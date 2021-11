Nora nedelja! V Splitu, Lizboni in Sevilli bo vroče kot že dolgo ne.

Začenja se zadnji krog skupinskega dela evropskih kvalifikacij za SP 2022. Za zdaj so si vozovnice za spektakel v Katarju zagotovile Danska, Nemčija, Francija in Belgija, danes pa bodo znani še trije potniki. V skupini H, kjer se bo četrtouvrščena Slovenija od kvalifikacijskega ciklusa poslovila z domačo tekmo (15.00 v Ljubljani) proti Cipru, se bosta na razprodanem Poljudu v Splitu za prvo mesto udarili Hrvaška in Rusija, na Luzu v Lizboni pa zadošča Portugalski za SP 2022 že točka proti Srbiji, podobno pa velja tudi za Španijo v Sevilli proti Švedski. Obeta se pester in še kako zanimiv nogometni dan!

V slovenski skupini H se bo v zadnjem krogu odločalo o marsičem. Rusija in Hrvaška se bosta v velikem derbiju v Splitu spopadli za prvo mesto, ki ponuja neposredno uvrstitev na SP 2022 v Katar (drugouvrščeno ekipo čakajo marca 2022 dodatne kvalifikacije), Slovaška in Slovenija bosta odločili o tem, katera bo tretja, Malta in Ciper pa se bosta skušala izogniti zadnjemu mestu.

Kekova četa bo ob 15. uri v Stožicah pričakala zadnjeuvrščene Ciprčane in se jim skušala maščevati za boleč poraz v Nikoziji (0:1), ki je po mnenju selektorja Matjaža Keka predstavljal prelomno točko v teh kvalifikacijah. Če bo Slovenija danes osvojila več točk od Slovaške, ki jo čaka gostovanje na Malti (doma se je proti malteški reprezentanci opekla, saj je remizirala z 2:2), se bo povzpela na tretje mesto, lahko pa jo prehiti tudi ob izdatni zmagi, saj v kvalifikacijah pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (FIFA) v primeru enakega števila točk na koncu najprej odloča skupna razlika v zadetkih. Slovenija, ki bo nastopila natanko 20 let po nepozabni uvrstitvi na SP 2002, ima pred zadnjim nastopom slabšo razliko od Slovakom, in to ravno za en zadetek.

Hrvaški navijači bodo danes napolnili splitski Poljud skoraj do zadnjega mesta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes bo zelo vroče v Splitu. Hrvaška želi izkoristiti prednost navijaškega kotla, ki ga ponuja Poljud (tam je pred dvema mesecema s 3:0 nadigrala Slovenijo), in pred 30 tisoč glasnimi navijači premagali Rusijo. Če bi ji uspelo, se bodo aktualni svetovni podprvaki uvrstili na SP 2022, če pa bodo Rusi ostali neporaženi, bodo ''kockasti'' pot do Katarja iskali v play-offu.

Srbi in Švedi potrebujejo nujno zmago

Cristiano Ronaldo si želi danes zagotoviti vozovnico za SP 2022. Foto: Reuters Danes ne bo manjkalo neposrednih spopadov vodilnih ekip, ki bodo odločale o potnikih na SP 2022. Poleg tiste v Splitu bosta v središču pozornosti še obračuna v Lizboni in Sevilli. Na Portugalskem se bo Cristiano Ronaldo, svetovni rekorder po številu zadetkov v dresu izbrane vrste (dosegel je že 115 golov), z ekipo pomeril s Srbi, ki imajo enako število točk, a boljšo razliko v zadetkih, tako da jim za končno prvo mesto zadošča že remi.

Brez zmagovalca se je spomladi končal tudi dvoboj v Beogradu (2:2), ko so bili Portugalci oškodovani za zmagoviti zadetek v sodnikovem podaljšku, ko je Ronaldo potisnil žogo čez črto gola, a sodnik Danny Makkelie na veliko ogorčenje portugalskega superzvezdnika ni priznal zadetka. Nizozemec, ki je veliko prahu s sodniškimi odločitvami dvigoval tudi na letošnji polfinalni tekmi med Anglijo in Dansko, sicer danes sodi spopad med Hrvaško in Rusijo v Splitu. Srbi pod vodstvom Dragana Piksija Stojkovića še niso izgubili v kvalifikacijah, danes pa na ''tekmi desetletja'', kot so jo poimenovali nekateri srbski mediji, potrebujejo nujno zmago.

