Matjaž Kek opozarja na veliko težavo

Deset tekem, od tega le štiri zmage, skupaj osvojenih 14 točk. Zadoščale so za četrto mesto Slovenije v kvalifikacijski skupini H, po katerem selektor Matjaž Kek ne skriva nezadovoljstva. ''Rezultatsko ni dosežen cilj. Neuvrstitev na svetovno prvenstvo bo zame vedno neuspeh,'' sporoča Mariborčan, ki bo slovensko reprezentanco vodil tudi v prihodnje, in opozarja na veliko težavo, s katero imajo opravka njegovi izbranci.

Nov kvalifikacijski ciklus, nov neuspeh. Za Matjaža Keka ni debate. Pred kvalifikacijami za SP 2022 je bil postavljen visok cilj. Vsaj preboj v dodatne kvalifikacije. Ni se izšlo, Slovenija je ostala brez matematičnih možnosti že dva kroga pred koncem. Kdo bi si mislil, da se bo tako razpletlo po fantastičnem začetku, ko je Kekova četa v uvodnem krogu v Stožicah presenetila svetovnega podprvaka Hrvaško (1:0), kar je bila sploh prva zmaga Slovenije nad južnimi sosedi?

Nenaden padec v črno luknjo

Slovenski nogometaši so v zadnji tekmi premagali Ciper z 2:1 in se mu maščevali za poraz v Nikoziji. Foto: Grega Valančič/Sportida V nadaljevanju je popustila, na nove točke je morala čakati vse do septembra. Znova je pokazala dva različna obraza, kar je stratega iz Maribora spomnilo na nekaj zadnjih kvalifikacijskih ciklusov, ko so jo slovenski nogometaši znali zagosti favoritom, a se tudi opeči na tekmah, kjer so navijači že skoraj vpisali tri točke.

''Bilo je dosti dobrega, ampak tudi preveč slabega. Odigramo velike tekme, potem pa kar naenkrat pademo v črno luknjo, takrat pa ne znamo odreagirati,'' je opozoril na veliko težavo slovenske reprezentance, zaradi katere za zdaj še ne more kandidati za višja mesta in ostaja brez prebojev na velika tekmovanja. Vse skupaj je podkrepil še s primerom in se ponovno spomnil gostovanja na Cipru. Takrat je Slovenija veljala za favorita, tekma se je zgodila le slab teden po odmevni zmagi nad Hrvaško, a je nato v Nikoziji izkusila boleč neuspeh (0:1). To je bila po mnenju Keka tudi prelomna točka v kvalifikacijskem ciklusu, po katerem je Slovenija izgubila zalet, prepotreben za naskakovanje višjih mest.

Na ta način ne bo šlo. Ker že ne gre.

Selektor želi dogajanje v slovenski reprezentanci postaviti v pozitivno atmosfero, kjer se ne bo nihče bal kritike, če bo zaslužena. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Ko npr. izgubiš v Rusiji, ampak moraš iti na Ciper, pa počakati, da se ti pokaže priložnost in jo realizirati in, če hočete, zmagati na srečo, na mišice. Tega manjka že kar nekaj časa,'' poudarja selektor Kek, ki se ne skličuje na srečo, ampak verjamem le v delo, v odnos, komunikacijo. Zmago nad Hrvaško je doživel kot potrditev določene kakovosti, katero posedujejo njegovi izbranci, a je potrebno s to kakovostjo tudi nekaj narediti. ''Mora se jo spraviti v neko atmosfero, komunikacijo, pozitivo, drugače bomo begali sem ter tja, menjavali selektorje, menjavali igralce, a na ta način ne bo šlo. Ker že ne gre,'' je razkril cilj, ki ga bo skušal uresničiti na naslednjih kvalifikacijskih ciklusih, če bo hotel dosegati vidnejše uspehe.

''Vse skupaj moramo postaviti v neko pozitivno atmosfero, kjer se ni treba bati kritike, ko je zaslužena. Ko ni treba bežati od odgovornosti. Prelaganje odgovornosti z enega na drugega, s prstom kazati na tega, drugega … To je za slabiče,'' noče bežati od odgovornosti. Upa, da je z reakcijo po tekmi v Splitu (0:3), ko je kritično spregovoril o pristopu večine varovancev in pomanjkanju borbenosti, popravil stvari na bolje.

Slovenija je najvišji poraz v tem ciklusu doživela na gostovanju v Splitu (0:3). Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je nato na štirih tekmah osvojila sedem točk, v dokaj dobri luči pa se predstavila tudi ob edinem domačem porazu, ko je prejšnji mesec ostala praznih rok v Mariboru proti Rusiji (1:2). Na štirih domačih tekmah v Ljubljani je osvojila deset točk, vlogo favorita je upravičila tudi proti Cipru. Od ciklusa, na katerem ni uresničila začrtanih ciljev, se je poslovila z zmago z 2:1. ''Morala bi biti še višja,'' se Kek zaveda, kako so njegovi varovanci zapravili kar nekaj zrelih priložnosti.

Cilji Slovenije morajo biti vedno visoki

Slovenski nogometaši na čelu s kapetanom Janom Oblakom bodo novo priložnost za nastop na velikem tekmovanju lovili v kvalifikacijah za Euro 2024. Foto: Grega Valančič/Sportida Bi lahko Slovenija s kadrom, ki ga ima na razpolago, dosegla še več? ''Kvaliteta je takšna, kakršna je. Takšna je bila vedno prisotna pri Slovencih, tudi takrat, ko smo odhajali na velika tekmovanja. Tega se moramo zavedati, a se popolnoma strinjam, da morajo biti cilji vedno visoki. In tudi bodo. Kaj je pa realno za slovenski nogomet, pa je tema za okroglo mizo, menjavo razmišljanj med stroko, vodstvom NZS, novinarji in mediji, ki ste dovolj kritični, da nas opozorite na določene slabe stvari. A takšna je trenutna situacija. Jasno pa je, da nisem zadovoljen, ker se nismo uvrstili vsaj v dodatne kvalifikacije za Katar,'' doživlja četrto mesto v kvalifikacijah, kjer je zaostal za Hrvaško, Rusijo in Slovaško, za neuspeh.

S katerim kadrom pa se bo podal v nove cilje? ''Za moj vidik smo v teh kvalifikacijah predstavili morda celo preveč igralcev, je pa tudi res, da smo ponudili dosti mladih in zanimivih. Tudi nekaterih, ki igrajo v slovenskih klubih in lahko pomagajo,'' posveča izjemno pomembnost starejših igralcev, v tej izbrani vrsti pri tem izstopajo Josip Iličić, Jasmin Kurtić in Miha Mevlja, ki so že vstopili v četrto desetletje. ''Mladi igralci nosijo dodatno energijo in pritiskajo, starejši pa vse skupaj nosijo in dobro odreagirajo v ključnih trenutkih. Z medsebojno komunikacijo so stvari postavili na svoje mesto,'' je mnenja Kek, ki je nato omenil ''srednjo'' generacijo.

Benjamin Verbič je s 27 leti eden izmed številnih predstavnikov "srednje" generacije. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Po nekaterih gledanjih je še dolžnik, a ima dovolj časa, da to popravi. Mora razmišljati pozitivno, priti iz svojih klubov dobro pripravljena, tako v tehniki, taktiki, fiziki, potem pa sem prepričan, da se da,'' je prepričan, da bi lahko reprezentanca v prihodnosti pod njegovim vodstvom pokazala še več. Ne sme le ponavljati starih napak in znova po navdušujočih predstavah, katerih v zadnjih letih ni bilo veliko, a so kar odmevale po svetu (denimo domači zmagi nad Poljsko in Hrvaško), pasti v črno luknjo in na naslednjih tekmah pokazati bistveno manj.

Naslednjič na delu marca

Predsednik NZS Radenko Mijatović je prepričan, da ostaja Matjaž Kek najboljša možnost za selektorja slovenske reprezentance tudi za prihodnje obdobje. Foto: Grega Valančič/Sportida Podobno je bilo denimo že leta 2019, ko je Kekova četa po domačih zmagah nad Poljsko in Izraelom nato želel pozitivni val nadaljevati v Skopju, tam pa doživela hud udarec. Takrat Severna Makedonija še ni bila deležna takšne veljave, kakršno ima danes. Letos je debitirala na evropskem prvenstvu, v kvalifikacijah za SP 2022 pa si priborila play-off. To pa je tisto, kar je s Slovenijo želel doseči tudi Kek. Ker mu ni uspelo, je kvalifikacije za Katar označil kot neuspeh, kmalu pa bo tudi uradno segel v roke s predsednikom Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenkom Mijatovićem in podaljšal sodelovanje.

Slovenijo bo naslednjič vodil marca, ko ga čakata dve prijateljski tekmi. Sam si želi, da bi nastopil proti vrhunskemu, atraktivnemu tekmecu. Morda proti kateremu, ki se je že uvrstil na SP 2022. To bo zelo dobrodošla generalka pred junijskim začetkom lige narodov, kjer bo Slovenija za razliko od leta 2019 nastopila v boljši konkurenci, v drugi kakovostni skupini. ''To bo za nas mini evropsko prvenstvo,'' se je posrečeno izrazil Kek, zadnji selektor, ki je vodil Slovenijo na največjem tekmovanju. Bilo je leta 2010, na jugu Afrike ...