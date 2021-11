Objokanemu Daliću uspelo, kar pred njim s Hrvati ni še nikomur

Aktualni svetovni podprvaki so pred 30 tisoč gledalci na Poljudu zmagali po avtogolu Rusije in se neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar. Selektor kockastih Zlatko Dalić, ki je po veliki zmagi solzam pustil prosto pot, se je vpisal v zgodovino. Še nobenemu trenerskemu šefu hrvaške izbrane vrste ni uspelo popeljati na tri velika nogometna tekmovanja.

Odločitev o prvem mestu v "slovenski" skupini evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je padla v zadnjem krogu, na tekmi med Hrvaško in Rusijo. Za "kockaste" je v Splitu, kjer so bili hoteli zapolnjeni skoraj do zadnjega kotička, za neposredno vozovnico v Katar, štela le zmaga, Rusom je zadoščal remi.

Matvej Safonov je ubranil vse strele Hrvatov, rojakovega mu ni uspelo. Foto: Reuters Hrvati so pritisnili že od samega začetka, medtem ko se je "zbornaja komanda" obračuna, ki ga je s tribun pospremilo 30.250 ljudi, večino časa le branila in si prislužila nemalo opazk o antipropagandi nogometa. Rusi so kljub hudemu pritisku domačinov dolgo vztrajali pri želenem rezultatu.

V igri jih je v močnem nalivu, ki je trajal vso tekmo, držal razpoloženi vratar Matvej Safonov, čigar dres je bil iz minute v minuto bolj blaten. 22-letni čuvaj mreže je zaustavil vse poskuse Luke Modrića in ekipe, ne pa tudi svojih rojakov, v 81. minuti ga je namreč premagal nesrečni Fedor Kudrjašov. Rezultat se po avtogolu Rusije ni več spremenil, Hrvati so se z zmago razveselili prvega mesta in neposredne uvrstitve na mundial.

Prvi selektor, ki je Hrvaško popeljal na tri velika tekmovanja

Jokalo je nebo, jokali so številni gledalci na tribunah Poljuda in pred televizijskim ekrani, jokal je tudi selektor Zlatko Dalić. 55-letni hrvaški strokovnjak je po novem velikem uspehu hrvaškega nogometa čustvom pustil prosto pot. Daliću je s Hrvati, pri katerih je leta 2017 po skromnih rezultatih nasledil Anteja Čačića, uspelo nekaj, kar pred njim s kockastimi ni še nikomur.

Zlatko Dalić je prvi selektor, ki je Hrvaško popeljal na tri velika tekmovanja. Foto: Guliverimage Postal je prvi selektor, ki je Hrvaško popeljal na tri velika tekmovanja. Na svetovno prvenstvo 2018, ko so prišli vse do finala, v tem pa klonili proti Francozom, na evropsko 2020, v katerem so izpadli v osmini finala, zdaj pa še na SP 2022. Po pisanju Sportskih novosti sta le Miroslav Blažević in Slaven Bilić Hrvaško vodila na dveh večjih tekmovanjih, na enem pa Mirko Jozić, Otto Barić, Zlatko Kranjčar, Niko Kovač in Ante Čačić.

"Nisem človek, ki bi jokal, a ..."

"Da, odleglo mi je. To je bila velika borba, a vesel in ponosen sem na hrvaško reprezentanco, na hrvaške ljudi, ki so sprejeli in spodbujali to ekipo. Zaradi vsega tega morda tudi te solze. Nisem oseba, ki bi jokala, a to je zame eden najboljših športnih trenutkov v življenju," je po uspehu povedal v pogovoru za Nova TV in se zahvalil vsem, ki so jim stali ob strani.

Hrvaški se ni treba bati za prihodnost

"Najprej čestitke igralcem za odlično tekmo in uvrstitev v Katar. Ne le tem, ki so danes igrali, pač pa tudi tistim, ki so bili z nami na začetku. Hvala strokovnemu štabu, hrvaški zvezi, ki mi je izkazala zaupanje, nekdanjemu in zdajšnjemu predsedniku in seveda hvala navijačem," se je smejalo Daliću, zadovoljnemu tudi zaradi dejstva, da mu je uspelo priključiti "mlada železa".

"Ne sme nas biti strah za prihodnost. Imamo reprezentanco za naslednjih šest, sedem let." Foto: Guliverimage

"Mislim, da je to velika zmaga Hrvaške, zdaj imamo širok kader nogometašev. Ne sme nas biti strah za prihodnost. Imamo reprezentanco za naslednjih šest, sedem let. Seveda pa vsega tega ne bi bilo brez izkušenih. Mladi so svojo priložnost izkoristili, zdaj imamo leto dni, da se pripravimo. Menim, da lahko postanemo le še boljši," je še povedal Dalić, ki si je prislužil čestitke predsednika Zorana Milanovića.

Milanovićeve čestitke: Največji v hrvaški nogometni zgodovini

"Čestitke, odigrali so odlično. Nervoza je bila večja iz minute v minuto, saj vidiš, kako napadajo, pa nikakor ne morejo zadeti. Od prvega do zadnjega so bili odlični, o Daliću pa lahko rečem le, da je največji v hrvaški nogometni zgodovini. Hrvaška se je pod njegovim vodstvom uvrstila na vsa velika tekmovanja, kar je ogromna stvar."

"Vzdušje je katastrofalno"

Na eni strani rajanje, na drugi eden bolj turobnih nogometnih dni. "Vzdušje je trenutno katastrofalno, igralci so slabe volje, zmedeni. Seveda je Kudrjašov zelo jezen, a soigralci mu stojijo ob strani. Vsakemu se lahko zgodi, da se mu žoga od kolena odbije v gol," so besede ruskega selektorja Valerija Karpina po porazu povzeli pri Sportskih Novostih.

Selektor nesrečnih Rusov Valerij Karpin pravi, da se v Split niso prišli branit, a da jih je v to prisilila Hrvaška. Foto: Guliverimage

Nekdanji ruski reprezentant je še dodal, da v Split niso prišli z načrtom branjenja, a da so jih Hrvati preprosto prisilili v to: "Vedeli smo, da bomo lahko igrali toliko, kot nam bodo Hrvati dopustili. Dopustili nam niso skoraj nič. Nasprotnik je dominiral, izvajal je nor pritisk, nam pa ni uspelo dobro igrati. A za to smo krivi sami, saj smo mi tisti, ki smo Hrvaški dopustili, da je igrala tako dobro."

Za Ruse Katar kljub porazu še ni prečrtan, vstopnico za novo svetovno prvenstvo si lahko priigrajo v play-offu.