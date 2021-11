Dokaz več, kako močno bo svet pogrešal Oblaka

Svetovno prvenstvo ponuja široko paleto največjih nogometnih zvezdnikov, a na njem ne morejo nastopiti vsi najboljši igralci na svetu. Nekateri izmed njih v reprezentanci ne računajo na tako kakovostne soigralce kot praviloma v svojih klubih, tako da so se jim vrata SP 2022 v Katarju zaprla. Nekaterim celo pred nosom, spet nekaterim drugim pa že dolgo nazaj, že nekaj krogov pred koncem kvalifikacij. Koga izmed (naj)boljših nogometašev Evrope tako ne bo v bogato arabsko deželo?

Brez drugega najdražjega nogometaša na svetu

Mladi norveški "stroj za zadetke" Erling Braut Haaland blesti v dresu Borussie Dortmund. Foto: Reuters V skupinskem delu kvalifikacij so se končale sanje za Norvežana Erlinga Brauta Haalanda, s tržno vrednostjo 150 milijonov evrov po oceni Transfermarkt drugega najbolj vrednega nogometaša na svetu. Zaradi poškodbe v zaključku ciklusa ni mogel pomagati soigralcem, ki so bili v igri za nastop v Katarju vse do zaključka sklepnega dejanja kvalifikacij, ko so pri favorizirani Nizozemski prejeli dva zadetka.

Enaindvajsetletni Skandinavec, strah in trepet obrambnih igralcev ter velika želja evropskih klubskih velikanov, na lestvici najdražjih nogometašev zaostaja le za Francozom Kylianom Mbappejem (160 milijonov evrov), ki bo prihodnje leto v Katarju branil svetovni naslov. Mladega Norvežana ne bo, s tem pa je Haaland izpustil iz rok še eno priložnost, da bi se prvič udeležil velikega tekmovanja.

Oblak in Haaland še brez velikih tekmovanj

Bojan Jokić, prejšnji kapetan slovenske nogometne izbrane vrste, je nastopil na SP 2010, njegov naslednik Jan Oblak pa še čaka na krstni nastop na velikem tekmovanju. Foto: SPS/Sportida Na SP 2022 pa ne bo tudi Slovenije. Tako bo znova brez največjega tekmovanja ostal Jan Oblak, z vrednostjo 70 milijonov evrov najbolj vreden čuvaj mreže na svetu. Slovenski kapetan, ki navdušuje med vratnicama madridskega Atletica, spada že vrsto let med najdražje igralce na svetu.

S svetovno elito pa se druži le v klubskem nogometu, saj z reprezentanco še ni zaigral na evropskem bodisi svetovnem prvenstvu. Spodletelo mu je tudi v kvalifikacijah za SP 2022 v Katarju. Naslednja želja 28-letnega Škofjeločana je, da bi otroške sanje uresničil v naslednjem ciklusu in s Slovenijo, najverjetneje pod vodstvom Matjaža Keka, zaigral na Euru 2024.

Kar se tiče evropskih branilcev, je izmed tistih, ki so ostali brez možnosti za SP 2022, največje vrednosti na Transfermarktu deležen Slovak Milan Škriniar (60), sicer soigralec Samirja Handanovića pri italijanskem prvaku Interju.

Visijo zvezdniki iz Portugalske, Italije, Poljske, Švedske ...

Brez nastopa na SP 2022 bi lahko ostal tudi Robert Lewandowski. Poljska bo na žrebu play-offa kvalifikacij deležna statusa nenosilca ... Foto: Guliverimage Seznam cenjenih evropskih nogometašev, ki bi lahko ostali brez nastopa na SP 2022, se bo izdatno razširil po dodatnih kvalifikacijah, v katerih bi lahko brez glavne nagrade ostali tudi takšni velesili, kot sta Portugalska in Italija.

