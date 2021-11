Jan Oblak verjame v lepši slovenski jutri

Slovenska nogometna reprezentanca je kvalifikacijski ciklus za SP 2022 sklenila v Stožicah, kjer je premagala Ciper z 2:1. Dvoboj je spremljalo dobrih pet tisoč gledalcev, med katerimi so prevladovali otroci iz nogometnih klubov. "To nam daje dodaten zagon, da jim lahko pokažemo najboljše, kar znamo," je po dvoboju poudaril slovenski kapetan Jan Oblak, sicer eden najbolj spoštovanih vratarjev na svetu in velik vzornik številnim mladim Slovencem. Njegove sanje, da bi s Slovenijo zaigral na velikem tekmovanju, ostajajo neuresničene, a ...

Na domačih dvobojih slovenske članske reprezentance že dolgo ni več organiziranih navijaških skupin. Najboljši slovenski nogometaši, zbrani pod taktirko Matjaža Keka, so tako v zadnjih letih vajeni drugačnega navijanja, bodrenja in skandiranja. Na zadnji tekmi, ko je v Stožicah padel Ciper (2:1), so se od prve do zadnje minute naposlušali zlasti mlajših glasov, ki so jih podpirali.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Na tribunah so namreč prevladovali mlajši ljubitelji nogometa, zlasti tisti, ki trenirajo nogomet in so s pozornim očesom spremljali vsako potezo ter vpijali znanje slovenskih reprezentantov. Nogometna zveza Slovenija (NZS) je po tekmi postregla s podatkom, da je bilo na srečanju prisotno 5.117 gledalcev. Večina izmed njih so bili otroci.

Oblak se zaveda, kaj predstavlja najmlajšim

Slovenska reprezentanca je kvalifikacije za SP 2022 sklenila z domačo zmago nad Ciprom. Foto: Grega Valančič/Sportida "Zelo lepo je videti toliko otrok na stadionu," je po dvoboju spregovoril Jan Oblak, najbolj prepoznaven obraz slovenskega nogometa na svetu. Zgodnji termin srečanja, ki se je začel v nedeljo ob 15. uri, je šel na roko mlajšim obiskovalcem. Na dvoboju so slovenskim nogometašem namenili številne aplavze in bili navdušeni nad posameznimi uspešnimi potezami.

"Na igrišču moramo pokazati vse najboljše, kar znamo, ker se otroci zgledujejo po nas. To nam daje tudi dodaten zagon, da jim lahko pokažemo najboljše, kar znamo, in jih spodbujamo k temu, da trenirajo nogomet še naprej ter da se lahko vsake sanje uresničijo. To verjamem že od majhnih nog. Na žalost se mi sanje o svetovnem prvenstvu v teh kvalifikacijah niso uresničile, a verjamem, da se bodo prihodnje," se bo 28-letni Škofjeločan še naprej trudil, da bi pomagal Sloveniji po najboljših močeh in se morda z njo uvrstil na naslednje veliko tekmovanje, to pa je Euro 2024 v Nemčiji.

Slovenija se lahko uvrsti na EP 2024

Prepričan je, da se je reprezentanca po visokem porazu v Splitu dobro odzvala na kritike in v nadaljevanju, oktobra in novembra je na štirih tekmah osvojila sedem točk, zaigrala bolje. ''Verjamem, da se takšna tekma kot je bila tista v Splitu (0:3, kar je bil najvišji poraz Kekove čete v teh kvalifikacijah, op. p.), ne bo ponovila. Pogovarjali smo se o tem in sestavili ekipo, s katero lahko v naslednjih kvalifikacijah dosežemo boljši rezultat in se uvrstimo na EP 2024. Najbolj je pomembno, da vsi verjamemo, da vemo, česa smo zmožni in to potem pokažemo na igrišču. Če nismo maksimalno pri stvari, nimamo možnosti za uspeh,'' je izpostavil pogoj, brez katerega Slovenija ne bo mogla priti do tako želenega cilja.

Slovenija je nazadnje na evropskem prvenstvu nastopila leta 2000, ko si je dvoboj v Amsterdamu proti Španiji v živo ogledalo več kot deset tisoč Slovencev! Foto: Reuters

Ker bo na njem nastopilo kar 24 reprezentanc, to je skoraj polovica vseh članic evropske nogometne družine, bi lahko imela Kekova četa v kvalifikacijah za EP 2024 več možnosti za uspeh, kot jih je imela v kvalifikacijah za SP 2022, ko je zaostala za Hrvaško, Rusijo in Slovaško, brez matematičnih možnosti za napredovanje pa ostala že dva kroga pred koncem. Če bi se želja kapetana slovenske reprezentance uresničila, bi Slovenija s tem prekinila 14-letni niz nenastopanja na največjih nogometnih dogodkih, najdaljši, odkar je bila samostojna Slovenija sprejeta pod v družino Evropske nogometne zveze (Uefa).

Jan Oblak je prepričan, da bi lahko Slovenija v kvalifikacijah za EP 2024 uresničila cilj in si zagotovila nastop na velikem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida