Sturm brez slovenske pomoči do velike točke, Zajčevi slavili v Belgiji

Nogometaši Lyona ostajajo edino moštvo s stoodstotnim izkupičkom, za četrto zaporedno zmago so s 3:0 premagali praško Slavijo, dva zadetka je prispeval Islam Slimani. Na drugi tekmi skupine A sta Bröndby in Glasgow Rangers remizirala, oba zadetka so dosegli Škoti, pod avtogol se je podpisal Leon Balogun.

V skupini B je Sturm brez pomoči kaznovanega Jona Gorenca Stankovića na gostovanju pri vodilnem moštvu la lige Realu Sociedadu prišel do prve točke. Avstrijci so v prvem polčasu povedli, gostitelji so nato v začetku drugega polčasa izenačili in povsem prevladovali, a na koncu vknjižili zgolj točko. Monaco in Eindhoven sta se razšla brez zmagovalca in gola.

Člani Napolija so drugi polčas v Varšavi začeli z zaostankom (0:1), nato pa po dveh 11-metrovkah pripravili preobrat in zmagali s 4:1. Leicester City in Spartak Moskva sta remizirala.

Fenerbahče Mihe Zajca je večino dela opravil že v prvi tretjini tekme, ko je dosegel tretji zadetek. Foto: Guliverimage

V skupini D je Eintracht Frankfurt z golom v sodnikovem dodatku ugnal Olympiakos in vknjižil tretjo zmago. Miha Zajc se je Fenerbahčejem veselil visoke zmage (3:0) pri Antwerpnu, turško moštvo je vse zadetke doseglo že v prvi tretjini srečanja, legionar je v igro vstopil v 64. minuti.

Ferencvaroš Mihe Blažiča, ki je igral vso tekmo, je tesno izgubil s Celtic Glasgow. Madžari so po četrtem porazu ostalo brez teoretičnih možnosti za napredovanju. Temu je blizu vodilni v skupini G Bayer iz Leverkusna, ki je visoko odpravil Real Betis.

Obračun na stadionu Velodrome med Marseillom in Laziom se je končal brez zmagovalca, Francozi so še četrtič remizirali. Tudi na drugi tekmi skupine E med vodilnim Galatasarayjem in Lokomotivo iz Moskve so gledalci pospremili remi.

Zagrebški Dinamo je s 3:1 premagal Rapid, ki mu Dejan Petrović zaradi poškodbe ni mogel pomagati, na vrhu skupine je West Ham (10 točk), ki je danes igral 2:2 pri Genku. Beograjska Crvena zvezda je doma po avtogolu in dveh rdečih kartonih z 0:1 izgubila z Midtjylandom.