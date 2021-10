Kljub porazu: "Na tej tekmi moramo graditi prihodnost"

Razočarani, a z dvignjeno glavo. Na Malti in proti Rusiji je bila igra, kakršna mora biti, in zato kljub porazu v Ljudskem vrtu in koncu sanj o Katarju 2022 v prihodnost slovenske nogometne reprezentance Adam Gnezda Čerin gleda optimistično.

"Bila je težka tekma, a kljub porazu smo pokazali dobro igro. Pokazali smo napredek v primerjavi s prejšnjimi tekmami. V borbenosti, kompaktnosti in fazi napada. Mislim, da je to tekma, na kateri moramo graditi prihodnost," je po težkem porazu z 1:2 proti Rusiji na novinarska vprašanja premišljeno odgovarjal Adam Gnezda Čerin. Pa ima le 22 let, to pa je bil njegov peti nastop za člansko izbrano vrsto (prvi natanko leto dni prej). "Ja, res je, s tem porazom so splavale po vodi možnosti za svetovno prvenstvo. Ampak glave gor in glejmo v prihodnost."

To ni isti poraz kot tisti v Splitu

Adam Gnezda Čerin Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pravzaprav je sanje o Katarju 2022 pokopal že septembrski poraz s Hrvaško. V Splitu je bilo 3:0 za domače, izbranci Matjaža Keka pa so igrali slabo, brez energije, želje, borbenosti. V Ljudskem vrtu proti podobno močni Rusiji, ki zdaj v skupini H zaseda prvo mesto, je bila zgodba drugačna. "Ja, razlika je med tem porazom in tistim v Splitu. Danes smo pokazali več borbe, agresivnosti, veliko več srčnosti, kar zadeva igranje za slovenski grb. To je pozitivna stvar. A vseeno je to poraz in zato nismo zadovoljni. Točk ni. Stvari pa napredujejo. Napredujemo kot ekipa," je opažanja novinarjev s tribune potrdil nekdanji nogometaš Domžal Gnezda Čerin.

Res si je vso tekmo gola bolj želela Slovenija. Bila je nevarnejša. Nekajkrat je zmanjkal tisti zadnji, odločnejši razplet akcije. V drugem polčasu je sicer zadel Jasmin Kurtić, a je bil za nekaj milimetrov v prepovedanem položaju in sodniki so po ogledu posnetka gol razveljavili. Rusija je oba gola dosegla iz prekinitve. S preostalimi ruskimi streli pa Jan Oblak ni imel posebnih težav. Pa so se na prekinitve na treningih posebej pripravljali, potrjuje Adam: "Vedeli smo, da moramo biti pozorni prav na prekinitve. Manjkala je zbranost. Zaostanka z 0:2 pa nato ni lahko obrniti. Smo pa bili blizu, s pritiskom konec prvega polčasa, v drugem polčasu pa ob razveljavljenem golu Kurtića."

Izkoristiti novembrski tekmi

Slovenija je v skupini H zdaj četrta, s desetimi točkami z osmih tekem izenačena s Slovaki. Rusi (19 točk) in Hrvati (17) so torej neulovljivi. Novembra sledita še zadnji dve tekmi. Za Katar ne bosta več odločali, zato se zdi, da se bo morda težje motivirati. Gnezda Čerin pravi, da ne: "Zagotovo moramo izkoristiti vsak teden, vsak dan, ko smo skupaj. Vemo, da na teh akcijah ni veliko časa za uigravanje, spoznavanje, treninge. Zato bomo izkoristili tudi naslednjo akcijo, da se dobro pripravimo za naprej. Dali bomo vse od sebe in skušali zmagati." Na tekmah s Slovaško in Ciprom se torej igra z zadnjih dveh tekem lahko še izpopolni. Obenem pa jim lahko dodatne točke pomagajo pri uvrstitvi v višji boben pri žrebu za kvalifikacije za naslednja velika tekmovanja.

Slovenija bo kvalifikacije končala 14. novembra proti Cipru v Stožicah. Na septembrskih tekmah v Ljubljani je bilo na tribunah obakrat nekaj več kot štiri tisoč navijačev. Ob razvajenem ljubljanskem občinstvu se zdi, da bi jih novembra lahko bilo še manj. Z Rusi so igrali v Mariboru. Vrnitev reprezentance v Ljudski vrt je s tribun spremljalo 6.500 ljudi. "Navijači so bili odlični. Bodrili so nas skozi celotno tekmo, kar je gotovo plus za nas. Še posebej v trenutkih, ko smo izgubljali z 0:2," pomembnost navijaškega prispevka opisuje Gnezda Čerin. Mlajši reprezentanti so sploh prvič izkusili Ljudski vrt, kjer je navijaško vzdušje res nekoliko boljše kot v Stožicah. A tudi tam še naprej na reprezentančnih tekmah manjkajo organizirane navijaške skupine. Niso torej nogometaši edini, ki morajo pokazati več.