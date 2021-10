Novi predsednik Olimpije razkril cilje, Mandarić odšel z nasmehom #video

Danes je poseben dan za NK Olimpija. Po dobrih šestih letih se je s položaja predsednika kluba umaknil Milan Mandarić. Prvi mož zmajev je po skupščini postal Nemec Adam Delius. "Cilj je, da je Olimpija vedno prva in da zaigra v ligi prvakov," sporoča nemški podjetnik. "Je zelo ambiciozen in dober človek," je nad naslednikom navdušen Mandarić, ki zapušča Ljubljano zadovoljen.

Zmaji so dobili novo vodstvo. Milan Mandarić, 83-letni Američan srbskih korenin, po dobrih šestih letih zapušča zmajevo gnezdo in predaja žezlo slovenski javnosti manj znanemu nemškemu vlagatelju Adamu Deliusu, s katerim se je že dogovarjal lani, a so takrat pogovori padli v vodo. Leto dni pozneje sta le našla skupen jezik, tako da je Olimpija novega predsednika.

Milan Mandarić od danes naprej ni več prvi mož NK Olimpija. To je postal Nemec Adam Delius. Foto: Vid Ponikvar

"Klub je prodan. Zelo sem zadovoljen, Adamu želim veliko uspeha v športnem in poslovnem delu. Želim mu, da bi nadaljeval moje delo pri Olimpijo in z njo napravil lepe uspehe. Je zelo ambiciozen, ima veliko želja. Je dober človek. Upam, da ga boste podprli,'' je povedal dolgoletni prvi mož Olimpije, ki se tako poslavlja od odgovornega položaja. Ameriški podjetnež, ki si je v profesionalnem nogometu ustavaril veliko ime zlasti z delovanjem v klubskem nogometu v Angliji, ni skrival zadovoljstva: "Vsi dolgovi so poplačani."

Mandarić: Izpolnil sem cilj

Veselje ob prvem osvojenem naslovu Olimpije v Mandarićevi dobi (2015/16). Takrat je postala Olimpija (v novi preobleki) prvič prvak po sušnih 21 letih. Foto: Grega Valančič/Sportida "Za menoj je veliko let napornega dela. Olimpiji sem želel vrniti sijaj, ki ga je nekoč že imela. Želel sem, da bo na vrhu lestvice v Sloveniji. To je bil moj cilj, ki sem ga tudi izpolnil. V vseh teh letih smo bili pri vrhu. Nismo vedno osvojili prvenstva, vedno je nekaj manjkalo, smo pa bili glavni klub v Sloveniji in dobili veliko priznanje v regiji, kar se tiče dela v nogometu," je še dodal eden najbolj znanih nogometnih imen, kar jih je kdajkoli v vlogi funkcionarja delovalo v slovenskem nogometu.

Z Olimpijo je začel sodelovati poleti 2015, nato pa je kot predsednik pozdravil pet klubskih lovorik. Ljubljanski klub je dvakrat postal državni prvak, trikrat pa osvojil pokalno lovoriko. Obdobje, ko je bil prvi mož zeleno-belih, so zaznamovale nepredvidljive in zelo pogoste menjave trenerjev, pa tudi članov klubskega vodstva.

Kakšna bo Olimpija pod vodstvom novega predsednika Adama Deliusa? Še uspešnejša kot zdaj. 66 glasov + 58,93%

Enaka zdajšnji. 28 glasov + 25,00%

Slabša kot v Mandarićevi eri. 18 glasov + 16,07% Oddanih 112 glasov

Delius: Prvi cilj je, da je Olimpija slovenski prvak

Adam Delius vabi vse navijače, da se 27. oktobra udeležijo pokalnega spopada s Koprom. Vstop na stadion bo brezplačen. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa je na novinarski konferenci, ki jo je spremljala tudi skupina navijačev Olimpije, približno 20 pripadnikov navijaške skupine Green Dragons, povedal novi predsednik Olimpije?

''Z Olimpijo imam le en cilj. Da smo slovenski prvaki. Želim pa si tudi, da bo brend Olimpije v mednarodnih tekmovanjih predstavljen na pravi način. Nogometnega kluba ne vodi le predsednik, ampak celoten tim. Predstavili ga bomo čez nekaj dni. Pomembno je, da delujemo skupaj, skupaj z navijači in da bo Olimpija na vrhu slovenskega nogometa. Naš cilj je atraktiven, moderen nogomet,'' je dejal Adam Delius, lastnik nepremičninske mreže podjetij Delius Immobilien AG v Münchnu, ki naj bi v ljubljanskem klubu tesno sodeloval z Mladenom Rudonjo in Boštjanom Blažinčičem, nekdanjim predsednikom Krškega.

Njegov sodelavec Igor Barišić, ki je na novinarski konferenci odgovore predsednika, izrečene v nemščini, prevajal v hrvaški jezik, je napovedal, da bo Olimpija čez tri dni predstavila nova športna direktorja. "Olimpija bo kot vsak velik klub imela dva športna direktorja," je pojasnil Hrvat, ki živi v Münchnu.

Navijači Olimpije mu bodo gledali pod prste

Dino Skender je v nedeljo popeljal Olimpijo do zmage nad Taborom (1:0). Foto: Grega Valančič/Sportida Novi predsednik si želi, da bi Olimpija predstavljala najboljšo nogometno znamko v Sloveniji, a tudi odskočna deska za številne mlade nogometaše, ki se želijo dokazati za Evropo. Zato se želi posvetiti tudi razvoju in delu klubske akademije, ki bo predstavljala eno prvih investicij. Trenerja članske ekipe Dina Skenderja, ki je nedavno vskočil na vroči stolček namesto Sava Miloševića, prišteva med najbolj nadarjene trenerje v Evropi, kar jih je lahko spremljal v zadnjih nekaj letih.

Nemec je za prevzem ljubljanskega kluba, ki je po 13. krogu prve slovenske lige na tretjem mestu, plačal pet milijonov evrov. Velika želja Deliusa, ki je postal šele tretji predsednik Olimpije v zadnjem desetletju (po Izetu Rastoderju in Milanu Mandariću), so evropski uspehi. Z zmaji želi nastopiti v ligi prvakov. "Nismo prišli le za leto ali dve, ampak za deset ali več. Dali bomo vse od sebe, in pomagali finančno. Obožujem nogomet, upam, bodo čez nekaj let vsi ponosni na Olimpijo in da bo na vrhu slovenskega nogometa."

Olimpija, ki je v nedeljo premagala Sežančane po zaslugi zadetka madžarskega novinca Marka Futacsa, bo v soboto gostovala pri vodilnem Kopru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako pa so se na njegove napovedi odzvali navijači ljubljanskega kluba, ki so bili prisotni na konferenci? Novemu predsedniku so sporočili: "Dali vam bomo čas, a vam bomo gledali pod prste."

Z navijači pa zgraditi uspešen odnos in jih vrniti na tribune v veliko večjem številu, kot je bilo to na zadnji tekmi proti Taboru, ko je dvoboj v Stožicah spremljalo okrog 300 gledalcev. Novi predsednik Olimpije je dodal, da bo vstop na stadion na četrtfinalnem pokalnem dvoboju 27. oktobra prost. Pričakuje čim več navijačev in preboj zmajev v polfinale pokala.

Trenerji NK Olimpija v Mandarićevi dobi. Prejšnji teden se je na željo bodočega predsednika Adama Deliusa na vroči stolček vrnil Dino Skender: