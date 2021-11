Drama v Beogradu! Navijači hudo ranili trenerja Crvene zvezde.

Dvoboj na stadionu Rajka Mitića ni potekal po željah domačih navijačev. Srbskemu prvaku Crveni zvezdi ne gre vse po načrtih v domačem prvenstvu, kjer s tekmo manj za vodilnim Partizanom zaostaja osem točk, spodrsnilo pa mu je tudi v Evropi. Po dveh uvodnih zmagah (doma proti Bragi in v gosteh pri Ludgorcu) je na dveh tekmah proti danskemu Midtjyllandu osvojil le točko. Pred dvema tednoma je v Skandinaviji remiziral (1:1), v četrtek pa v Beogradu ostal brez točk (0:1) in danskemu podprvaku dovolil, da se mu je na lestvici približal na dve točki zaostanka.

Domači navijači so bili nezadovoljni s sojenjem Tamasa Bognarja, ki je izključil dva nogometaša srbskega velikana. Že v 12. minuti je pokazal rdeči karton Avstralcu Milošu Degeneku, v izdihljajih srečanja pa poslal z igrišča še Marka Gobeljića. Člani navijaške skupine Delije so po koncu srečanja madžarskega sodnika, ko je z igrišča stopal proti predoru pred severno tribuno, zasuli z najrazličnejšimi predmeti. Madžar so zgrešili, jo je pa pri tem nepričakovano skupil domači trener. Italijana Federica Pannoncinija, ki pri Crveni zvezdi pomaga Dejanu Stankoviću kot kondicijski trener, je eden izmed navijačev zadel v glavo. Prepeljan je bil v bolnišnico, kjer je po poročanju srbskih medijev tudi ostal, saj je prišlo do frakture poškodbe. Ker ga je v bolnišnico pospremil tudi glavni trener Stanković, je po dvoboju na novinarski konferenci v imenu Crvene zvezde spregovoril njegov pomočnik Nebojša Milošević.

Kako je kapetan Crvene zvezde zaščitil navijače Midtjyllanda:

Gostujoči nogometaši so po incidentu, v katerem je krajšo potegnil član strokovnega vodstva Crvene zvezde, igrišče zapustili šele po posredovanju kapetana Crvene zvezde Milana Borjana, ki je zaščitil člane danskega kluba.