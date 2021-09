Slovenski trio ostal praznih rok

Fenerbahče Mihe Zajca tekmuje v skupini D skupaj z Olympiacosom, Frankfurtom in Antwerpnom. Turški klub, pri katerem Slovenca ni bilo v kadru, je v prvem krogu remiziral s Frankfurtom (1:1). Sturm Jona Gorenca Stankovića, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu izločil Muro, se v skupini B meri z Monacom, nizozemskim PSV in Real Sociedadom. Moštvo iz Gradca je za uvod gostovalo v Monaku in ostalo brez točk (0:1).

Dunajskemu Rapidu, pri katerem igra Dejan Petrovič, je žreb namenil skupino H, v kateri so še Dinamo Zagreb, Genk in West Ham. Avstrijsko moštvo je na prvi tekmi z 0:1 moralo priznati premoč Genku, slovenski nogometaš je na igrišče vstopil v drugem polčasu v 58. minuti.

Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo, a je njegov Sturm izgubil v Franciji. Foto: Guliverimage

Ferencvaroš Mihe Blažiča pa bo skupinski del evropske lige preživel v skupini G, kjer so še Bayer Leverkusen, Celtic in Betis. Madžari so najprej gostovali v Nemčiji, kjer pa so ostali praznih rok (1:2).

Stavnice so med glavne favorite uvrstile Leicester, Napoli, Lazio, West Ham, Bayer Leverkusen, Lyon, Real Sociedad, bržčas pa bo tu treba računati tudi na še kakšno ekipo, ki bo izpadla iz lige prvakov.

Veliki finale bo 18. maja v Sevilli.