V play-offu si bodo tako svojo kožo poleg neuničljivega superzvezdnika Cristiana Ronalda (na Transfermarktu je njegova tržna prednost padla na 45 milijonov evrov) reševali še njegovi rojaki Bruno Fernandes (90 milijonov evrov), Ruben Dias (75), Joao Felix in Bernardo Silva (oba 70), Joao Cancelo (55), pa aktualni evropski prvaki - Italijani Federico Chiesa (70), Gianluigi Donnarumma in Nicolo Barella (oba 65), Alessandro Bastoni (60) ter Marco Verratti (55), če omenimo samo tiste, ki imajo na Transfermarktu višjo tržno vrednost od 50 milijonov evrov.

SP 2022 v Katarju bo zgolj prek ekranov spremljal tudi izkušeni napadalec iz Bosne in Hercegovine, Handanovićev soigralec pri milanskem Interju in dober prijatelj kapetana Domžal Senijada Ibričića, Edin Džeko. Foto: Reuters

V omenjeno skupino spadajo še nekateri udeleženci play-offa. Denimo Škot Andrew Robertson (65), pa poljski golgeter Robert Lewandowski (60), za mnoge tudi prvi favorit za letošnjega dobitnika zlate žoge, tu je še njegov rojak Piotr Zielinski (50) ter Avstrijec David Alaba (55). Visijo pa tudi nekatera še kako poznana imena, ki so vredna manj, a so v svetu nogometa zapisana z zlatimi črkami. Kot denimo Šved Zlatan Ibrahimović, Valižan Gareth Bale, Bosanec Edin Džeko …

Brez SP 2022 in svoje sličice v albumih

SP 2022 v Katarju se bo vpisalo v zgodovino po marsičem. Potekalo bo od 21. novembra do 18. decembra 2022. Foto: Reuters Brez nastopa na SP 2022 bi tako lahko ostalo ogromno zvenečih imen. Zaradi tega so si lahko v desetih državah, kjer so slavili zmagovalce kvalifikacijskih skupin, pošteno oddahnili. S tem privilegijem imajo opravka Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Srbija, Španija in Švica, ki se že ubadajo s sladkimi težavami, kje postaviti pripravljalno bazo za SP 2022.

Ducat udeležencev dodatnih kvalifikacij (Portugalska, Škotska, Italija, Rusija, Švedska, Wales, Turčija, Poljska, Severna Makedonija, Ukrajina, Avstrija in Češka) čakajo dvoboji resnice čez štiri mesece, nato pa bo dokončno znano, koga bodo pogrešali ljubitelji nogometa v Katarju (in njihove samolepilne sličice v priljubljenih albumih), kjer se bodo udeleženci prvič v zgodovini za svetovni naslov merili v zimskem terminu. Takrat se bodo mogli z vlogo gledalcev sprijazniti številni zvezdniki klubskega nogometa, med njimi tudi Haaland in Oblak.

Ne le Oblak, ampak tudi Iličić Na nogometni statistični strani Whoscored.com so izbrali idealno enajsterico, sestavljeno iz igralcev, ki so že izpadli iz boja za SP 2022. Zanimivo je, da sta se v njej znašla kar dva Slovenca. Poleg Jana Oblaka so namreč v zasedbo uvrstili tudi Josipa Iličića, s štirimi zadetki tudi najboljšega slovenskega strelca v kvalifikacijah za SP 2022 in edinega tujca v serie A, ki se je vpisal med strelce v zadnjih desetih sezonah. To je velika čast za Škofjeločana in pa izkušenega Kranjčana ter dodaten dokaz o tem, kaj pomenita svetovnemu nogometu. 😭 An XI of players that will definitely not be at the World Cup this time next year...



🤔 Any big names we might have missed? pic.twitter.com/7LOQiwsR2X — WhoScored.com (@WhoScored) November 17, 2021 Idealno enajsterico "neudeležencev" SP 2022, ki bi se lahko še spreminjala, zlasti po marcu 2022, ko bodo končane evropske dodatne kvalifikacije, torej sestavljajo Jan Oblak (Slovenija): Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Milan Škriniar (Slovaška), Willi Orban (Madžarska); Dominik Szoboszlai (Madžarska), Franck Kessie (Slonokoščena obala), Naby Keita (Gvineja), Wilfried Zaha (Slonokoščena obala), Josip Iličić (Slovenija); Erling Braut Haaland (Norveška) in Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).