Slovenija še ni odpisana, reši jo lahko prvovrstni čudež sosed!

Evropo bo na SP 2022 v Katarju zastopalo zgolj 13 udeležencev. Čeprav razpolaga z najmočnejšimi reprezentancami na svetu, na zadnjem SP v Rusiji so v polfinalu zaigrali zgolj Evropejci, bo na druženju svetovne elite, na kateri bo v bogati državici na Arabskem polotoku nastopilo 32 reprezentanc, računala zgolj na 13 predstavnic. Zaradi ogromne konkurence, ki vlada med članicami evropske nogometne družine, bo tako brez nastopa v Katarju ostalo kar nekaj zelo kakovostnih izbranih vrst. Slovenija je svoje možnosti v kvalifikacijski skupini H že zapravila, saj dva kroga pred koncem za vodilno Rusijo in drugouvrščeno Hrvaško zaostaja neulovljivih devet oziroma sedem točk.

Kaj vse bi moralo iti na roko Sloveniji?

Jan Oblak je v ponedeljek s Slovenijo doživel prvi domači poraz v kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Čeprav je po prvem domačem porazu Kekovih izbrancev v kvalifikacijah za SP 2022 bolj ali manj jasno, da se Slovenija (znova) ne bo uvrstila na veliko tekmovanje, pa teorija vendarle sporoča, da še ni konec upanja. Kvalifikacije za veliko nogometno tekmovanje namreč že dolgo niso potekale po tako zapletenem vzorcu, kot ga ponuja boj za vozovnice za SP 2022 v Katarju. Sloveniji bi tako lahko rešilno bilko predstavljala odločitev Evropske nogometne zveze (Uefa), da dvema najvišje uvrščenima zmagovalcema lige narodov ponudi mikavno nagrado, sodelovanje v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022.

Ker se je med zmagovalci zadnje izvedbe lige narodov znašla tudi Slovenija, je na posebnem čakalnem seznamu, kjer pa bi se morala zavihteti vsaj na drugo mesto. To pa bo izjemno težko in malodane meji na nemogoče. Možnosti so zares simbolične, saj bi ji ogromno uslugo morali narediti sosedski državi, tako Avstrija kot tudi Madžarska. Obe bi se morali v svojih kvalifikacijskih skupinah povzpeti vsaj na drugo mesto in se s tem uvrstiti v dodatne kvalifikacije prek skupinskega dela, kar pa bo vse prej kot preprosto. S tem bi na čakalnem seznamu za dobitnice posebnih povabil sprostili mesto Sloveniji in ji omogočili, da se kot ena izmed dveh srečnih zmagovalk skupin lige narodov vendarle udeleži play-offa za SP 2022. Kaj vse pa bi se moralo posrečiti Kekovi četi, da bi tako nepričakovano prejela še eno možnost in ostala v boju za SP 2022?

Lani je v ligi narodov blestela tudi Slovenija, zato še lahko računa tudi na tovrstni čudež. V svoji skupini je bila v druščini Grčije, Kosova in Moldavije prva, a je njena skupina spadala šele v tretji kakovostni rang, zato na čakalnem seznamu zmagovalk skupin lige narodov nima najboljšega izhodišča. Ker si lahko nastop na ta način zagotovita le dve reprezentanci, bi ji morala tudi na tej lestvici na pomoč priskočiti sreča.

Lestvica zmagovalk skupin lige narodov: Francija (liga A – skupno 1. mesto)*

Belgija (liga A - 2. mesto)*

Italija (liga A – 3. mesto)*

Španija (liga A – 4. mesto)*

Wales (liga B – 17. mesto)

Avstrija (liga B – 18. mesto)

Češka (liga B – 19. mesto)*

Madžarska (liga B – 20. mesto)

Slovenija (liga C – 33. mesto)

Črna gora (liga C – 34. mesto)

Albanija (liga C – 35. mesto)*

Armenija (liga D – 36. mesto)

Gibraltar (liga D – 49. mesto)

Ferski otoki (liga D – 50. mesto) *Trenutno je uvrščena na prvo oziroma drugo mesto v kvalifikacijski skupini za SP 2022.

