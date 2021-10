Gorenc Stanković podaljšal s Sturmom, na tekmi pa prejel rdeč karton

Dejana Petrovića ni bilo v kadru dunajskega Rapida, ki je z zmago nad zagrebškim Dinamom prišel do prvih točk, Miha Zajc pa je s turškim Fenerbahčejem gostil belgijski Antwerpen, tekma se je končala z delitvijo točk, Slovenec pa je v igro vstopil v 67. minuti tekme.

Gorenc Stanković podaljšal s Sturmom

Vodstvo nogometnega kluba Sturm iz Gradca je zelo zadovoljno s predstavami, ki jih v njihovem dresu kaže slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković. To je tudi razlog, da so z njim podaljšali pogodbo, in sicer do leta 2025.

Petindvajsetletni Ljubljančan se je v Gradec preselil junija leta 2020, takrat je podpisal triletno pogodbo. Za Sturm je doslej odigral 20 tekem, reprezentančni dres pa je oblekel sedemkrat. Za Slovenijo je dosegel en gol.