Zlatan Ibrahimović na zadnjem treningu v Sevilli ni skrival dobre volje. Danes za napredovanje na prvo mesto potrebujejo nujno zmago nad Španijo. Foto: Reuters

Napeto bi lahko bilo tudi v Sevilli. Španci bodo v obračun s Švedi na stadionu Cartuja vstopili s prednostjo, saj jim za ohranitev prvega mesta zadošča že točka. Skandinavci so še dva kroga pred koncem imeli vse v svojih rokah, a so si nato z nepričakovanim porazom v Gruziji, čeprav je zaigral tudi Zlatan Ibrahimović, pokvarili možnosti. Danes potrebujejo v Andaluziji nujno zmago, drugače bodo morali nastop na SP 2022 naskakovati prek dodatnih kvalifikacij.

Azzurri na zahtevnem izpitu, lahko delo za Angleže

Italijane v zadnjem krogu čaka gostovanje na Severnem Irskem. Foto: Guliverimage Drame ne bo manjkalo niti v ponedeljek, ko bosta v središču pozornosti letošnja finalista Eura. Evropski prvak Italija se je po nedavnem remiju s Švico, ko je Jorginho v 90. minuti zapravil kazenski udarec, znašel v težavah. Azzurri imajo resda boljšo razliko v zadetkih od Švicarjev, a jih čaka zahtevno gostovanje v Belfastu, medtem ko bo Švica pred domačimi navijači pričakala Bolgarijo.

Angležem lahko v skupini I prvo mesto prepreči le neverjeten čudež. Trije levi namreč potrebujejo le še točko (če Poljska doma ne bo premagala Madžarske, ne potrebujejo niti te), da si tudi matematično zagotovijo vozovnico za SP 2022. Gostovali bodo pri eni izmed najslabših reprezentanc na svetu, evropskem palčku San Marinu, tako da velja pričakovati visoko zmago Otočanov.

Druga zaključna žoga za Nizozemsko

Nizozemec Memphis Depay je z 11 zadetki najboljši strelec evropskega dela kvalifikacij za SP 2022. Foto: Guliverimage Skupinski del kvalifikacij za SP 2022 se bo končal v torek. Najbolj bo zanimivo v skupini G, kjer imajo vse v svojih rokah Nizozemci. V soboto so zapravili prvo zaključno žogo v Podgorici, tokrat pa morajo le ostati neporaženi v Rotterdamu proti Norveški. Če jim bo uspelo, bodo prihodnje leto zaigrali v Katarju, če pa bi jim vikingi prekrižali načrte, bi se lahko v boj za prvo mesto vmešala tudi Turčija, ki jo čaka zahteven izziv, gostovanje pri nepredvidljivi Črni gori.

V skupini D, kjer si je Francija zagotovila prvo mesto, so play-offu najbližje Finci, a so v igri za drugo mesto tudi še vedno neporaženi Ukrajinci, ki pa so na kar šestih od sedmih tekem remizirali. Tokrat jih čaka gostovanje pri razočarani BiH v Zenici.

V skupini E je že jasno, da bosta v dodatnih kvalifikacijah nastopila tako Wales kot Češka. Vprašanje je le, kdo se bo v play-off podal zaradi drugega mesta v skupini, kdo pa s seznama zmagovalcev skupin lige narodov, na katerem si bo play-off zagotovo priigrala Avstrija.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe spomladi 2022 čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. To bosta Avstrija oziroma slabša iz skupine E (Wales oziroma Češka). Za zdaj so si nastop v Katarju kot zmagovalke skupin zagotovile štiri evropske reprezentance. To so Danska, Nemčija, Francija in Belgija.