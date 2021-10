Nepozabna norišnica v Mariboru, ko bi se Rusi najraje ugreznili v zemljo

Pred 12 leti so slovenski veljaki na častni tribuni žareli od sreče, Rusom pa ni bilo do smeha.

Pred 12 leti so slovenski veljaki na častni tribuni žareli od sreče, Rusom pa ni bilo do smeha. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska nogometna reprezentanca mora danes nujno premagati Rusijo, če želi ostati v igri za preboj na SP 2022 v Katarju. Slovenija želi nadaljevati imeniten niz, saj je v kvalifikacijah za največje tekmovanja na domačih tleh premagala Rusijo že dvakrat (2001 in 2009). V skupini H bo vodilna Hrvaška v Osijeku gostila Slovaško, v derbiju začelja se bosta udarila Ciper in Malta. Danes bo zelo zanimivo tudi v Skopju, kjer se bo Nemčija želela maščevati Severni Makedoniji za nepričakovan spomladanski poraz. Nemci si že lahko zagotovijo vozovnico za SP 2022, podobno velja zvečer tudi za Belgijo.

Ljudski vrt bo prvič, odkar se je slovesno odprla še prenovljena zahodna tribuna, pričakal najboljše slovenske nogometaše. Članska reprezentanca bo gostovala v Maribor prvič po letu 2015, v Ljudski vrt pa se s prav posebnimi občutki vrača Matjaž Kek. Tu je pred 12 leti proslavljal eno najslajših zmag v karieri, ko je Slovenija na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za SP 2010 premagala Rusijo z 1:0 in ji preprečila nastop na velikem svetovnem odru na jugu Afrike.

Razočaranje bogatih in prepotentnih Rusov je bilo ogromno, v Sloveniji pa je sledilo nepopisno nogometno rajanje, saj je reprezentanca prvič v zgodovini napravila podvig na domačih tleh! Pred tem se je na EP 2000 uvrstila v Kijevu, na SP 2002 pa v Bukarešti.

Josip Iličić je spomladi v Sočiju mojstrsko zatresel rusko mrežo, a to ni bilo dovolj za uspeh Kekove čete (1:2). Foto: Guliverimage

Leta 2009 je rusko mrežo zatresel Zlatko Dedić. Kdo bi jo lahko danes? Kandidatov je ogromno. V petek so se med strelce vpisali Josip Iličić (dvakrat), ki je leta 2010 oblekel vijoličasti dres le za nekaj mesecev, a v tem kratkem obdobju tako navdušil občinstvo na Štajerskem, da je postal njihov velik ljubljenec.

Takrat je Zlatko Zahović rešil kariero Iličiću, ki je že razmišljal o tem, da bi prekinil kariero. Nato je zablestel pri Mariboru, kmalu je sledil odmeven prestop v Serie A k Palermu, ki je napolnil klubsko blagajno vijolic. Iličić bo tako danes nastopil s posebnim motivom, ob vrnitvi ga je navdušil že transparent, ki ga je pozdravil na jugu Ljudskega vrta.

Iličić se je javno zahvalil navijačem NK Maribor:

Na Malti je v petek blestel trikratni asistent Sandi Lovrić, pod enega najbolj atraktivnih zadetkov v zgodovini slovenske reprezentance se je podpisal Andraž Šporar, prvič pa v polno zadel najstnik Benjamin Šeško in krepko presegel dotedanji rekord, kar se tiče najmlajšega strelca v državnem dresu.

Slovenija lahko tako proti Rusiji, ki na zadnji domači kvalifikacijski tekmi proti Slovaški (1:0) ni navdušila, a ji je šla še kako na roko nezbranost gostov pri odločilnih strelih, računa na kopico igralcev, ki bi lahko konkretneje ogrozijo gostujoča vrata. Velik motiv bo imel tudi Jaka Bijol, ki se dokazuje pri ruskem velikanu CSKA in odlično pozna ''zbornajo komando''. Zaradi zdravstvenih težav na zelenici ne gre pričakovati Mihe Blažiča in Petra Stojanovića.

Nemci in Belgijci že danes do vozovnice za SP 2022?

Nepozabno slavje Makedoncev v Duisburgu. Takrat je bil selektor Elfa še Joachim Löw. Po Euru je prevzel taktirko Hansi Flick. Zaenkrat mu gre imenitno, Nemčija se lahko že zvečer uvrsti na SP 2022. Foto: Reuters Zvečer bo v skupini H odigran še dvoboj med vodilno Hrvaško in Slovaško, ki bi lahko ob novem neuspehu tudi teoretično ostala brez možnosti za uvrstitev na SP 2022. Svetovni podprvaki so favoriti, selektor Zlatko Dalić pa zaradi kazni ne bo mogel računati na zvezdnika Chelseaja Matea Kovačića. Že ob 18. uri se bosta v derbiju začelja udarila Ciper in Malta. Gostitelji bodo lovili drugo zmago v tem ciklusu. Za zdaj so se treh točk veselili le proti Kekovim izbrancem!

V Skopju bo v skupini J gostovala Nemčija in skušala Severni Makedoniji vrniti milo za drago za spomladanski udarec, ki ga je doživela na lastnih tleh, ko je v Duisburgu ostala praznih rok (1:2). Takrat je zmagovalca v 85. minuti odločil mladi dragulj Elif Elmas, ki se rad vpisuje med strelce tudi na srečanjih s Slovenijo. Nemčija bi si lahko že danes zagotovila udeležbo na elitnem tekmovanju, podobno velja tudi za Belgijo. Če Wales danes v gosteh ne bo premagal Estonije, si bodo rdeči vragi že zagotovili neposredno vozovnico za SP 2022! V senci obračuna v Skopju se bosta za drugo mesto, ki vodi v play-off, spopadi Romunija in Armenija.

Zaključna žogica za Dansko, bo Ronaldo izboljšal rekord?

Bodo danski navijači proslavljali nastop svojih ljubljencev na SP 2022 že v torek? Foto: Reuters V torek bo zelo pestro, za točke se bodo reprezentance potegovale kar v šestih skupinah. Srbija bo v skupini A skušala ohraniti prednost pred Portugalsko, ki je odigrala tekmo manj. Cristiano Ronaldo bo nov svetovni rekord, za zdaj je dosegel že 112 zadetkov za svojo domovino, lovil proti Luksemburgu v mestu Sao Joao da Venda. Napeto bi lahko bilo v skupini I, kjer se bosta v neposrednem obračunu za drugo mesto pomerili Poljska in Albanija, vodilna Anglija pa bo na Wembleyju gostila Madžarsko in skušala ohraniti visoko prednost pred zasledovalci.

Zaključno žogico za SP 2022 bo imela Danska. Če doma premaga Avstrijo, bo zadržala neulovljivo prednost pred zasledovalci. Letošnji polfinalisti Eura imajo izjemno statistiko. Sedem zaporednih zmag ob razliki v zadetkih 26:0 bi jih lahko kaj kmalu katapultiralo na največje tekmovanje, vsesplošno slavje na Danskem bi lahko sledilo že v torek zvečer.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije uvrsti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.