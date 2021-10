Matjaž Kek je razočaran, a dodaja: Ni še konec

Navijači Slovenije so spodbujali varovance do zadnje minute, po dvoboju pa borbeni Kekovi četi kljub porazu namenili aplavz za izkazan trud.

Navijači Slovenije so spodbujali varovance do zadnje minute, po dvoboju pa borbeni Kekovi četi kljub porazu namenili aplavz za izkazan trud. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če se je Slovenija v petek veselila prve zmage v gosteh v kvalifikacijah za SP 2022, je le tri dni pozneje dočakala še en mejnik. Tokrat žal ni šel v njeno prid. Prvič je namreč ostala praznih rok na domači zelenici. V Mariboru, ki je leta 2009 prinesel Sloveniji toliko radosti po zmagi nad Rusijo, je doživela poraz (1:2), s katerim se je dokončno poslovila od možnosti za preboj na SP 2022. Vsaj v kvalifikacijski skupini H, kjer se lahko do konca ciklusa povzpne najvišje do tretjega mesta. Obstaja še minimalna možnost, da bi čudežno ujela enega izmed dveh povabil v dodatne kvalifikacije, ki ga bodo prihodnji mesec prejeli zmagovalci skupin lanskoletne lige narodov, a obstaja tako ogromno če-jev, da bi Kekovo četo v Katar lahko popeljal le še neizmeren čudež.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 63 2 / 63 3 / 63 4 / 63 5 / 63 6 / 63 7 / 63 8 / 63 9 / 63 10 / 63 11 / 63 12 / 63 13 / 63 14 / 63 15 / 63 16 / 63 17 / 63 18 / 63 19 / 63 20 / 63 21 / 63 22 / 63 23 / 63 24 / 63 25 / 63 26 / 63 27 / 63 28 / 63 29 / 63 30 / 63 31 / 63 32 / 63 33 / 63 34 / 63 35 / 63 36 / 63 37 / 63 38 / 63 39 / 63 40 / 63 41 / 63 42 / 63 43 / 63 44 / 63 45 / 63 46 / 63 47 / 63 48 / 63 49 / 63 50 / 63 51 / 63 52 / 63 53 / 63 54 / 63 55 / 63 56 / 63 57 / 63 58 / 63 59 / 63 60 / 63 61 / 63 62 / 63 63 / 63

Rusi prehitro odšli na 2:0

Ruski vratar je bil na dvoboju v Mariboru premagan le enkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če bi Slovenija v Ljudskem vrtu premagala Rusijo, bi ostaja v boju za veliko tekmovanje vse do novembrskega ciklusa, tako pa dva kroga pred koncem za vodilno Rusijo zaostaja že neulovljivih devet, za drugouvrščeno Hrvaško pa sedem točk.

''Razočaranje je veliko, ko izgubiš tekmo in ne izpolniš nekega cilja. To je bila tekma, v kateri smo prehitro iz dveh prekinitev prišli v zaostanek z 0:2, se potem do polčasa vrnili (1:2), a so Rusi taktično in odgovorno uspeli prekinjati naš ritem igre. Zlasti v drugem delu. Kljub vloženi energiji in atmosferi na stadionu nam ni uspelo, zato je razočaranje veliko,'' je poudaril Matjaž Kek in čestital ruski reprezentanci za veliko zmago, s katero se je povzpela na vrh razpredelnice kvalifikacijske skupine H.

Razlika s Splitom kot dan in noč

Matjaž Kek je pohvalil odnos igralcev na dvoboju proti Rusiji. Foto: Guliverimage Čeprav je Kekova četa v skupinskem delu kvalifikacij že ostala brez teoretičnih možnosti za preboj na SP 2022, ji prihodnji mesec vseeno ne bo manjkalo motivov na dvobojih s Slovaško (v Trnavi) in Ciprom (v Ljubljani). ''Kvalifikacij še ni konec. Treba je igrati še za razvrstitev, do konca. Tudi bobni so lahko pomembni v nadaljevanju,'' opozarja 60-letni Štajerec, da bodo nadaljnji dvoboji odločali tudi o tem, v katerem bobnu bodo slovenski nogometaši ob naslednjem velikem tekmovanju. Tudi v tistega, govor je o ligi narodov (2022) in pa kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Nemčiji (2023), naj bi jih popeljal Kek.

O tem bo predsednik krovne zveze Radenko Mijatović spregovoril po koncu kvalifikacijskega ciklusa za SP 2022, v katerem je Keka najbolj zmotilo nihanje. Nekateri ga pripisujejo pomanjkanju izkušenj, saj je Slovenija občutno pomladila zasedbo in zaigrala s številnimi mlajšimi igralci.

Po drugi strani pa selektorja veseli, da so njegovi varovanci navkljub porazu pokazali bistveno drugačno podobo proti Rusiji (1:2) kot na gostovanju v Splitu (0:3), kjer je bil poln kritik na račun pomanjkanja borbenosti.

Slovenska reprezentanca je izgubila možnosti, da bi se prek skupine H uvrstila na SP 2022 v Katarju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Kar se tiče reakcije igralcev na tekmah v Splitu in Mariboru, je razlika vidna kot dan in noč. Se je pa videlo, da nam gredo te kvalifikacije na dušo zaradi nihanja, saj v določenem trenutku nismo bili na pravi ravni. Kar pa se tiče odnosa, želje, je bilo proti Rusiji vse v redu, a ko izgubiš tekmo, ne moreš biti zadovoljen. Absolutno nisem zadovoljen z rezultatom,'' ga boli poraz proti Rusiji, zlasti način, kako sta bila prejeta oba zadetka. Padla sta po prekinitvah.

"Na tej ravni se nič ne oprošča"

Ruski nogometaši so premagali Jana Oblaka po prekinitvah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Na ta način smo dobili gol že v kvalifikacijah za EP 2020 proti Avstriji, to je stvar individualne kvalitete. Na treningu smo posvečali poudarek temu, to lahko treniraš kolikor hočeš, a ko ti da zadetek branilec s škarjicami (zadetek branilca moskovskega Spartaka Georgija Džikije za 2:0), je to cena, ki smo jo plačali. Na tej ravni se nič ne oprošča,'' se je razgovoril o veliki težavi, ki spremlja slovensko reprezentanco, saj prejema preveč zadetkov iz prekinitev.

''V drugem polčasu smo šli na glavo. V nekem trenutku moraš tudi tvegati. Morda se je poznalo, da ni bilo Stojanovića, ki bi ustvarjal pritisk na desni strani. Morali smo odpreti prostor, obramba se je zlasti v drugem delu znašla na prepihu, šli smo na vse ali nič. Žal se nam ni posrečilo. Mogoče smo danes plačali za slab odnos v preteklosti,'' se je vrnil na nekatere tekme, na katerih so ga varovanci razočarali. Najbolj na gostovanjih na Cipru ali pa na Hrvaškem.

Za slovensko reprezentanco, ki je po porazu z Rusijo padla na četrto mesto, prinaša november še dvoboja s Slovaško in Ciprom, potem pa bo lahko NZS potegnila končno črto.