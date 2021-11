Brazilci rajajo in rušijo rekorde, Messi se vrača

Na svetovnem prvenstvu v Katarju bo prihodnje leto nastopilo 32 reprezentanc. Za zdaj so znane štiri. To so gostitelj Katar, evropski udeleženki Danska in Nemčija, iz Južne Amerike pa si je kot prva vozovnico zagotovila Brazilija. Petkratni svetovni prvaki so odlične nastope v kvalifikacijah kronali z novo zmago, v noči na petek so doma ugnali Kolumbijo in se razveselili lepe nagrade. V noči na soboto se bosta v sosedskem derbiju udarila Urugvaj in Argentina.

V Južni Ameriki je že znan prvi potnik na SP 2022 v Katarju. To je Brazilija, ki si je nastop na največjem tekmovanju zagotovila že šest krogov pred koncem. V 12 nastopih je zbrala kar 34 točk in si priigrala tako veliko prednost pred zasledovalci, da bo lahko zadnjo tretjino kvalifikacijskega ciklusa odigrala povsem sproščeno in brez rezultatskega imperativa. Vodilni in še vedno neporaženi selecao je v Sao Paulu premagal Kolumbijo z 1:0, zmagoviti zadetek pa je v 72. minuti po podaji Neymarja dosegel Lucas Paqueta. Brazilci so v kvalifikacijah na domači zelenici zmagali že 11. zapored in postavili nov južnoameriški rekord. Že desetič zapored so doma ohranili mrežo nedotaknjeno, kar v zgodovini tekmovanj ni uspelo še nobeni južnoameriški reprezentanci.

Znanec 1. SNL razveselil Perujce

Gianluca Lapadula, napadalec italijanskega Beneventa, je v 13. nastopu za Peru dosegel tretji zadetek. Foto: Reuters Čile si je z zmago v gosteh pri Paragvaju (1:0), to je bila že njegova tretja zaporedna v kvalifikacijah, izboljšal možnosti za preboj na SP, Paragvajce pa še naprej pesti rezultatska kriza. To je bila že njihova četrta zaporedna tekma brez doseženega zadetka, za zdaj ni obrodila sadov niti menjava selektorja, ko je namesto Eduarda Berizza vskočil Guillermo Schelotto. O zmagovalcu je odločil avtogol paragvajskega vratarja Antonyja Silve.

V noči na petek so se veselili tudi navijači Peruja, saj so njihovi ljubljenci s 3:0 odpravili Bolivijo. V polno je zadel tudi Gianluca Lapadula, ki se je pred leti dokazoval v dresu Gorice in pomagal vrtnicam do pokalne lovorike. Na zelo visokem tretjem mestu ostaja Ekvador, ki je z zadetkom branilca Piera Hincapla premagal zadnjeuvrščeno Venezuelo.

Messi se vrača na igrišče

V noči na soboto se bosta v sosedskem derbiju spopadla dvakratna svetovna prvaka Urugvaj in Argentina. Za gavče, ki na lestvici zaostajajo le za Brazilijo, bi lahko zaigral tudi Lionel Messi.

Zvezdnik PSG je zaradi bolečin v kolenu in stegenski mišici izpustil zadnja dva nastopa za bogati francoski klub, argentinski selektor Lionel Scaloni pa sporoča, da je Messi že pripravljen za največje izzive. Argentina pod vodstvom Scalonija ni doživela poraza že 25 tekem.

Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 13. krog: Petek, 12. november:

Brazilija : Kolumbija 1:0 (0:0)

Lucas Paqueta 72. Paragvaj : Čile 0:1 (0:0)

Silva 56./ag. Peru : Bolivija 3:0 (3:0)

Lapadula 9., Cueva 31., Pena 39. Ekvador : Venezuela 1:0 (1:0)

Hincapie 41. Sobota, 13. november:

00.00 Urugvaj - Argentina