Najboljši nogometaši, kar jih premore Slovenija, imajo še simbolične možnosti za preboj na SP 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ker so Francija, Belgija, Italija, Španija in Češka trenutno med dvema najboljšima reprezentancama v svojih kvalifikacijskih skupinah, tako da bi si lahko nastop na SP 2022 oziroma v dodatnih kvalifikacijah izborili prek tega dela, je Slovenija z začetnega devetega mesta na čakalnem seznamu poskočila na četrto. Tu pa se ji je ustavilo, saj se bo le stežka prebila višje. Moralo bi se ji posrečiti, da bi omenjenih pet reprezentanc (Francija, Belgija, Italija, Španija in Češka) zadržalo položaj pri vrhu svojih kvalifikacijskih skupin, hkrati pa bi se morali dve izmed treh ekip (Wales, Avstrija in Madžarska) v svojih skupinah povzpeti vsaj na drugo mesto.

Sloveniji bi morali na pomoč priskočiti sosedi

Obstaja dodaten zaplet, saj Belgija, Wales in Češka igrajo v isti skupini, zato bo ena izmed omenjenih reprezentanc, ki se v kvalifikacijah ne bo uvrstila med dve najboljši, na čakalnem seznamu pred Slovenijo. To je že jasno. Sloveniji bi tako morala iti nujno na roko tudi uspeha sosed, Avstrije in Madžarske, ki bi tako morali v svojih kvalifikacijskih skupinah izboljšati uvrstitev in se povzpeti vsaj na drugo mesto. Če jima ne bo uspelo, bodo sanje Kekove čete o posebnem povabilu za dodatne kvalifikacije zaradi zaslug v lanski ligi narodov izzvenele v prazno. To se bo najverjetneje zgodilo že danes.

Danska se lahko že danes uvrsti na SP 2022 v Katar, Avstrija pa lahko dokončno ostane brez možnosti za skok na drugo mesto. Foto: Reuters

Trenutni vrstni red reprezentanc, ki bi lahko prejele posebno povabilo: 1. Wales

2. Avstrija

3. Madžarska

4. Slovenija

5. Črna gora

6. Armenija

7. Gibraltar

8. Ferski otoki Posebno povabilo bosta prejeli le dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Avstrija na primer v skupini F po sedmih krogih zaseda šele četrto mesto. Za vodilno Dansko zaostaja kar 11 točk, za drugouvrščeno Škotsko pa štiri. Severna slovenska soseda danes gostuje prav v Skandinaviji, pri razigranih Dancih, ki so v teh kvalifikacijah vknjižili sedem zaporednih zmag ob veličastni razliki v zadetkih 26:0. Če bi Avstrija ostala praznih rok v Köbenhavnu, Škotska pa na gostovanju pri Ferskih otokih upravičila vlogo favorita, bi Avstrija dokončno izpadla iz boja za drugo mesto že dva kroga pred koncem ciklusa. S tem pa bi bilo konec tudi upanja Kekove čete o posebnem povabilu za nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Madžarska se bo danes mudila na Wembleyju. Če bo izgubila, bo dokončno konec sanj Slovenije o posebnem povabilu za play-off. Foto: Reuters

Še večji čudež za skok na vsaj drugo mesto potrebuje Madžarska. Za vodilno Anglijo zaostaja devet, za drugouvrščeno Albanijo pet, za tretjeuvrščeno Poljsko pa štiri točke. Ker se bodo do konca odigrali le še trije krogi, bodo Madžari, ki v skupini I trenutno zasedajo četrto mesto, le stežka poskočili tik pod vrh. Upanja bi bilo lahko konec že zvečer, ko jih čaka najtežje mogoče gostovanje v skupini. Mudili se bodo pri Angležih na Wembleyju. Če bodo izgubili, bodo zapravili vse možnosti za drugo mesto, obenem pa Sloveniji izmaknili iz rok posebnega aduta za nastop v play-offu kvalifikacij. Madžarska bi se lahko od sanj o drugem mestu dokončno poslovila tudi v primeru remija v Londonu, če bi Albanija zvečer v Tirani presenetila Poljsko in se učvrstila na drugem mestu.

Možnosti Slovenije, da bi ostala v boju za Katar vsaj še do novembra, pri tem pa stiskala pesti za uspešne predstave Avstrije in Madžarske, so tako zelo piče. Zgodilo bi se prvovrstno presenečenje, če Slovenija iz boja za SP 2022 ne bi dokončno izpadla že danes.