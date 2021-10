Brazilci rušijo mejnike, tokrat jo je skupil Suarezov Urugvaj

V Južni Ameriki so bile v noči na petek odigrane tekme 12. kroga kvalifikacij za SP 2022, v katerih je znova blestela Brazilija. Petkratni svetovni prvaki so s 4:1 nadigrali Urugvaj. Na 11 nastopih so osvojili kar 31 točk, kar je največ, odkar so v Južni Ameriki leta 2002 uvedli tovrsten kvalifikacijski format. Argentina je brez Lionela Messija ugnala Peru z 1:0 in se učvrstila na drugem mestu. Bolivija je zadala boleč udarec Paragvaju.