Italijani zaskrbljeni: Kakšna nočna mora

V kvalifikacijah za SP 2022 ne manjka presenečenj. Za ogromnega je v ponedeljek poskrbela Švica, ko je ciljno črto v kvalifikacijski skupini C prečkala pred aktualno evropsko prvakinjo Italijo. Presrečni Švicarji so si dali duška na slavnostni večerji, selektor azzurrov Roberto Mancini pa je poskušal zaskrbljene navijače pomiriti z napovedjo, da bi lahko Italija prihodnje leto v Katarju vseeno postala svetovni prvak. Pred tem jo čaka še zahtevno delo v dodatnih kvalifikacijah, na katere Italijani nimajo prijetnih spominov.

Če je Italija pred štirimi meseci poskakovala od sreče in evforično pričakala nogometne junake, ki so na Wembleyju prekrižali načrte Angležem in postali evropski junaki, je ozračje po koncu skupinskega dela kvalifikacij za SP 2022 povsem drugačno. Trije jesenski remiji, bolela sta zlasti domača proti Bolgariji (1:1) in Švici (1:1), na katerem je Jorginho v 90. minuti zastreljal najstrožjo kazen in s tem zapravil priložnost, da bi Italijo neposredno popeljal v Katar, so pahnili slovenske zahodne sosede na drugo mesto.

Švica letos preseneča favorite

Na SP 2022 se je kot zmagovalka skupine neposredno uvrstila Švica. V ponedeljek je kvalifikacije sklenila z visoko domačo zmago nad Bolgarijo (4:0). Vse zadetke je dosegla v drugem polčasu in že drugič letos presenetila svetovno nogometno javnost. Prvič je nase opozorila poleti, ko je na Euru v osmini finala izločila favorizirane Francoze, nato pa drago prodala kožo še Špancem. Zdaj jo je v kvalifikacijah za SP zagodla še evropski prvakinji Italiji. To je velik uspeh švicarskih nogometašev, ki so si dali duška na slavnostni večerji.

V Italiji vlada veliko razočaranje, a tudi strah. ''Kakšna nočna mora. In ni je še konec,'' so zapisali na naslovnici italijanskega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport, saj se zavedajo, da Mancinijevo četo čakajo še naporne dodatne kvalifikacije. ''Visimo na nitki,'' poudarjajo pri Corriere dello Sport, pri Tuttosport pa so, nezadovoljni z zadnjimi izvedbami azzurrov, zapisali: ''Potrebujemo drugačno Italijo.''

Današnja naslovnica La Gazzette dello Sport s fotografijo zaskrbljenega Mancinija:

Italijani so se s ponedeljkovega gostovanja v Belfastu (0:0), na katerem bi si lahko v primeru visoke zmage zagotovili vozovnico za Katar, vračali poklapani. Spomini na dodatne kvalifikacije jim ne vlivajo prijetnih občutkov, saj so azzurri v njih nazadnje ostali praznih rok proti Švedski in s tem izgubili možnost nastopa na SP 2018. To je bil velik udarec za italijanski nogomet. Če bi se jim v play-offu zalomilo tudi marca leta 2022, bi postali četrti evropski prvak v zgodovini, ki se po velikem slavju ni uvrstil na svetovno prvenstvo. Ta neslaven dosežek so do zdaj objokovali le Češkoslovaška, nekdanja skupna država Čehov in Slovakov (po zmagi na EP 1976 je ostala brez SP 1978), Danska (brez SP 1994) in pa Grčija (brez SP 2006), verjetno najbolj senzacionalna evropska prvakinja vseh časov.

Kako se je v zgodovini godilo evropskim prvakom na naslednjih svetovnih prvenstvih?

Evropski prvak Dosežek na naslednjem SP Sovjetska zveza (1960) Četrtfinale (1962) Španija (1964) Skupinski del (1966) Italija (1968) Drugo mesto (1970) ZRN (1972) Prvak (1974) Češkoslovaška (1976) Brez nastopa (1978) ZRN (1980) Drugo mesto (1982) Francija (1984) Tretje mesto (1986) Nizozemska (1988) Osmina finala (1990) Danska (1992) Brez nastopa (1994) Nemčija (1996) Četrtfinale (1998) Francija (2000) Skupinski del (2002) Grčija (2004) Brez nastopa (2006) Španija (2008) Prvak (2010) Španija (2012) Skupinski del (2014) Portugalska (2016) Osmina finala (2018) Italija (2020) ? (2022)

Drzna napoved Mancinija: Nastopili bomo v Katarju in ...

Če bo hotel Roberto Mancini popeljati Italijo v Katar, bo moral zadnji teden marca 2022 dobiti dve tekmi. Foto: Reuters ''V tem trenutku se mučimo z doseganjem zadetkov. Čeprav smo prevladovali na igrišču in imeli visoko posest, nismo znali prebiti obrambne igre Severne Irske,'' je po zadnjem razočaranju, remiju brez zadetkov v Belfastu, povedal selektor Roberto Mancini. Poleti je azzurre po neverjetnem večletnem nizu neporaženosti popeljal do evropske lovorike, le nekaj mesecev pozneje pa ostal brez načrtovanega prvega mesta v kvalifikacijski skupini za SP 2022.

''Zdaj se moramo dobro pripraviti na marec. V play-off se podajamo samozavestno. Zagotovili si bomo udeležbo na SP v Katarju in nato, upam, postali tudi svetovni prvaki,'' je italijanski selektor izrekel drzno napoved, s katero želi pomiriti zaskrbljene navijače.

Ti se zavedajo, da bi jim lahko dodatne kvalifikacije postregle s še kako zahtevnimi tekmeci. Ne nazadnje bi se lahko na poti do uresničitve katarskih sanj pomerili tudi s tako kakovostnimi ekipami, kot so Portugalska, Rusija, Poljska oziroma Wales. Med potencialnimi tekmeci je tudi Švedska, ki je pred štirimi leti Italijo spravila v solze …