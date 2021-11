Oblak prejel evrogol, a se je Keku le uresničila želja

Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnji tekmi kvalifikacijskega ciklusa za SP 2022 v Stožicah premagala Ciper (2:1). Za Kekovo četo sta v polno zadela Miha Zajc in Adam Gnezda Čerin, ki je dočakal prvenec v državnem dresu, gostje, ki so bili večji del srečanja nenevarni, pa so na koncu po evrogolu Andronikosa Kakoullija, kateremu ni bil kos niti Jan Oblak, le drago prodali svojo kožo. Četrtouvrščena Slovenija se je na koncu le poslovila od ciklusa z zmago, kar je bila pred sklepnim dejanjem tudi njena največja želja.

Če so se hoteli izbranci Matjaža Keka od kvalifikacijskega ciklusa za SP 2022, v katerem so zaostali za željami, posloviti z všečno predstavo in festivalom zadetkom proti Cipru, jim ni uspelo. Vsaj v prvem polčasu, v katerega so vstopili z nenačrtovano prevetreno zasedbo, saj sta Andraž Šporar in Miha Mevlja med ogrevanjem začutila bolečine, zato ju je selektor Matjaž Kek preselil na tribune. Namesto njiju sta dočakala priložnost novinec Žan Celar, ki je selektorja navdušil z zadnjimi predstavami v Lovrićevem Luganu, in Jure Balkovec, ki pa ni zaigral na levem boku, ta je bil rezerviran za črno-belega Žana Karničnika, ampak kar v osrednjem delu obrambe.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Kurtić v prečko, Celar v mrežo, a ...

Jasmina Kurtića je v 16. minuti od zadetka delilo le nekaj centimetrov. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenci so na stadionu, v katerem v tem kvalifikacijskem ciklusu niso izgubili, prevladovali, nizali priložnosti, dosegli tudi razveljavljen zadetek in stresli prečko, iz minute v minuto naskakovali vodstvo, a ostali pri ničli. Na srečanju, ki ni ponujal rezultatskega pritiska, so ponudili premalo za dober splošni vtis. Čeprav jih je proti Cipru gnala dodatna motivacija, saj so se želeli maščevati tekmecu za boleč spomladanski poraz v Nikoziji, hkrati pa bi lahko v primeru visoke zmage na lestvici prehiteli Slovaško in osvojili končno tretje mesto, jim ni šlo prav veliko od rok.

Vrhunec sta predstavljali 16. minuta, ko je najprej Jasmin Kurtić, poleg Josipa Iličića najbolj izkušen slovenski reprezentant, po strelu z glavo stresel prečko, v nadaljevanju akcije pa je z glavo nevarno zapretil še Benjamin Verbič, a se je izkazal ciprski vratar Neofytos Michael. Takrat so Slovaki na Malti že vodili s 3:0 …

Slovenija : Ciper 2:1 (0:0) Stadion Stožice, gledalcev 5117, sodniki: Ivanov, Usačev in Dančenko (vsi Rusija).

Strelci: 1:0 Zajc (48.), 2:0 Gnezda Čerin (84.), 2:1 Kakoulli (89.). Slovenija: Oblak, Balkovec, Karničnik, Bijol, Stojanović, Kurtić, Gnezda Čerin, Verbič (od 31. Lovrić), Zajc (od 84. Štulac), Iličić, Celar (od 90. Vrhovec).

Ciper: Michael, Antoniades, Laifis, Andreou, Avraam (od 90. Špoljarić), Kastanos, Artimatas, Demetriou, Papoulis (od 81. Kakoulli), Tzionis (od 75. Efrem), Sotiriou. Rumeni kartoni: Kurtić, Stojanović; Andreou, Artimatas, Kastanos.

Rdeči karton: /.

Če je imel ciprski čuvaj mreže za razliko od stanovskega kolega Jana Oblaka kar nekaj dela, Škofjeločan pa je bolj ali manj spremljal zanj nenevarno dogajanje na drugi polovici igrišča, je vseeno zadržal mrežo nedotaknjeno. Vsaj v prvem polčasu.

Žan Celar se je krstnega zadetka v državnem dresu članske reprezentance veselil le nekaj minut. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 25. minuti se je Slovenija resda veselila vodstva, a le za nekaj minut. Takrat je zadel v polno debitant Žan Celar, 22-letni Gorenjec ni skrival navdušenja, saj je za prvenec v državnem dresu potreboval manj kot pol ure, a je njegove veselje trajalo le nekaj minut. Ruski sodnik Sergej Ivanov je namreč po posredovanju VAR zadetek razveljavil, saj je bil napadalec Lugana ob podaji Benjamina Verbiča v nedovoljenem položaju. Da je bila nesreča še večja, se je pri tem poškodovan Vojničan, namesto njega pa je v igro vstopil Sandi Lovrić. Ravno klubski soigralec nesojenega strelca za vodstvo Slovenije.

