos 14., Benzema 38.; Falcao 77. Nedelja, 7. november:

Villarreal : Getafe 1:0 (1:0)

Trigueros 10. Valencia : Atletico Madrid 3:3 (0:1)

Savić 50./ag, Duro 92., 96.; Suarez 35., Griezmann 58., Vrsaljko 60.

Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico. 18.30 Mallorca - Elche

18.30 Osasuna - Real Sociedad

21.00 Betis - Sevilla