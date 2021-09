Gorenc Stanković zadel, a visoko izgubil, praznih rok tudi Zajčevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 2. krogu Lige Europa je Sturm Graz Jona Gorenca Stankovića gostil nizozemskega podprvaka PSV in izgubil z 1:4, legionar je o porazu prispeval edini zadetek. Miha Zajc je s Fenerbahčejem prav tako vknjižil poraz, z 0:3 so izgubili z Olympiakosom. Na delu sta pravkar Miha Blažič in Dejan Petrović. Derbi skupine B med Real Sociedadom in Monacom se je končal z remijem, vodilna ekipa serie A Napoli je po vodstvu v prvi minuti hitro ostala z igralcem manj in proti moskovskemu Spartaku na koncu izgubila.

Nogometaše graškega Sturma je po uvodnem tesnem porazu z Monacom tokrat pričakala zahtevna nizozemska ovira iz Eindhovna, ki ji Jon Gorenc Stanković in soigralci niso bili kos. Slovenec je v 55. minuti sicer znižal na 1:2, a na koncu s soigralci izgubil z 1:4. Na drugi tekmi skupine sta se Real Sociedad in Monaco razšla z delitvijo točk. Na vrhu sta Monaco in PSV.

Miha Zajc je, potem ko ga v prvem krogu ni bilo v kadru Fenerbahčeja, tokrat proti Olympiacosu dobil priložnost za igro. Na igrišče je vstopil v 70. minuti, pri zaostanku z 0:3, kar je bil tudi končni rezultat. Grki po dveh zmagah vodijo, drugi v skupini D je Eintracht Frankfurt, ki je Antwerp premagal v sodnikovem dodatku.

Preostala legionarja se bosta predstavila v večernem terminu. Miha Blažič bo s Ferencvarošem doma prav tako na resni preizkušnji, saj v madžarsko prestolnico prihaja Real Betis. Drugi legionar, ki nastopa v avstrijskem moštvu, Denis Petrović pa bo kot edini izmed omenjene trojice gostoval. Dunajski Rapid se bo v gosteh udaril z West Hamom.

Napoli z drugim najhitrejšim golom v tekmovanju, a znova brez zmage

V skupini A po novi zmagi vodi Lyon, v skupini C pa stoodstotna varšavska Legija. Vodilno moštvo serie A Napoli je proti moskovskemu Spartaku z golom Eljifa Elmasa povedlo že v 13. sekundi tekme, kar je drugi najhitrejši gol v zgodovini tekmovanja, a nato po tretjini obračuna ostalo le z desetimi igralci in na koncu tesno izgubilo (2:3). Neapeljčani so po dveh tekmah pri zgolj točki.