Zajc prebil ciprski bunker

Miha Zajc je po Slovaški zatresel mrežo še Cipru. Foto: Grega Valančič/Sportida Živahno občinstvo, v Stožicah so prevladovali mlajši ljubitelji nogometa, ki trenirajo najbolj pomembno postransko stvar na tem svetu, je v prvem polčasu zaman čakalo na zadetek. Na svoj račun je prvič prišlo na začetku drugega dela. Mladi navijači so že v prvem polčasu večkrat z aplavzom in navdušenjem pozdravljali atraktivne poteze, s preigravanji, miniaturami in pobegi sta na desni strani izstopala predvsem Josip Iličić in Petar Stojanović. Po tej strani je tudi padel prvi gol.

Branilec Empolija je v 48. minuti prodrl po desni strani, njegovo podajo pa je ciprski branilec preusmeril le do Mihe Zajca, ki se je nahajal v bližini in brez večjih težav popeljal Slovenijo v vodstvo. Primorec se je tako še drugič v tem tednu vpisal med strelce. V prvem polčasu je zapravil dve priložnosti, pri tretji pa je bil dovolj zbran in natančen, da so mu soigralci skočili v objem, selektor Kek pa si je lahko končno oddahnil, saj je ciprski bunker le klonil.

Prvenec Gnezde Čerina za 2:0

Adam Gnezda Čerin je v sedmem nastopu dočakal strelski prvenec za Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker je Ciper povsem popustil v drugem polčasu že v četrtek na gostovanju pri Rusiji, kjer je kar pet od šestih zadetkov prejel v drugem delu, je bilo po vodstvu Slovenije pričakovati, da bi lahko Kekova četa v nadaljevanju srečanja še večkrat zatresla mrežo nenevarnih Ciprčanov. Nadvlade gostiteljev pa vendarle ni bilo v tolikšni meri, kot bi si mislili. Nekajkrat so se opogumili tudi gostje in ogrozili slovenska vrata, tako da je moral prvič posredovati tudi Jan Oblak, v 84. minuti pa je nekaj tisoč mladih navijačev znova skočilo na noge.

Adam Gnezda Čerin je z izvrstnim diagonalnim strelom v desni spodnji kot ciprskih vrat podvojil prednost Slovenije, na semaforju se je izpisalo 2:0. To je bilo ravno v času, ko so ''njegovi'' Hrvati, nogometni kruh si namreč služi na Reki, povedli na Poljudu proti Rusiji in si pozneje tudi zagotovili nastop na SP 2022.

Ciprčani zapretili z evrogolom, Slovenci zadržali prednost

Slovenija je navkljub vodstvu z 2:0 morala za svojo zmago do konca srečanja trepepati. Kot da bi bili Ciprčani proti Sloveniji navdihnjeni za krasne zadetke, po enem izmed njih so premagali Kekovo četo že v Nikoziji, je ciprski rezervist Andronikos Kakoulli z izjemnim evrogolom v 89. minuti znižal na 1:2. Slovenija si tako še ni mogla oddahniti, po triminutnem sodnikovem podaljšku, ko je bila bližje novemu zadetkov od gostov, pa je ruski sodnik označil konec srečanja.

Ciprčani so atraktivno znižali na 1:2, a je zmaga vseeno ostala v slovenski prestolnici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dvoboj, ki je potekal ravno ob 20-letnici nepozabnega zadetka Mladena Rudonje v Bukarešti in zgodovinskega preboja Slovenije na svetovno prvenstvo 2002, je potekal v oblačnem vremenu. Še oblaki na nebu, občasno je malce tudi deževalo, zlasti proti koncu srečanja, pa so imeli več dela od njegovega ''soimenjaka'' s kapetanskim trakom Slovenije.

Domači vratar Jan Oblak namreč vse do 76. minute ni resneje posredoval, Ciper do takrat ni usmeril niti enega strela v okvir njegovih vrat. Pozneje pa je bil Škofjeločan nemočen, priča pravcatemu evrogolu Ciprčanov. Vseeno je bila prednost Slovenije v tistem trenutku dovoljšnja, tako da je kvalifikacijski ciklus vendarle končala s tako želeno zmago. Četrto na desetih tekmah, s katero je osvojila tudi končno četrto mesto. Takšna je bila tudi želja selektorja Matjaža Keka, ki se je želel od rezultatsko manj uspešnega ciklusa, katerega je zanimivo začel z zgodovinsko zmago nad Hrvaško, pozneje prvouvrščeno ekipo skupine H, posloviti z zmago. Z zmago za lepši jutri in uspešnejše preskakovanje ovir v letu 2022 …